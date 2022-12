Quảng Bình đặt mục tiêu đón hơn 3 triệu lượt du khách năm 2023

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, tổng lượng khách du lịch đến với địa phương này năm 2022 ước đạt 2 triệu lượt khách, gấp 3,53 lần so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 100,5% so với kế hoạch năm 2022.

Năm 2022, Quảng Bình đón khoảng 2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 30.000 lượt (Ảnh: Oxalis).

Trong đó, khách nội địa khoảng 1,9 triệu lượt, gấp 3,51 lần so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 99,5% so với kế hoạch; khách quốc tế ước đạt 30.787 lượt, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 307,9% so với kế hoạch.

Tổng thu từ hoạt động du lịch của Quảng Bình đạt khoảng 2,3 ngàn tỷ đồng, gấp 3,53 lần so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 102,8% so với kế hoạch năm 2022.

Trong năm qua, du lịch Quảng Bình tiếp tục được các tổ chức, tạp chí trong nước và quốc tế đánh giá cao như: Phong Nha - Kẻ Bàng được Tạp chí du lịch AFAR (Mỹ) vinh danh là một trong 39 điểm đến của thế giới năm 2022, hang Sơn Đoòng được tạp chí CN Traveler vinh danh là một trong 7 kỳ quan thế giới năm 2022.

Du khách khám phá hang động tại Quảng Bình (Ảnh: Oxalis).

Hang Sơn Đoòng cũng được giới thiệu trên trang chủ Google tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ với quy mô hơn 500 triệu lượt người tiếp cận. Đồng thời, sự kiện này cũng được báo chí, truyền hình trong nước và quốc tế truyền thông sâu rộng.

Ngành du lịch Quảng Bình tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động trực tiếp và 7.000 lao động gián tiếp.

Trong năm 2022, Sở Du lịch Quảng Bình đã tiếp nhận, nghiên cứu, lấy ý kiến, thẩm định và đề xuất UBND tỉnh này cho phép khai thác thử nghiệm nhiều sản phẩm du lịch mới như: Khám phá thiên nhiên khe Kiều, hệ thống hang động Sơn Bồi và tìm hiểu văn hóa người Bru-Vân Kiều; Du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ kết hợp tham quan danh thắng, di tích lịch sử; Trải nghiệm cuộc sống mùa lụt tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa...

Đến nay, tổng số sản phẩm, khu, điểm tham quan du lịch đã được phê duyệt đề án hoặc cho phép khai thác thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 30 sản phẩm.

Quảng Bình tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch để thu hút và phục vụ du khách tốt hơn (Ảnh: Oxalis).

Theo ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trong năm 2023, ngành du lịch Quảng Bình sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của du lịch với sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác quy hoạch, hỗ trợ, đầu tư của nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch.

Tiếp tục phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; triển khai hiệu quả các hoạt động quảng bá, xúc tiến, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng phục vụ tại các điểm, tuyến du lịch, nhà hàng, khách sạn; đa dạng hóa thị trường khách du lịch…

Mục tiêu của du lịch Quảng Bình trong năm 2023 là đón 3-3,5 triệu lượt khách. Trong đó khách nội địa 2,9-3,4 triệu lượt; khách quốc tế 100.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch từ 3.400 đến 3.900 tỷ đồng.

Sau 2 năm tạm hoãn do đại dịch Covid-19, năm nay, chương trình Chào đón năm mới Phong Nha Countdown Party 2023 sẽ được tiếp nối với nhiều hoạt động hấp dẫn (Ảnh: T.T).

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, năm nay, Quảng Bình tiếp tục triển khai chuỗi các hoạt động nổi bật trong dịp năm mới. Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động chào đón năm mới 2023 là chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2023 (Phong Nha Countdown Party 2023) được tổ chức tại trung tâm thị trấn Phong Nha từ 20h ngày 31/12/2022 đến 2h ngày 1/1/2023.

Bên cạnh đó, ngành Du lịch Quảng Bình cũng tiếp tục tổ chức chào đón đoàn khách du lịch đầu tiên năm 2023 vào ngày 1/1/2023 tại Cảng Hàng không Đồng Hới, chào đón đoàn khách đầu tiên đến Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.