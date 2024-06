"Rửa thịt" bằng nước than đen ngòm: Xử phạt chủ quán bún chả 3,5 triệu đồng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã cử đoàn công tác kiểm tra thực tế quán bún chả trên phố Quốc Tử Giám bị tố "rửa thịt" bằng nước than đen ngòm

Tại buổi làm việc, chủ quán là bà H.T.P. (63 tuổi, trú phường Văn Chương, quận Đống Đa) cho hay, trong lúc nướng có miếng chả thịt rơi khỏi vỉ nướng vào khay hứng mỡ.

Bà P. sau đó gắp lại miếng chả vào vỉ nướng để tiếp tục nướng chín, "không có việc rửa thịt bằng nước than, nước mỡ, nước rửa chén" như thông tin trên mạng xã hội.

"Cơ sở cũng nhận thức việc gắp miếng chả rơi vào khay đựng mỡ là sai và cam kết không để xảy ra nữa", lãnh đạo UBND phường Văn Miếu cho hay.

Người dùng mạng tố quán bún chả ở Hà Nội "rửa thịt bằng nước than, nước mỡ và nước rửa chén" (Ảnh cắt từ video).

Qua kiểm tra, cơ sở xuất trình được bản cam kết an toàn thực phẩm, sổ nguồn gốc thực phẩm, bản tự xác nhận kiến thức của chủ cơ sở và nhân viên.

Cơ sở không xuất trình được giấy khám sức khỏe định kỳ của người lao động, người chủ cho hay "đã khám nhưng làm thất lạc".

Tổ công tác xử phạt quán tổng 3,5 triệu đồng, bao gồm 3 lỗi: không có tủ kính để bảo quản hàng (750.000 đồng), không đeo găng tay trong khi chế biến (750.000 đồng) và không có giấy khám sức khỏe của người lao động (2.000.000 đồng).

Tổ công tác đề nghị chủ cơ sở khắc phục các lỗi trên, nộp phạt theo quy định và chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với cơ sở thức ăn đường phố.

Chủ quán cho biết khay bên dưới là khay hứng mỡ từ thịt nướng (Ảnh: Minh Nhân).

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn video tố quán bún chả "rửa thịt bằng nước than, nước mỡ và nước rửa chén" gây xôn xao.

Đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ gắp từng miếng thịt nhúng xuống khay nước than đen ngòm lẫn với nước mỡ rồi cho lên vỉ khiến nhiều người rùng mình.

Anh Giang, con trai chủ quán bún chả, cho biết sự việc xảy ra cách đây mấy ngày, vào buổi trưa khi quán đông khách. Theo anh, nước trong khay là nước mỡ của thịt, không phải nước than hay nước rửa chén như thông tin trên mạng xã hội.

"Theo quy trình, chúng tôi sẽ hứng nước mỡ thịt rồi đổ đi. Hôm đó, có thể miếng thịt không may rơi vào than, người làm cuống nên vội nhúng vào nước thịt để tráng bụi than dính vào thịt", anh Giang nói.

Anh Giang cho hay hai người phụ trách nướng thịt là mẹ và bác gái của anh, mỗi người làm việc luân phiên theo tuần. Người xuất hiện trong video là bác gái, anh thừa nhận hành vi này là sai, sẽ chấn chỉnh toàn bộ nhân viên.

Quán bún chả này có tuổi đời khoảng 40 năm. Mỗi suất gồm bún, thịt viên, chả miếng và rau, giá 45.000 đồng.