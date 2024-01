Sự xa hoa trong du thuyền lớn nhất thế giới có 12 tầng sức chứa 8.000 người

Theo CNN, Icon of the Seas - du thuyền dài 365m của hãng Royal Caribbean đã được đưa đến thành phố biển Ponce (Puerto Rico) để kiểm tra an toàn theo quy định.

"Hãy nhìn xem du thuyền vừa mới đến cảng Ponce, Puerto Rico!", Michael Bayley, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Royal Caribbean International, đã viết trong một bài đăng trên Facebook hôm 2/1.

Du thuyền đến thành phố biển Ponce, Puerto Rico vào ngày 2/1 (Ảnh: AP).

Theo Bayley, trong những ngày kiểm tra an toàn, các thiết bị trên tàu cùng thủy thủ đoàn sẽ trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt.

Con tàu khổng lồ có 20 tầng, sức chứa lên tới 5.610 khách và 2.350 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu sẽ đến Miami (Mỹ) vào ngày 9/1. Ngôi sao bóng đá người Argentina Messi sẽ tham gia lễ kỷ niệm đặt tên con tàu vào cuối tháng này.

"Công tác chuẩn bị đang diễn ra tốt đẹp", Bayley nói.

Con tàu khổng lồ có sức chứa 5.610 khách và 2.350 thủy thủ đoàn sẽ bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên vào ngày 27/1 (Ảnh: AP).

Icon of the Seas được bàn giao cho Royal Caribbean tại nhà máy đóng tàu Meyer Turku ở Turku (Phần Lan) vào ngày 27/11/2023. Con tàu mất 900 ngày để hoàn thiện, dự kiến sẽ đón khách cho chuyến hành trình đầu tiên vào ngày 27/1 kéo dài 7 ngày quanh vùng biển Caribe.

Du khách sẽ được tận hưởng một loạt các dịch vụ hiện đại và xa xỉ như: công viên nước lớn nhất thế giới trên biển, 8 khu phố và 40 quán bar. Đặc biệt, trên du thuyền còn có bể bơi vô cực lơ lửng trên biển đầu tiên trên thế giới, khu vực trò chơi cảm giác mạnh, cho phép khách đu dây ở độ cao 47m và một sân golf mini.

Du thuyền sẽ có 8 khu vực để du khách khám phá và trải nghiệm (Ảnh: AP).

Icon of the Seas đã thu hút sự chú ý kể từ khi các thông tin liên quan đến con tàu được công bố vào tháng 10/2022.

Tháng 7 năm ngoái, hình ảnh đầy màu sắc về phần đuôi tàu của du thuyền được lan truyền rộng rãi, khiến một số người dùng mạng đánh giá "phản cảm".

Chuyên gia du lịch Stewart Chiron nói với CNN rằng hình ảnh các con tàu của Royal Caribbean "thường gây ra phản ứng mạnh mẽ".

"Những phản ứng tiêu cực đối với Icon of the Sea đều đến từ những người chưa từng đi tàu biển. Các phản hồi tích cực vượt xa phản hồi tiêu cực", Chiron nói thêm.

Thời điểm đó, đại diện của Royal Caribbean không bình luận về phản hồi hình ảnh, nhưng nhấn mạnh Icon of the Seas đã nhận được "phản ứng đáng kinh ngạc", dẫn đến lượng đặt phòng trong tuần cao nhất trong lịch sử công ty.

Icon of the Seas đã giành danh hiệu "tàu du lịch lớn nhất thế giới" vượt qua Wonder of the Seas - một con tàu khác cũng thuộc Royal Caribbean, có chiều dài 362m và 18 tầng.