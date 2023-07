Du thuyền lớn nhất thế giới sức chứa 8.000 người, vé 81 triệu đồng/khách

Thành phố nổi trên biển

Du thuyền "The Icon of the Seas" của hãng Royal Caribbean đã kết thúc khâu hoàn thiện cuối cùng tại công ty đóng tàu Meyer Turku ở Phần Lan. Đây cũng là một trong những công ty đóng tàu hàng đầu tại châu Âu.

Được biết, để kịp tiến độ bàn giao, khoảng 2.600 công nhân và kỹ sư đã làm việc trên tàu mỗi ngày. Trong những đợt chạy thử nghiệm, hàng trăm chuyên gia có mặt tại đây để đánh giá hiệu suất kéo dài 4 ngày.

Du thuyền lớn nhất thế giới "The Icon of the Seas" được ví như "thành phố nổi trên biển" (Ảnh: Fox).

Với chiều dài lên tới 365m, nặng 250.800 tấn, du thuyền "The Icon of the Seas" được CNN nhận định là "đỉnh cao của du thuyền trên biển". Công trình được thiết kế 20 tầng, hơn du thuyền lớn nhất thế giới hiện tại khoảng 3m. Hiện du thuyền đang nắm giữ kỷ lục thế giới là "Wonder of the Seas" với chiều dài 362m.

Được ví như "thành phố nổi trên biển", du thuyền sẽ được bàn giao cho hãng Royal Caribbean vào cuối tháng 10 năm nay để chính thức khởi hành chuyến đi đầu tiên vào tháng 1/2024.

Du thuyền gồm 8 khu vực khác nhau, sẵn sàng phục vụ mọi đối tượng du khách, được phân chia thành nơi dành riêng cho gia đình có trẻ nhỏ cho tới không gian của người lớn với quầy bar, khu vui chơi giải trí.

Du thuyền có sức chứa lên tới 8.000 khách và thủy thủ đoàn (Ảnh cắt từ clip).

Với sức chứa khoảng 5.610 hành khách và 2.350 thủy thủ đoàn, không gian bên trong của "The Icon of the Seas" còn được bố trí như một công viên nước khổng lồ, có 7 hồ bơi các loại cùng 6 đường trượt nước dài, thiết lập kỷ lục thế giới.

Trước đó, hơn 450 chuyên gia đã tham gia cuộc chạy thử nghiệm sơ bộ trong suốt 4 ngày, bao gồm kiểm tra động cơ chính, mũi và chân vịt của con tàu, mức độ tiếng ồn và độ rung.

Sau khi vượt qua các lần kiểm tra, "The Icon of the Seas" quay lại công ty đóng tàu Meyer Turku, trước khi có chuyến đi đầu tiên ở vùng biển ngoài khơi Nam Florida (Mỹ) vào tháng 1/2024.

Du thuyền sở hữu công viên giải trí khổng lồ (Ảnh: Tourist).

Theo đại diện của công ty chủ sở hữu Royal Caribbean, du thuyền "Icon of the Seas" sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất, được thiết kế dựa trên 50 năm kinh nghiệm của hãng. Và hành trình trải nghiệm trên du thuyền lớn nhất thế giới này được mong đợi sẽ là "kỳ nghỉ đáng giá nhất đối với mỗi gia đình hay các cặp đôi".

Giá phòng đa dạng, chuyến đi chưa khởi hành đã "cháy vé"

Một trong những vấn đề được nhiều hành khách quan tâm nhất hiện nay đó là mức giá vé trên du thuyền ra sao? Được biết, "thành phố nổi" được thiết kế hơn 40 loại hình dịch vụ ăn uống và giải trí đa dạng. Phần lớn trong số đó đều nằm trong giá vé.

Với những nhóm khách đi theo gia đình, du thuyền cung cấp 28 loại hạng phòng khác nhau. "Du thuyền Icon of the Seas là sản phẩm mới tốt nhất mà chúng tôi sở hữu theo đúng nghĩa đen. Hiện doanh số bán vé đã phá kỷ lục", đại diện hãng chủ sở hữu Royal Caribbean, tiết lộ.

Cận cảnh một căn phòng trên du thuyền (Ảnh: Royal Caribbean).

Giá vé trên du thuyền phụ thuộc vào hạng phòng và thay đổi theo từng lịch trình. Ví dụ, với chuyến đi khởi hành vào 5/1/2024, giá thấp nhất là 1.011 USD/người (24 triệu đồng). Giá loại phòng có ban công từ 1.448 USD/người (35 triệu đồng).

Du thuyền lớn nhất thế giới sức chứa 8.000 người, vé hơn 81 triệu đồng/người (Video: Luxe Leisure).

Chuyến đi ngày 27/1 có mức giá đắt hơn, gần như đã "cháy vé". Tiếp đến, chuyến đi tới Tây Caribbean ngày 17/2/2024 có giá thấp nhất là 1.581 USD/người (37 triệu đồng), phòng suite giá 3.443 USD/người (hơn 81 triệu đồng).

Chuyến du ngoạn đón năm mới khởi hành ngày 28/12/2024 dự kiến giá phòng thường từ 1.781 USD (42 triệu đồng), loại phòng có ban công từ 2.649 USD (62 triệu đồng).