Sẽ có "Chợ du lịch trực tuyến" để kết nối các sản phẩm du lịch địa phương

Dân trí Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh thì "Chợ du lịch trực tuyến" không chỉ là nơi quảng bá, cung cấp thông tin sản phẩm du lịch mà còn là nơi các doanh nghiệp trao đổi, kết nối…

Tại diễn đàn "Tác động của đại dịch Covid-19 - Hành động quyết liệt của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch" diễn ra sáng 22/9, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, đơn vị đang kết hợp với một số doanh nghiệp xây dựng nền tảng kết nối dưới hình thức "Chợ du lịch trực tuyến" giữa các doanh nghiệp du lịch.

Hình ảnh tại diễn đàn "Tác động của đại dịch Covid-19 - Hành động quyết liệt của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch"

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, tính chất của "Chợ du lịch trực tuyến" không chỉ là nơi quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin sản phẩm du lịch mà còn là nơi để các đơn vị doanh nghiệp trao đổi, kết nối để cùng xây dựng hoạt động du lịch hiệu quả và bền vững.

"Đây là một trong những phần việc nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các hoạt động quản lý, xây dựng sản phẩm và quảng bá du lịch mà Tổng cục Du lịch sẽ thực hiện trong thời gian tới để nhanh chóng phục hồi thị trường. Với ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 tới ngành du lịch, toàn ngành xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là cần phải nhanh chóng chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát triển du lịch", ông Nguyễn Trùng Khánh khẳng định.

Cũng theo thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động du lịch quốc tế bị ngừng trệ gần 2 năm qua.

Cụ thể, năm 2020, Việt Nam chỉ đón được 3,7 triệu lượt khách quốc tế, giảm 80% so với năm 2019; 56 triệu lượt khách nội địa, giảm 34,1% và tổng thu du lịch chỉ đạt 312.000 tỷ đồng, giảm khoảng 58,7%. 8 tháng đầu năm 2021, khách du lịch nội địa tiếp tục giảm 5,5% so với cùng kỳ 2020, đạt 31,2 triệu lượt khách; tổng thu từ khách du lịch giảm 36,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trước khó khăn này, ngành du lịch Việt Nam đã xây dựng các kế hoạch phục hồi dựa theo diễn biến dịch. Ngoài việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các hoạt động quản lý, quảng bá du lịch, ngành du lịch xác định, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm là tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch trong hoạt động du lịch; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc (Kiên Giang), từ đó xây dựng mô hình điểm để nhân rộng ra các điểm du lịch khác; đa dạng hóa các kênh truyền thông để tăng cường hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế và du khách nội địa.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động du lịch quốc tế bị ngừng trệ gần 2 năm qua (Ảnh minh họa).

Để thực hiện được các nhiệm vụ này, ông Nguyễn Trùng Khánh đề nghị:

Đề nghị Chính phủ có chính sách vắc-xin riêng cho một số trung tâm du lịch trọng điểm, tạo môi trường an toàn để có thể khôi phục hoạt động du lịch nội địa và thu hút khách quốc tế đi du lịch Việt Nam.

Đề nghị Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo để Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch sớm được cấp vốn điều lệ và kinh phí hoạt động, đảm bảo nguồn lực cho hoạt động truyền thông, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước.

Đề nghị các địa phương chủ động bố trí, kêu gọi xã hội hóa tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt là cho hoạt động xúc tiến quảng bá; phối hợp, tham gia các chương trình truyền thông, xúc tiến do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, cũng như chủ động tổ chức xúc tiến, quảng bá điểm đến địa phương.

Tạo điều kiện hợp tác công - tư trong xúc tiến, quảng bá du lịch; huy động mọi nguồn lực, tham gia từ các cá nhân, tổ chức quan tâm; khuyến khích hình thành các liên minh, liên kết hợp tác cùng xúc tiến quảng bá điểm đến hoặc sản phẩm du lịch.

