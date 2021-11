Hội An dự kiến mở cửa đón khách trở lại từ ngày 15/11

Dân trí TP Hội An sẽ chính thức mở lại các hoạt động hướng dẫn tham quan từ ngày 15/11, từng bước khôi phục lại hoạt động ngành du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đây cũng là hoạt động hướng tới chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và 22 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2021).

Chùa Cầu nhìn từ trên cao, biểu tượng của du lịch Hội An.

Theo đó, phương án đưa ra là từ ngày 15/11, Hội An sẽ tổ chức lại các hoạt động "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ", "Phố đêm"; các hoạt động hướng dẫn tham quan tại khu phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, khu di tích lịch sử rừng dừa Bảy Mẫu và Cù Lao Chàm.

Để tổ chức tham quan du lịch, Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh truyền hình TP Hội An đề xuất chương trình tour theo lộ trình vào ban ngày và ban đêm; các điểm dừng, điểm đón trả khách và lựa chọn các di tích trong tuyến tham quan đảm bảo yêu cầu theo "Bộ tiêu chí du lịch an toàn".

Khu phố cổ, tuyến đường Bạch Đằng và dòng sông Hoài (Ảnh: CTV).

Khi mở cửa hoạt động trở lại, TP Hội An sẽ áp dụng giảm 50% giá vé tham quan Khu phố cổ và các làng nghề truyền thống; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sự kiện, lễ hội hấp dẫn phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách. Cùng với đó, các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, điểm tham quan… cũng tung ra nhiều gói khuyến mãi dành cho du khách trong dịp này.

Hiện nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, quán bar và người dân trên địa bàn TP Hội An đã bắt đầu tu sửa, nâng cấp cơ sở kinh doanh, trang trí lại cảnh quan, kể cả các loại đèn lồng đã bị hư hỏng sau thời gian đóng cửa ngừng hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An cho hay, Hội An sẽ triển khai các biện pháp tại chỗ để phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tiêm vaccine cho đội ngũ phục vụ trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và người dân trong khu phố cổ; hướng dẫn quy trình đón và phục vụ khách, nghiêm túc tuân thủ các tiêu chí dịch vụ du lịch an toàn.

Công Bính