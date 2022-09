Vì sao du khách gia đình yêu thích Premier Village Ha Long Bay Resort?

Và mới đây nhất, sau những nỗ lực đem tới những kỳ nghỉ sang trọng, giàu cảm xúc "thân thuộc như về nhà", Premier Village Ha Long Bay Resort đã được World Travel Awards khu vực châu Á châu Đại Dương 2022 vinh danh "Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình hàng đầu Châu Á".

Một cách khác để sở hữu "ngôi nhà thứ hai"

Du lịch nghỉ dưỡng biển luôn là xu thế thời thượng. Một nghiên cứu gần đây trên trang Today (Mỹ) cho thấy sống gần biển đem đến cảm giác thư thái, giảm căng thẳng, mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần. Một khảo sát khác của Google cũng chỉ ra, sau giãn cách xã hội, nhu cầu du lịch biển là lớn hơn cả, tiếp đến mới là du lịch thiên nhiên. Do đó, nhu cầu tận hưởng không gian nghỉ dưỡng biển hoặc sở hữu căn nhà thứ 2 gần biển dù không mới nhưng những năm gần đây đang trở thành xu hướng nổi trội khắp thế giới.

Tại Việt Nam, xu hướng sở hữu "second home" đã xuất hiện từ những năm 2008 và ngày càng gia tăng được sức hút trong những năm gần đây. Năm 2019, tờ Telegraph (Anh) đánh giá Việt Nam là một trong 20 thị trường second home mới nổi trên thế giới. Đặc biệt, những "second home" tọa lạc tại điểm đến danh tiếng như Hạ Long, Phú Quốc, Đà Nẵng…, nơi có bờ biển thơ mộng, khí hậu mát lành, giao thông thuận lợi, hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí hiện đại được các nhà đầu tư và giới yêu thích xê dịch ưa chuộng.

Trong đó, Hạ Long với vịnh di sản vừa được tạp chí Insider (Mỹ) đưa vào danh sách 50 kỳ quan thiên nhiên, sở hữu bờ biển dài đẹp như tranh vẽ, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết hợp cả không, thủy, bộ cùng hạ tầng du lịch sang trọng, đẳng cấp là nơi lý tưởng để nhiều gia đình lựa chọn làm địa điểm sở hữu căn nhà thứ hai.

Tuy nhiên, với nhiều người, cách họ sở hữu "ngôi nhà thứ hai" khá đơn giản, đó là chọn một điểm đến nghỉ dưỡng bên biển, có thiết kế dạng biệt thự với những tiện ích thân thuộc như ở nhà, để có thể "trở về" bất cứ lúc nào. Và họ chọn những biệt thự được thiết kế với nhiều tiện ích dành cho gia đình như Premier Village Ha Long Bay Resort.

Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình hàng đầu châu Á có gì độc đáo?

Chỉ cách 2h di chuyển từ Hà Nội, tọa lạc tại trung tâm du lịch Bãi Cháy, Premier Village Ha Long Bay Resort được ví như tuyệt tác nghỉ dưỡng bên bờ vịnh di sản, là biểu tượng chuẩn mực, dẫn đầu về xu thế "second home" cho các gia đình trên hành trình khám phá thành phố biển Hạ Long.

Với vị trí thuận lợi, từ khu nghỉ, các gia đình có thể dễ dàng di chuyển tới Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long để tham quan vịnh di sản, khu vui chơi giải trí hàng đầu miền Bắc Sun World Ha Long hay trải nghiệm nghỉ dưỡng tắm khoáng tại Yoko Onsen Quang Hanh resort.

Premier Village Ha Long Bay Resort sở hữu 67 căn biệt thự, được thiết kế mở, đón trọn không khí biển cả khoáng đạt cùng thiên nhiên xanh mát, trong lành của miền di sản, khiến mỗi kỳ nghỉ trở thành một hành trình tái tạo năng lượng đúng nghĩa cho mỗi gia đình.

Các biệt thự được chia thành ba loại: Hướng vườn, hướng hồ bơi và hướng biển, bài trí tiện nghi, hiện đại cùng hệ thống dịch vụ cao cấp đem đến kỳ nghỉ thượng lưu đúng nghĩa.

