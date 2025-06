Du lịch Thanh Hóa: Cơ hội từ khoảng trống nghỉ dưỡng cao cấp

Thanh Hóa - Điểm đến hàng đầu miền Bắc nhưng thiếu hạ tầng lưu trú xứng tầm

Thanh Hóa đang khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu miền Bắc. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong giai đoạn 2021-2025, địa phương đón gần 58,3 triệu lượt khách, tăng trưởng bình quân đạt 16,9%/năm. Riêng dịp 30/4-1/5, Thanh Hóa đón hơn 1,3 triệu lượt khách, đứng thứ hai cả nước - sau TPHCM, về tổng lượng du khách và doanh thu từ du lịch.

Trong đó, Sầm Sơn - khu du lịch biển có lịch sử phát triển hơn 100 năm, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, khi đón khoảng 916.000 lượt khách - hơn 70% tổng lượng khách toàn tỉnh. Nhờ hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, thuận tiện kết nối nội tỉnh cũng như khu vực lân cận như đường ven biển, đại lộ Nam Sông Mã, cao tốc Nghi Sơn - Sầm Sơn, thành phố biển đang dần chuyển mình từ điểm đến mùa vụ thành đô thị du lịch hoạt động bốn mùa.

Tuy nhiên, tăng trưởng lượng khách chưa đi kèm với tăng trưởng chi tiêu. Chi tiêu bình quân của khách du lịch tại Thanh Hóa chỉ xếp thứ 6 cả nước, đứng sau những địa phương có lợi thế rõ rệt về du lịch cao cấp như Đà Nẵng, Kiên Giang, Quảng Ninh... Du khách đến nhiều, nhưng thời gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu còn khiêm tốn, phản ánh một khoảng trống lớn về hạ tầng dịch vụ và sản phẩm cao cấp.

Một góc trung tâm thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo các chuyên gia, nguyên nhân đến từ bốn yếu tố then chốt: hệ thống lưu trú còn hạn chế với tỷ lệ khách sạn 4–5 sao chỉ chiếm khoảng 0,02% tổng số cơ sở lưu trú; bãi biển công cộng thường xuyên quá tải vào mùa cao điểm, thiếu không gian nghỉ dưỡng biệt lập; sản phẩm du lịch chưa đủ chiều sâu, trải nghiệm đơn điệu; và cuối cùng, Thanh Hóa vẫn thiếu những tổ hợp nghỉ dưỡng mang tính biểu tượng để thu hút nhóm khách có khả năng chi trả cao.

Chính khoảng trống này tạo ra dư địa lớn cho các dự án nghỉ dưỡng được quy hoạch bài bản, sở hữu lâu dài và định hướng khai thác bền vững. Với lực đẩy hạ tầng cùng tiềm năng sẵn có về tài nguyên biển, Thanh Hóa, đặc biệt là Sầm Sơn hội tụ đủ các yếu tố để trở thành tâm điểm đầu tư trên bản đồ nghỉ dưỡng phía Bắc.

Vlasta- Sầm Sơn - mảnh ghép cho tiềm năng phát triển du lịch Thanh Hóa

Trong bối cảnh thị trường nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa đang thiếu vắng những dự án xứng tầm, sự xuất hiện của Vlasta - Sầm Sơn - Tổ hợp Nghỉ dưỡng mặt tiền biển quốc tế do Văn Phú phát triển, được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống hạ tầng dịch vụ và sản phẩm du lịch cao cấp.

Dự án Vlasta - Sầm Sơn sở hữu các sản phẩm nghỉ dưỡng mặt tiền biển.

Tọa lạc bên cung đường biển ở phía Nam dãy Trường Lệ, Vlasta - Sầm Sơn mang tầm nhìn của triết lý “vị nhân sinh” - đặt con người là trọng tâm. Từ quy hoạch tổng thể đến từng chi tiết không gian, dự án luôn hướng tới tăng cường kết nối giữa cư dân, du khách và cộng đồng địa phương, kiến tạo một môi trường sống hài hòa, bền vững và giàu tính nhân văn.

Định hướng nâng cao chuẩn nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa được cụ thể hóa bằng hệ tiện ích "all-in-one" (tất cả trong một). Đó là tổ hợp khách sạn, biệt thự biển quốc tế Lasong Hotel & Villas by The Unlimited Collection, được quản lý và vận hành bởi The Ascott Limited, cung cấp đa dạng lựa chọn cho cả cá nhân và gia đình. Đó là chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi và các hoạt động văn hóa - giải trí 4 mùa - những sản phẩm giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Cùng bãi biển riêng dài 1km, phục vụ nhu cầu của nhóm khách mong muốn sự riêng tư, yên tĩnh.

Bãi biển nghỉ dưỡng an yên dài 1km tại Vlasta - Sầm Sơn.

Ngoài ra, cách Vlasta - Sầm Sơn tôn vinh văn hóa bản địa cũng giúp dự án mở rộng khả năng tiếp cận tới nhóm khách cao cấp trong và ngoài nước.

Trong buổi lễ kick-off (ra mắt) diễn ra vào tháng 5, dự án cũng giới thiệu “Hybrid Home” - mô hình bất động sản đa năng phục vụ linh hoạt nhu cầu lưu trú, kinh doanh và đầu tư của chủ sở hữu. Mỗi căn biệt thự tại đây vừa là không gian sống an yên, vừa là sản phẩm có thể khai thác thương mại, lại vừa có giá trị truyền thừa.

Dòng sản phẩm Hybrid Home thỏa mãn nhu cầu sử dụng đa năng.

Với vị trí hiếm có, sổ đỏ từng căn sở hữu lâu dài và hệ tiện ích theo chuẩn quốc tế, sự hiện diện của Vlasta - Sầm Sơn không đơn thuần bổ sung loại hình lưu trú chất lượng cao cho thị trường, mà còn hứa hẹn là mảnh ghép góp phần đưa du lịch Thanh Hóa nói chung và Nam Sầm Sơn nói riêng bước vào giai đoạn tăng trưởng về cả chất và lượng.

Khi hạ tầng nghỉ dưỡng được nâng cấp, trải nghiệm du khách được cải thiện, du lịch sẽ có thêm lực đẩy để “cất cánh” và mở ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tăng tốc theo. Và với nhà đầu tư, đây là thời điểm lý tưởng để đón đầu dòng vốn dịch chuyển vào những thị trường có dư địa tăng trưởng.

