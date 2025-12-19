Siêu tổ hợp 2 tỷ USD được Sun Group khởi công tại đặc khu kinh tế Vân Đồn

Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn có tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD, được xây dựng trên diện tích hơn 244ha. Dự án được quy hoạch theo mô hình “thành phố nghỉ dưỡng - resort city” hiện đại, với mục tiêu kiến tạo một điểm đến giải trí - du lịch quy mô khu vực theo chuẩn quốc tế, tích hợp đa dạng các chức năng du lịch, lưu trú, thương mại và giải trí, hướng tới vận hành 24/7.

Phối cảnh dự án với không gian cảnh quan xanh (Ảnh: Sun Group).

Ý tưởng quy hoạch tổng thể dự án dựa trên triết lý “Art in Landscape - Nghệ thuật trong cảnh quan”, trong đó cảnh quan không chỉ đóng vai trò nền tảng mà được xem như một không gian nghệ thuật mở, tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ và đồng nhất trên toàn bộ tổ hợp.

Với cấu trúc đô thị mở, trục cảnh quan, quảng trường và tuyến đi bộ được kết nối liền mạch, dự án hướng tới tạo ra một điểm đến xanh - đẹp - tiện ích, đủ sức giữ chân du khách dài ngày và hình thành nhịp sống du lịch năng động suốt bốn mùa.

Giai đoạn đầu sẽ triển khai tổ hợp khách sạn được quản lý bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới với các phòng tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp khu biệt thự, villa nghỉ dưỡng hướng biển, phân khu shophouse thương mại và chuỗi tiện ích dịch vụ, giải trí đa dạng quy mô lớn.

Những tuyến phố thương mại, không gian ẩm thực, mua sắm, hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ tạo ra dòng chảy du khách liên tục, mở ra tiềm năng lớn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ và thương mại trong tương lai.

Dự án được kỳ vọng tạo cú hích cho sự phát triển của đặc khu Vân Đồn (Ảnh: Sun Group).

Song song với đó, dự án phát triển hệ thống vui chơi giải trí trong nhà, ngoài trời, công viên cảnh quan, không gian biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng.

Khi hoàn thiện, tổ hợp được kỳ vọng trở thành khu “resort city” quy mô lớn đầu tiên tại miền Bắc, đón lượng lớn du khách từ Đông Bắc Á và thị trường nội địa, tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với hoạt động thương mại, dịch vụ và bất động sản nghỉ dưỡng, điều kiện mà Vân Đồn đã chờ đợi nhiều năm để bứt phá.

Việc khởi công dự án diễn ra trong bối cảnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Năm 2025, GRDP của tỉnh ước tăng 11,89%, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 10.400 USD và thu ngân sách đạt 82.235 tỷ đồng.

Việc đồng loạt khởi công 26 dự án với tổng mức đầu tư 383.000 tỷ đồng và khánh thành 5 dự án trong ngày 19/12 cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc hoàn thiện hạ tầng, phát triển công nghiệp không khói và tạo đột phá cho kinh tế địa phương.

Sự kiện khởi công dự án sáng 19/12 (Ảnh: Sun Group).

Trong chuỗi các dự án lớn, tổ hợp du lịch giải trí phức hợp tại Vân Đồn được xem là điểm nhấn, đóng vai trò quan trọng.

Bà Nguyễn Thái Hoài Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group, chia sẻ: “Sun Group vinh dự khi được Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh tin tưởng giao triển khai dự án có ý nghĩa chiến lược này. Với định hướng phát triển một ‘resort city’ đẳng cấp, cùng việc thí điểm cho người Việt vào khu vui chơi giải trí có thưởng, chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ góp phần hình thành một ngành dịch vụ mới có kiểm soát và bền vững.

Quan trọng hơn, đây sẽ là động lực để Vân Đồn tiến gần hơn mục tiêu trở thành khu kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch - giải trí tầm khu vực, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng và nền kinh tế địa phương”.

Nằm trong quần thể Vịnh Bái Tử Long, liền kề di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vân Đồn sở hữu hệ sinh thái biển đảo hoang sơ, cảnh quan kỳ vĩ, khí hậu trong lành và tiềm năng nổi bật để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, kinh tế biển và dịch vụ giải trí cao cấp.

Vân Đồn với bước chuyển mạnh mẽ bằng những dự án đẳng cấp (Ảnh: Sun Group).

Trong những năm qua, Vân Đồn đã có bước chuyển mạnh mẽ về hạ tầng, đặc biệt với sự đóng góp của Sun Group. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - sân bay quốc tế tư nhân đầu tiên của Việt Nam - đã mở ra kết nối chiến lược giữa Vân Đồn với các trung tâm kinh tế trong và ngoài nước.

Cùng với đó, các tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và Vân Đồn - Móng Cái đưa khu kinh tế này trở thành điểm đến dễ tiếp cận nhất vùng Đông Bắc, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và tạo nền tảng thu hút dòng khách chất lượng cao.

Dự án cũng nằm trong trục kết nối với những điểm đến nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe theo mô hình onsen (nghỉ dưỡng tắm khoáng) độc đáo tại Quang Hanh, Quảng Ninh, hay tổ hợp vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc Sun World Ha Long.

Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long đưa du khách đi thăm vịnh Hạ Long cùng hàng loạt tiện ích độc đáo khác, biến hành trình khám phá vùng di sản của du khách thập phương thành một trải nghiệm liền mạch và hấp dẫn mà hiếm điểm đến nào trên thế giới có được.

Với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một cực tăng trưởng mới, góp phần đưa Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu, là trung tâm công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp đẳng cấp quốc tế.