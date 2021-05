Quảng Trị sẽ bắn pháo hoa nhằm kích cầu hoạt động du lịch

Dân trí Nhằm thu hút du khách đến với địa phương, tỉnh Quảng Trị sẽ bắn pháo hoa chào mừng sự kiện đất nước thống nhất và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021.

Theo công văn của UBND tỉnh Quảng Trị, địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh), vào đêm 30/4.

Trước khi bắn pháo hoa sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021.

Các hoạt động trên được tổ chức nhằm kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2021) cũng như kích cầu các hoạt động du lịch năm 2021.

Quảng Trị sẽ bắn pháo hoa nhân sự kiện khai trương mùa du lịch biển, đảo.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức bắn pháo hoa; nguồn kinh phí thực hiện được xã hội hóa.

Dự kiến, Quảng Trị sẽ tổ chức các chương trình trong khuôn khổ Lễ hội Thống nhất non sông, gồm: Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ; Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại Kỳ đài phía Bắc cầu Hiền Lương và Giải đua thuyền Thống nhất non sông tại Bến đua thuyền bờ Bắc sông Bến Hải được tổ chức vào ngày 30/4.

Khu di tích Hiền Lương - Bến Hải, nơi diễn ra Lễ hội thống nhất non sông.

Cùng với đó, mùa du lịch biển, đảo năm 2021 với chủ đề "Biển gọi" sẽ được khai trương tại Khu dịch vụ du lịch Cửa Việt từ ngày 30/4 - 5/5/2021 với hàng hoạt hoạt động như: Chương trình nghệ thuật khai trương mùa du lịch; Hội nghị hợp tác phát triển du lịch; famtrip giới thiệu các khu điểm du lịch biển, đảo Cồn Cỏ và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử của địa phương; cuộc thi tuyển chọn Đại sứ Du lịch Quảng Trị; chiến dịch làm sạch bãi biển...

Những hoạt động trên nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc; đồng thời quảng bá, giới thiệu mảnh đất, con người, tiềm năng, lợi thế về du lịch nói chung và du lịch biển, đảo nói riêng, tạo sự lan tỏa, thu hút khách du lịch đến với Quảng Trị…

Năm 2021, tỉnh Quảng Trị đề ra mục tiêu thu hút khách đến tham quan tại địa phương ước đạt 1.620 ngàn lượt (tăng 74% so với cùng kỳ năm 2020); khách quốc tế ước đạt 30.000 lượt (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020); khách nội địa ước đạt 1.590 ngàn lượt (tăng 81% so với cùng kỳ năm 2020).

Tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội ước đạt 1.460 tỷ đồng (tăng 73% so với cùng kỳ năm 2020)...

Đăng Đức