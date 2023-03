Trải nghiệm onsen Nhật Bản tại cố đô Huế

Trải nghiệm phải thử khi đến Huế

Huế đôi bờ sông Hương như hai thế giới với không gian hoàn toàn khác biệt. Bên bờ Đông, cố đô cổ kính, hoài niệm, yên tĩnh đủ để lắng nghe được những thanh âm của thiên nhiên. Trong khi đó, bên kia cầu Trường Tiền, bờ Tây Huế nhộn nhịp, lộng lẫy đèn hoa của trung tâm và khu phố Tây "không ngủ". Huế cứ vậy bao năm nay khi luôn hấp dẫn du khách với trải nghiệm "2 trong 1" đầy màu sắc ấy.

Bên cạnh di sản của cố đô, Huế còn sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và đặc biệt là nguồn khoáng nóng giàu khoáng chất, giàu giá trị cho sức khỏe. "Dòng khoáng nóng Mỹ An là món quà vô giá từ thiên nhiên, giàu khoáng chất và hàm lượng lưu huỳnh cao nhất Việt Nam. Chúng tôi quyết tâm phát triển nơi đây thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp và là niềm tự hào của du lịch Huế", đại diện chủ đầu tư Kawara My An Onsen Resort chia sẻ.

Vị trí thuận lợi khi chỉ cách trung tâm 7km về hướng Đông Bắc, Kawara My An Onsen Resort không xa trục đường di chuyển sân bay. Nơi đây là lựa chọn có thể cân nhắc khi đến Huế hoặc là điểm dừng chân cuối cùng sau khi đã khám phá cố đô. Huế vì vậy mà níu chân du khách ở lại lâu hơn khi kết hợp mô hình du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Kawara My An Onsen Resort chỉ cách trung tâm thành phố Huế 7km về hướng Đông Bắc (Ảnh: Kawara My An Onsen Resort).

Quy trình Onsen theo chuẩn Nhật tinh tế

Kawara My An Onsen Resort là khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp, có dịch vụ onsen theo chuẩn Nhật, được thiết kế bởi Raymond Việt Nam - đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp với đội ngũ chuyên gia Nhật Bản và các kiến trúc sư tài năng của Việt Nam. Raymond cho biết lấy cảm hứng từ bản chất của kiến trúc để mọi thiết kế đều là tổng quan của sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên chứ không đơn thuần là một bản "tạo hình".

Chất lượng của việc tắm onsen nằm ở tiêu chuẩn về giá trị khoáng chất và mức nhiệt tự nhiên của nguồn khoáng. Từ khi được phát hiện vào năm 1979, nguồn nước khoáng Mỹ An đã được các chuyên gia đánh giá có tác dụng hỗ trợ, tăng cường sức khỏe, có lợi cho các vấn đề về xương khớp, tim mạch. Nước khoáng nóng có hàm lượng lưu huỳnh 64,5 mg/l, được đánh giá là có lợi cho làn da.

Onsen với người Nhật không đơn thuần là ngâm tắm mà còn là nghệ thuật được gìn giữ bao năm. Chính vì vậy, du khách đến với Kawara My An Onsen Resort không chỉ được ngâm mình trong những bể khoáng mà còn được thưởng thức giá trị và sự tinh tế của onsen Nhật Bản. Một quy trình tắm onsen 9 bước Nhật Bản truyền thống vì thế được Kawara My An Onsen Resort xây dựng để tối ưu hiệu quả của việc đón nhận những giá trị từ thiên nhiên dành cho sức khỏe.

Nguồn nước khoáng Mỹ An có tác với sức khỏe (Ảnh: Kawara My An Onsen Resort).

Trước khi bước vào một quy trình tắm onsen, du khách sẽ trút bỏ toàn bộ trang phục và tắm tráng. Đây là cách thư giãn giúp cơ thể thả lỏng hoàn toàn trong các bể ngâm onsen trong nhà và ngoài trời. Các bước xông hơi khô và xông hơi ướt giúp tăng cường tuần hoàn máu, chăm sóc làn da săn chắc, mịn màng hơn. Kết thúc quy trình ngâm tắm và xông hơi, du khách sẽ tiếp tục thư giãn tại các bể ngâm nước lạnh, bể soda, jacuzzi để được chăm sóc và giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi.

Khi cơ thể đã sạch, các lỗ chân lông hoàn toàn thông thoáng thì xông Gaban 4 phòng trị liệu sẽ là trải nghiệm bạn không nên bỏ qua. Với 4 loại phòng xông độc đáo khác nhau, toàn bộ làn da và cơ thể bạn sẽ được kích thích đào thải độc tố để có thể trở nên hồng hào và căng mướt.

Phòng xông Iki nằm trong liệu trình chăm sóc sức khỏe Nhật Bản tại Kawara My An Onsen Resort (Ảnh: Kawara My An Onsen Resort).

Bằng những tiêu chuẩn vận hành quốc tế, chủ đầu tư - Tập đoàn BB Group đã kiến tạo Kawara My An Onsen Resort trở thành khu một khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe khép kín. Toàn bộ không gian khu nghỉ dưỡng mang đậm những nét giao thoa tinh tế của Cố đô Huế và xứ Phù Tang với vườn thiền tản bộ, hồ cá Koi, nhà hàng Nhật Bản cùng khu vực chăm sóc trị liệu trứ danh.

Linh hoạt trong mọi dịch vụ, ngay cả khi không lưu trú, du khách vẫn có thể ghé qua Kawara My An Onsen Resort tận hưởng không gian Nhật, thưởng thức ẩm thực Nhật và trải nghiệm "nghệ thuật Onsen" theo chuẩn Nhật ngay tại Việt Nam.

