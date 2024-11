Trải nghiệm kỳ nghỉ trọn gói "all in one" tại Centara Mirage Resort Mũi Né

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người yêu thích du lịch khó lòng sắp xếp được kỳ nghỉ trọn vẹn. Nỗi lo về chi phí phát sinh, chất lượng dịch vụ và các hoạt động giải trí phù hợp cho tất cả thành viên gia đình luôn là bài toán khó khi lựa chọn điểm đến. Hiểu được điều đó, Centara Mirage Resort Mũi Né đã thiết kế gói nghỉ dưỡng "All in one" (tất cả trong một) giúp du khách trải nghiệm kỳ nghỉ trọn gói không giới hạn, du khách chỉ cần đến tận hưởng, không cần lo lắng thêm điều gì.

Khoảnh khắc bình yên bên hồ bơi, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên và không khí trong lành (Ảnh: Centara Mirage Resort Mũi Né).

Chinh phục mọi giác quan với không gian nghỉ dưỡng tuyệt đẹp

Gói "All in one" mang đến 1 đêm nghỉ dưỡng dành cho 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 12 tuổi tại một trong 984 phòng và biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải được bao quanh bởi khu vườn xanh mát với tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp.

Phòng nghỉ Villa có hồ bơi riêng được bao quanh bởi khu vườn xanh tươi và dàn hoa nở rộ (Ảnh: Centara Mirage Resort Mũi Né).

Kiến trúc tại đây gây ấn tượng không chỉ bởi ngoại thất mang gam màu của nắng hòa quyện với sắc xanh của bầu trời, mà còn ở thiết kế thông minh để tối ưu ánh sáng tự nhiên và gió biển, tạo mối liên kết với thiên nhiên. Với diện tích rộng hơn 44m2, mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại, mang lại sự thoải mái tối đa cho du khách trong suốt kỳ nghỉ.

Hệ thống nhà hàng đa dạng, ẩm thực đặc sắc

Hệ thống nhà hàng đa dạng với tinh hoa ẩm thực Á - Âu đặc sắc. Với nguyên liệu tươi ngon được lựa chọn và chế biến bởi bàn tay tài hoa của các đầu bếp chuyên nghiệp, đem đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế.

Trải nghiệm hương vị ẩm thực độc đáo trong không gian nhà hàng ấm cúng và tinh tế (Ảnh: Centara Mirage Resort Mũi Né).

Du khách sẽ được thưởng thức 3 bữa ăn chính (sáng, trưa, tối) và 1 bữa ăn nhẹ vào buổi chiều, kèm theo đồ uống không giới hạn trong các bữa ăn. Từ nội thất tinh tế đến ánh sáng ấm áp và làn gió biển mát lành, mỗi bữa ăn tại đây là một trải nghiệm thi vị, để lại dấu ấn khó quên.

Dịch vụ và hoạt động giải trí không giới hạn cho mọi lứa tuổi

Centara Mirage Mũi Né là nơi để mọi thành viên gia đình thỏa sức vui chơi và khám phá. Từ cụm hồ bơi Fantasia với tàu chiến Tây Ban Nha La Ola hùng vĩ, là thiên đường cho những ai đam mê hoạt động thể thao dưới nước. Du khách có thể tận hưởng các trò chơi như máng trượt nước hay thử thách bản thân với vách đá nhảy.

Khu vui chơi ngoài trời Hola mang đến sự phấn khởi trong từng trò chơi đầy thú vị (Ảnh: Centara Mirage Resort Mũi Né).

Tại Centara Mirage Mũi Né còn có không gian dành riêng cho trẻ em như Câu lạc bộ Amigo và sân chơi ngoài trời Hola với thiết kế đầy màu sắc và an toàn để bố mẹ an tâm gửi gắm con trẻ và tận hưởng chuyến du lịch của mình.

Trong không gian yên tĩnh tại Spa Cenvaree với các liệu pháp từ Thái Lan và phòng tập gym hiện đại, du khách sẽ được tái tạo năng lượng về thể chất lẫn tinh thần.

Centara Mirage Mũi Né cũng mang đến Candy Spa với chủ đề "kẹo ngọt" dành riêng cho trẻ em với những liệu trình chăm sóc dịu nhẹ và thư giãn không kém người lớn.

Không gian yên tĩnh tại Spa Cenvaree với liệu pháp chăm sóc chuyên sâu giúp phục hồi năng lượng (Ảnh: Centara Mirage Resort Mũi Né).

Hòa mình vào những trải nghiệm mới mẻ

Với các chương trình nghệ thuật và hoạt động giải trí ngoài trời sôi động hằng đêm, Centara Mirage Mũi Né mang đến cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng thú vị, từ ban nhạc sống đến biểu diễn múa lửa hay nhảy popping (điệu nhảy đường phố) đầy mãn nhãn, tạo nên những khoảnh khắc giải trí tuyệt vời cho cả gia đình.

Chương trình giải trí sôi động hàng đêm tạo không khí rộn ràng và thú vị cho du khách (Ảnh: Centara Mirage Resort Mũi Né).

Với gói nghỉ dưỡng "All in one", kỳ nghỉ của mỗi gia đình sẽ trở thành hành trình đáng nhớ, mọi lo toan đều gác lại để du khách trọn vẹn tận hưởng niềm vui và thư giãn thân - tâm.