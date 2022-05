Với những người "cuồng xê dịch" thích khám phá nhiều vùng đất mới, việc di chuyển bằng máy bay là điều chẳng còn xa lạ. Và với những ai thường xuyên trải nghiệm dịch vụ hàng không hầu như đều có chung cảm nhận, dường như các bữa ăn trên máy bay thường "kém ngon" so với ăn ở dưới mặt đất.

Do cách chế biến của đầu bếp các hãng bay hay vì lý do nào khác? Theo nghiên cứu của các chuyên gia, nhiều lý do khác nhau khiến du khách thấy "chán ăn" khi thưởng thức bữa ăn ở trên cao.

Một suất ăn phục vụ khách trên máy bay (Ảnh: Insider).

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở độ cao gần 10.000m so với mặt đất, áp suất không khí trong cabin hành khách sẽ làm thay đổi vị giác của mỗi người.

Nói cụ thể hơn, cùng một loại thức ăn, nếu bạn thưởng thức trước chuyến bay, thông thường sẽ cảm nhận rõ mùi vị của nó. Nhưng ở trên không, vị giác đã thay đổi. Rất nhiều yếu tố trên máy bay kết hợp với nhau ngăn chặn khứu giác của bạn - thứ chiếm phần lớn cảm giác vị giác mỗi người.

Tại sao ở trên máy bay ăn "sơn hào hải vị" cũng khó thấy ngon miệng?

Cabin hành khách vốn là nơi phải đảm bảo độ khô ráo. Điều này khiến đường mũi của bạn cũng ảnh hưởng, đồng nghĩa với vị giác trở nên kém nhạy bén hơn. Bên cạnh đó, áp suất cabin thấp giảm nồng độ oxy trong máu, làm một phần của hệ thống thần kinh phản ứng với mùi trở nên kém nhạy bén.

Ngoài ra, không chỉ môi trường trong cabin ảnh hưởng tới giác quan, tiếng ồn phát ra từ động cơ máy bay cũng góp phần làm ý thức con người cảm nhận về hương vị bị ảnh hưởng. Tiếng ồn cường độ cao trong thời gian dài khiến vị mặn, đắng, chua tăng lên và giảm vị ngọt, giảm khả năng tập trung, khiến cơ thể dễ mệt mỏi hơn.

Các chuyên gia phân tích, cảm nhận của hành khách về vị mặn, ngọt trên máy bay bị giảm khoảng 30%.

Khi ăn trên máy bay, đồ ăn thường có cảm giác kém ngon hơn (Ảnh: News).

Tất cả các suất ăn của hành khách đều được hãng bay chuẩn bị ở dưới mặt đất, làm lạnh, vận chuyển lên máy bay và được phục vụ sau nhiều giờ. Những món như thịt, cá, thường được hâm nóng trước khi mang ra nên chúng sẽ bị khô và khó nuốt hơn, dù trước đó được chế biến thế nào chăng nữa.

Một số hãng bay lớn phục vụ khoảng 1 tỷ suất đồ ăn cho khách mỗi năm như British Airways từng mời đầu bếp nổi tiếng người Anh Heston Blumenthal tới chế biến, với mong muốn cải thiện chất lượng món ăn.

Tuy nhiên, khi thưởng thức bữa ăn ở môi trường và độ cao đặc biệt như vậy, món ăn khó lòng giữ được hương vị trọn vẹn như dưới mặt đất.