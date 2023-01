Lượng khách tham quan khu phố cổ tăng gấp đôi so với dịp Tết Nguyên đán năm ngoái và ngang với năm 2019 (thời điểm chưa bùng phát dịch Covid-19). Ngoài khách nội địa, Hội An cũng đón lượng lớn khách từ Hàn Quốc, Ấn Độ. Hiện số lượng khách trong và ngoài nước đang lưu trú tại Hội An đạt 60% công suất phòng.