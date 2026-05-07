Sầm Sơn lắp cân ở khu bán hải sản để du khách đối chứng

Ngày 7/5, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đang triển khai đặt cân đối chứng tại các khu vực kinh doanh hải sản và chợ trên địa bàn.

Theo vị lãnh đạo, việc đặt cân đối chứng nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là du khách trong mùa cao điểm du lịch.

Cân đối chứng được bố trí tại cửa hàng kinh doanh hải sản (Ảnh: Hoàng Dương).

Các cân đối chứng được đặt tại những vị trí có lưu lượng giao dịch lớn như chợ Cột Đỏ, chợ Mới và một số tuyến phố có nhiều cửa hàng kinh doanh hải sản tươi sống, hải sản khô.

“Việc bố trí cân đối chứng nhằm giúp người dân và du khách có thể tự kiểm tra lại khối lượng hàng hóa sau khi mua. Qua đó, góp phần ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, cân điêu, cân thiếu, nâng cao ý thức kinh doanh trung thực của các hộ buôn bán”, vị lãnh đạo phường Sầm Sơn nói.

Ngoài việc đặt cân đối chứng, UBND phường Sầm Sơn còn dán số đường dây nóng của Công an phường, Đội Quản lý thị trường và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Sầm Sơn.

Đến nay, UBND phường Sầm Sơn đã lắp đặt 7 cân đối chứng. Lãnh đạo địa phương cho biết trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lành mạnh.

Biển Sầm Sơn đông nghịt du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, ngoài mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách với tổng doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, mùa du lịch năm 2026 tại Sầm Sơn sẽ có nhiều đổi mới, hướng tới xây dựng điểm đến du lịch thân thiện.

Lãnh đạo phường Sầm Sơn cũng kiên quyết dẹp bỏ hàng loạt ki ốt bán hàng nhếch nhác gần Đền Độc Cước và xử lý tình trạng xe điện chèo kéo, móc nối với các cửa hàng kinh doanh để “chặt chém” du khách.

Năm nay, phường Sầm Sơn bố trí gần 500 xe điện phục vụ du khách. Các xe điện này được quy định rõ địa điểm đón, trả khách thay vì hoạt động “bát nháo” như trước.