Sử dụng camera AI hỗ trợ quản lý bán vé ở “thiên hạ đệ nhất hùng quan"

Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế, đã ký ban hành nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan, trên đỉnh đèo Hải Vân. Mức thu phí áp dụng thống nhất cho công dân Việt Nam và người nước ngoài là 70.000 đồng/người/lượt.

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan (Ảnh: Cao Tiến).

Nhiều nhóm đối tượng được miền phí như trẻ em, học sinh, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và người dân Huế, Đà Nẵng. Công dân Việt Nam còn được miễn phí tham quan vào một số ngày lễ lớn.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết đơn vị sẽ bắt đầu thu phí tham quan di tích được mệnh danh “thiên hạ đệ nhất hùng quan” từ ngày 2/6.

Theo ông Sơn, công tác bán, kiểm soát vé tại Hải Vân Quan sẽ được thực hiện tương tự các điểm di tích khác như đàn Nam Giao, lăng Thiệu Trị... Trung tâm sẽ áp dụng hình thức bán vé điện, sử dụng camera AI đếm lượt để hỗ trợ quản lý bán, kiểm soát vé.

Công trình Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân thuộc địa phận xã Chân Mây - Lăng Cô (Huế) và phường Hải Vân (Đà Nẵng). Di tích này được xây dựng từ thời Trần và được trùng tu vào thời Nguyễn (1826).

Nằm ở độ cao 490m so với mực nước biển, Hải Vân Quan là cụm phòng thủ quân sự quan trọng với nhiều công trình gồm hệ thống thành lũy, nhà kho, pháo đài thần công,… Trải qua thời gian và nhiều biến động lịch sử, di tích bị xuống cấp mạnh.

Ngày 14/4/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Hải Vân Quan là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Du khách tham quan di tích được mệnh danh "thiên hạ đệ nhất hùng quan" (Ảnh: Cao Tiến).

Năm 2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khởi công dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích này với tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng.

Từ 1/8/2024, di tích Hải Vân Quan bắt đầu mở cửa miễn phí đón khách tham quan cho đến nay. Hai địa phương Huế và Đà Nẵng thống nhất áp dụng cơ chế quản lý luân phiên 3 năm một lần. Thành phố Huế được giao quản lý giai đoạn 2026-2028.

Hiện đơn vị quản lý duy trì đội ngũ bảo vệ, hướng dẫn khách tham quan với số lượng 7 người; lắp đặt hệ thống lan can, kính bảo vệ, treo bảng hướng dẫn, các bảng hình ảnh, thông tin về di tích theo ngôn ngữ Việt - Anh để phục vụ du khách; số hóa bản đồ du lịch 3D di tích, tái hiện toàn cảnh thiên nhiên hùng vỹ tại đèo Hải Vân để du khách có thể chiêm ngưỡng, khám phá chi tiết lịch sử phong phú của công trình qua các thời kỳ.

Sau khi thông tin về việc thu phí tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan được công bố, nhiều ý kiến đồng tình nhưng cũng có người cho rằng mức phí quá cao, nên có thêm các dịch vụ hấp dẫn hơn để thu hút du khách. Hiện nay, phần lớn khách đến Hải Vân Quan chủ yếu để ngắm cảnh, chụp ảnh rồi tiếp tục hành trình.

Di tích Hải Vân Quan sẽ chính thức thu phí tham quan từ đầu tháng 6 (Ảnh: Cao Tiến).

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Huế cho biết việc ban hành quy định mức thu phí tham quan Hải Vân Quan nhằm đảm bảo nguồn lực phục vụ quản lý, bảo vệ, sửa chữa, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách như trước, Hải Vân Quan sẽ từng bước có cơ chế tự tạo nguồn thu để duy trì hoạt động bảo tồn lâu dài.

Cơ quan quản lý giữ lại 100% số tiền phí thu được để phục vụ quản lý, bảo tồn, trùng tu di tích.

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Huế đề nghị đơn vị quản lý cần có thêm những sản phẩm trải nghiệm đủ chiều sâu, hấp dẫn du khách, tiếp tục đầu tư hạ tầng, cải thiện dịch vụ và ứng dụng công nghệ trong quảng bá, vận hành di tích.