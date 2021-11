Quảng Nam sẽ đón khách du lịch quốc tế theo tour trọn gói

Dân trí Ngày 11/11, ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành phương án đón khách quốc tế trên cơ sở bảo đảm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo phương án này, lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam gồm 3 giai đoạn.

Khách quốc tế tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn lúc dịch Covid-19 chưa bùng phát.

Cụ thể, giai đoạn 1 (từ tháng 11-12/2021), thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và chuyến bay thương mại tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại TP Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Nam chọn các khu, điểm du lịch và cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch phục vụ đón khách quốc tế gồm Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, Khu nghỉ dưỡng TUI BLUE Nam Hội An, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, VinWonders Nam Hội An, Vinpearl Golf Nam Hội An và một số đơn vị vận chuyển, lữ hành trong tỉnh. Khách du lịch khi đến Quảng Nam có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp sử dụng dịch vụ tại các khu, điểm và các đơn vị đã được lựa chọn nêu trên.

Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2022), mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp các điểm đến tại 5 địa phương ở giai đoạn một sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày.

Khách quốc tế tham quan Phố cổ Hội An lúc dịch Covid-19 chưa bùng phát.

Tại Quảng Nam, mở rộng lựa chọn các khu, điểm du lịch, các cơ sở cung ứng dịch vụ bảo đảm điều kiện đón khách du lịch quốc tế, các khách sạn đã có quyết định thành lập khu cách ly đón người nhập cảnh.

Giai đoạn 3, mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Thời điểm bắt đầu giai đoạn 3 sẽ căn cứ tình hình dịch Covid-19 thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu.

Du khách quốc tế đến du lịch Quảng Nam phải đáp ứng các điều kiện về xuất nhập cảnh và một số điều kiện.

Theo đó, khách có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19. Thời gian tiêm đủ 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 6 tháng.

Có kết quả âm tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch bảo đảm nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 USD.

Khách du lịch lựa chọn và đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn gói của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cung cấp dịch vụ trong giai đoạn thí điểm.

Doanh nghiệp lữ hành thông báo cho khách du lịch về các thủ tục cần thiết khi đăng ký tham gia chương trình du lịch đến Quảng Nam và các địa phương được Chính phủ cho phép thí điểm.

Sau khi hoàn thành chương trình du lịch (tối thiểu 7 ngày), nếu du khách có nhu cầu ở lại Việt Nam để thăm người thân thì phải đăng ký trước với doanh nghiệp lữ hành để hỗ trợ thủ tục bàn giao khách về địa phương và thực hiện việc giám sát y tế theo quy định hiện hành.

Trong quá trình du lịch, du khách cần bảo đảm tuân thủ "Thông điệp 5K" và các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm trong mọi hoạt động của khách du lịch và của cơ sở cung ứng dịch vụ cho khách du lịch.

Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam cũng chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất về y tế, khu cách ly tại cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch (trong trường hợp nghi nhiễm Covid-19, xét nghiệm dương tính); đồng thời, bố trí lực lượng công an, y tế chốt trực, phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Xây dựng phương án dự phòng, năng lực xét nghiệm và xử lý cách ly tình huống cho 1.000 người, phục vụ điều trị cho 500 người trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Theo ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, việc tổ chức đón khách quốc tế đến Quảng Nam nhằm từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế đến địa phương, khôi phục các hoạt động của ngành du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, quảng bá hình ảnh Quảng Nam - Điểm đến an toàn và hấp dẫn, khẳng định thương hiệu điểm đến của du lịch Quảng Nam.

Công Bính