Trong đó, biệt thự hướng biển sở hữu những tiện ích đẳng cấp nổi bật là hồ bơi riêng ngoài trời, bồn tắm jacuzzi hướng ra khung cảnh biển thơ mộng.

Nhưng dù là loại biệt thự nào thì tiện ích và nội thất của một "ngôi nhà thứ hai ở Premier Village Ha Long Bay resort đều được thiết kế và trang bị để ở bất cứ góc nào, du khách cũng cảm thấy sự thân thuộc, tiện nghi như ở nhà.

Những phòng khách với diện tích lớn đủ cho đại gia đình ba thế hệ có thể sum vầy. Phòng bếp tiện nghi với bàn ăn trong nhà và thêm bàn tiệc ngoài trời giúp các gia đình có thể tự tổ chức hoặc sử dụng dịch vụ thuê đầu bếp tới tận villa để chuẩn bị tiệc. Đây là ưu điểm riêng có của "Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình hàng đầu châu Á".

Song ngay cả khi có nhiều không gian chung thì mỗi thành viên vẫn có những chốn riêng tư để tận hưởng những phút giây của riêng mình tại phòng ngủ tiện nghi hiện đại, hay ở Plumeria Spa với các liệu pháp trị liệu đặc biệt cho sức khỏe và nhan sắc, hoặc chỉ đơn giản là phút thư thái bên ly cocktail cạnh hồ bơi của biệt thự.

Với trẻ nhỏ, Kids Club - Câu lạc bộ cho trẻ em có dịch vụ bảo mẫu sẽ khiến các bé vui không muốn về. Và với các bố mẹ, đây mới là điều tuyệt vời nhất ở Premier Village Ha Long, bởi nó giúp họ có thể thoải mái đi spa hay dạo biển, làm những điều mình thích và an tâm rằng, bé con vẫn có chốn riêng vui vẻ.

Ẩm thực là một lý do khiến nhiều du khách chỉ chọn nghỉ tại đây khi tới Hạ Long. Dù là món đặc trưng vùng biển tại nhà hàng Corallo hay các món quốc tế, ẩm thực ba miền Việt Nam tại nhà hàng The Market, thực khách đều cảm nhận được những hương vị độc đáo riêng có, được các đầu bếp lành nghề của khu nghỉ kỳ công chế biến. Nhiều khách nghỉ mô tả ẩm thực tại Premier Village Ha Long Bay ngon "chuẩn cơm mẹ nấu". Điều này không phải khu nghỉ dưỡng nào cũng làm được.

Đặc biệt, tháng 9 này, Premier Village Ha Long Bay resort đưa vào hoạt động Lazy Bar với phong cách vịnh biển, không chỉ dành riêng cho khách nghỉ tại resort mà còn mở rộng phục vụ khách địa phương. Sở hữu không gian mở nằm liền kề 2 hồ bơi, quán bar này là một địa điểm cực chill để ngắm vịnh biển bên ly cocktail hay thưởng thức tiệc nướng BBQ bên những ly vang hảo hạng.

Có đủ lý do để Premier Village Ha Long Bay resort được vinh danh Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình hàng đầu châu Á, nhưng có một lý do duy nhất với khách nghỉ, đơn giản chỉ là, họ cảm thấy như được về nhà.

Từ nay đến hết 31/12/2022, Premier Village Ha Long Bay Resort áp dụng gói khuyến mãi STAYCATION với nhiều ưu đãi:

- Giá thuê biệt thự chỉ từ 5.800.000 đồng/đêm/villa đã gồm bữa sáng mỗi ngày và 1 bữa trưa hoặc 1 bữa tối tại nhà hàng The Market

Đặc quyền riêng cho khách đoàn từ 40 người (5 villa) trở lên:

- Đoàn từ 40 khách nghỉ dưỡng: Tặng thêm 1 tiệc trà chiều cho đoàn

Đoàn từ 40 khách hội họp: Hỗ trợ chuyển đổi bữa ăn và tiệc trà thành gói "Họp cả ngày" gồm Tea-break (không bao gồm bữa trưa).