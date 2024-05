Tài tử Hàn Quốc đến Việt Nam: Đi thuyền thúng, thích thú ăn gỏi gà Hội An

Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo cập nhật vlog (nhật ký dạng video) ghi lại quá trình du lịch tại Việt Nam hồi tháng 4.

Vlog lần này ghi lại hành trình nam diễn viên cùng bạn bè chu du ở Hội An, nhanh chóng đạt hơn 100.000 lượt xem, nhận về nhiều phản hồi của fan và những người đam mê du lịch.

Jung Il Woo đội nón lá khi tham quan Hội An (Ảnh: Chụp màn hình).

Đến với Hội An, Jung Il Woo bày tỏ sự thích thú với những con hẻm có tường được sơn vàng. Nam diễn viên cho rằng Hội An có nét tương đồng với Venice - một thành phố của Italy - bởi anh cũng từng thấy những con hẻm rực rỡ tương tự khi đến đó.

"Nơi đây có vẻ ẩm ướt, chắc do ở gần sông và bãi biển", Jung Il Woo nhận xét.

Con hẻm vàng với ánh đèn rực rỡ khiến Jung Il Woo thích thú (Ảnh: Chụp màn hình).

Nam diễn viên hào hứng tham quan chùa Bà Mụ và bất ngờ với cảnh náo nhiệt ở bến thuyền khi đưa đón du khách tham quan phố cổ. Thậm chí, vì phát hiện nhiều điều thú vị, Jung Il Woo và bạn bè đã quyết định nán lại Hội An thêm một ngày, dù trước đó anh có kế hoạch di chuyển đến Quy Nhơn (Bình Định).

Đêm đến, diễn viên phim Mặt trăng ôm mặt trời đi dọc các con phố ở Hội An, thưởng thức các món ăn vặt cũng như nhìn ngắm dòng người qua lại tấp nập. Anh còn cho biết, do dạo quanh các con đường, góc phố quá nhiều lần, nên anh dường như đã ghi nhớ hết đường phố ở Hội An.

Trong chuyến đi này, Jung Il Woo còn trải nghiệm đi thuyền thúng. Anh cho biết mình đã chi khoảng 300.000 đồng cho dịch vụ này. Ở đây, nam diễn viên tích cực quay clip, chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè.

Nam diễn viên trải nghiệm thuyền thúng (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo dõi hành trình của Jung Il Woo, không khó để nhận ra nam diễn viên rất yêu thích và dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực Việt Nam. Anh dành nhiều lời khen ngợi cho phở, bánh mì, gỏi gà, cà phê... Mỗi lần ăn món mới, Jung Il Woo lại bày tỏ sự hào hứng và cho biết "vượt ngoài mong đợi" của mình.

Jung Il Woo ăn bánh mì tại Hội An (Ảnh: Chụp màn hình).

Nam diễn viên còn thích thú khi được nhân viên quán gỏi gà hướng dẫn tự làm nước chấm với muối, tiêu, chanh và ớt. Thậm chí, vì yêu thích hương vị nước chấm ở Việt Nam, Jung Il Woo cùng người đồng hành đã đi đến nhiều cửa hàng, chợ thực phẩm để tìm mua gia vị làm nước sốt, mang về Hàn Quốc.

"Một trong những điều tôi thích nhất ở Việt Nam là đồ ăn rất ngon, mọi người rất tử tế và mỗi thành phố đều có nét đặc trưng riêng, cho tôi những rung cảm khác nhau. Cũng chính vì thế, khi trải nghiệm, tôi lại càng tò mò về đất nước này. Lần tới, chắc tôi sẽ ở lại Việt Nam 1 tháng", nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên tự làm nước chấm khi ăn gỏi gà (Ảnh: Chụp màn hình).

Jung Il Woo cho biết trong tương lai, anh chắc chắn sẽ trở lại Việt Nam và có kế hoạch du lịch chi tiết hơn.

Nam diễn viên cũng cho biết, anh rất tò mò và thích thú khi được nghe về các chuyến du lịch trong rừng nên lần du lịch tới, anh sẽ dành thời gian đi leo núi, cắm trại, tận hưởng thiên nhiên ở Việt Nam.

Nam diễn viên chinh phục đỉnh Fansipan (Ảnh: Instagram nhân vật).

Jung Il Woo đến Việt Nam hồi đầu tháng 4 năm nay. Chuyến đi này là quyết định ngẫu hứng, không hề lên kế hoạch từ trước của anh và bạn bè. Đây cũng là lần đầu nam diễn viên đến Việt Nam.

Trong gần 2 tuần tại đây, Jung Il Woo ăn mặc giản dị, liên tục di chuyển để khám phá được nhiều địa điểm, quán ăn, danh lam thắng cảnh. Nam diễn viên còn khiến fan Việt phấn khích khi thường xuyên đội nón lá, tạo dáng bên quốc kỳ Việt Nam, đội nón bảo hiểm và tự chạy xe máy trong chuyến đi.

Jung Il Woo tự di chuyển bằng xe máy khi du lịch Việt Nam (Ảnh: Instagram nhân vật).

Trong suốt hành trình, Jung Il Woo đã đi thăm thủ đô Hà Nội, đến Sapa, chinh phục đỉnh Fansipan, vui chơi ở Hội An và Đà Nẵng, tắm biển ở Cù Lao Chàm… Không ít fan nhận xét, vlog hành trình du lịch Việt Nam của Jung Il Woo khiến họ thích thú, cảm thấy như được "chữa lành".

Vlog của nam diễn viên xứ Hàn cũng được nhiều người nước ngoài quan tâm. Một người đến từ Pháp chia sẻ: "Những chia sẻ về chuyến du lịch của Jung Il Woo đã khiến tôi cười rất nhiều".

Một tài khoản khác bình luận: "Tôi là người Mỹ gốc Việt. Tôi thật sự thích loạt vlog du lịch Việt Nam này, bởi nhờ đó mà tôi được trải nghiệm những vùng đất của Việt Nam - nơi mà tôi chưa từng đến - qua cặp mắt của Jung Il Woo".

Không ít người Việt cho biết bản thân cảm thấy tự hào khi theo dõi hành trình của nam diễn viên và lắng nghe những nhận xét của anh về đất nước Việt Nam.

Không ít người để lại bình luận, đề xuất những địa điểm như Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Hà Giang, Huế... cho chuyến du lịch tiếp theo của Jung Il Woo.