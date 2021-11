Tỉnh Kiên Giang hợp tác Traveloka quảng bá Phú Quốc là điểm đến an toàn, sẵn sàng đón khách quốc tế

Dân trí Nhằm thúc đẩy kế hoạch mở cửa khôi phục du lịch Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang hợp tác Traveloka thực hiện quảng bá du lịch với chủ đề "Live Fully - Sống Trọn Vẹn", góp phần lan tỏa thông điệp Phú Quốc đã sẵn sàng chào đón du khách trở lại.

Du lịch Phú Quốc trước và sau dịch

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Phú Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao, trung bình mỗi năm tăng khoảng 25 - 35%. Trong đó, du lịch tăng 20 - 30%, chiếm tỉ trọng cao nhất.

Khi dịch Covid-19 lan rộng trên toàn thế giới và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch lẫn kinh tế toàn cầu, Phú Quốc vẫn được xem là điểm đến an toàn được nhiều du khách nội địa lựa chọn. Mới đây, vào ngày 20/7/2021, Phú Quốc cũng lần đầu tiên lọt top 100 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2021 do tạp chí TIME (Mỹ) bình chọn. Đại dịch Covid trong gần 2 năm qua đã làm ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch, vì vậy, có thể nói đây là sự tôn vinh dành cho những nơi đã đi đầu trong việc tìm ra cách đổi mới, xây dựng điểm đến an toàn để thích nghi sau dịch.

Phú Quốc lọt top 100 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2021.

Phú Quốc sẵn sàng mở cửa đón khách quốc tế vào 20/11

Hiện tại, tình hình dịch bệnh đã dần được kiểm soát cùng với chiến lược tiêm vaccine thần tốc. Là một trong những điểm đến có tốc độ phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, Phú Quốc tiên phong mở cửa đón làn sóng du lịch quốc tế hậu Covid trong tháng 11/2021.

Đối tượng khách quốc tế được lựa chọn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng, chống dịch bệnh như Châu Âu, Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Châu Úc...

Hành khách đến Phú Quốc cần có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin, được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận; hoặc khách có chứng nhận đã được điều trị khỏi bệnh Covid-19; có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh (bằng tiếng Anh). Ngoài ra, hành khách cần chuẩn bị vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm y tế và đăng ký tham gia chương trình tour du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.

Xây dựng hình ảnh Phú Quốc - điểm đến hấp dẫn, an toàn

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, việc xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc, Kiên Giang là điểm đến an toàn, thân thiện là điều cần thiết để thu hút khách quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.

Bằng lợi thế về công nghệ và mạng lưới đối tác rộng rãi, Traveloka không chỉ đồng hành cùng tỉnh Kiên Giang thực hiện quảng bá du lịch với chủ đề "Live Fully - Sống Trọn Vẹn" tới các đối tác trong khu vực và quốc tế một cách nhanh chóng, mà còn chia sẻ các hướng dẫn về du lịch an toàn ngay trên ứng dụng, giúp du khách tiếp cận thông tin một cách chi tiết, đầy đủ nhất, sẵn sàng trải nghiệm ngay khi Phú Quốc mở cửa.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy - Giám đốc Traveloka Việt Nam.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam, cho biết "Traveloka vinh dự là nền tảng đặt vé duy nhất hợp tác với tỉnh Kiên Giang trong việc hỗ trợ chương trình tái mở cửa du lịch theo mô hình Phú Quốc Sandbox. Chúng tôi nhận thấy đổi mới và hợp tác là những yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái du lịch tiếp tục phát triển. Việc hợp tác này cũng phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ Chính phủ phục hồi kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và lữ hành. Chúng tôi hy vọng rằng chủ đề "Live Fully - Sống Trọn Vẹn" sẽ đóng góp vào việc hoạch định đường hướng, giúp Thành phố Phú Quốc sớm vực dậy ngành du lịch".

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang.

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang, bày tỏ sự hoan nghênh với việc hợp tác lần này, "Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực tích cực của Traveloka trong việc thúc đẩy phục hồi ngành du lịch tỉnh Kiên Giang nói riêng và Việt Nam nói chung thông qua chương trình quảng bá với chủ đề "Live Fully - Sống Trọn Vẹn". Việc hợp tác chiến lược này là một phần trong định hướng của chúng tôi nhằm quảng bá Thành phố Phú Quốc là một điểm đến "hấp dẫn - an toàn", sẵn sàng đón khách du lịch trong và ngoài nước. Tin rằng thông qua "Live Fully - Sống Trọn Vẹn", chúng tôi sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm tốt nhất, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích về các điểm đến tại Phú Quốc."

Được biết đây chỉ là một trong những hoạt động Traveloka đã thực hiện để hỗ trợ các thành phố tại Việt Nam xúc tiến du lịch và thực hiện các chương trình phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, Traveloka đã đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Đà Lạt quảng bá du lịch địa phương, thu hút sự chú ý của một lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, Traveloka cũng chung tay cùng TPHCM và Vũng Tàu triển khai hình thức đặt khách sạn cách ly, dịch vụ vận chuyển cách ly trực tuyến, giúp người dân dễ dàng đặt phòng, đặt vé, giảm tải cho các cơ sở cách ly. Với các kế hoạch hỗ trợ truyền thông "Live Fully - Sống Trọn Vẹn" sắp tới, Traveloka hy vọng hình ảnh du lịch Phú Quốc - điểm đến an toàn đã sẵn sàng mở cửa chào đón du khách sẽ được quảng bá rộng rãi đến du khách quốc tế.

Trường Thịnh