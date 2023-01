Hàng nghìn du khách chiêm bái, lễ Phật đầu năm tại Fansipan

Đỉnh Fansipan ngày mùng 3 Tết Nguyên đán (Ảnh: Sun Group).

Trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, từ 20-24/1/, lượng khách đến Lào Cai đạt hơn 143.000 lượt, tăng 99% so với cùng kỳ 2022. Bên cạnh những ngôi đền, chùa nổi tiếng như đền Bảo Hà ở TP Lào Cai, đền Thượng ở thị xã Sa Pa thì Sun World Fansipan Legend cũng là điểm đến du xuân được yêu thích hàng đầu.

Một gia đình chọn Fansipan là điểm đến du xuân năm mới (Ảnh: Sun Group).

Các gia đình nhiều thế hệ chọn Fansipan là điểm đến ngay trong ngày đầu năm, người trẻ mong cầu thăng tiến trong công việc, trẻ nhỏ mong sức khỏe và trí tuệ, còn người lớn tuổi thỏa lòng khi suốt nhiều năm cuộc đời, lần đầu được đứng giữa đất trời, chiêm ngưỡng khung cảnh non sông gấm vóc của tổ quốc.

Anh Vương Tú, du khách Hà Nội chia sẻ: "Đầu năm đến với đỉnh thiêng cao nhất cả nước, chúng tôi có niềm tin về một năm mới vạn sự hanh thông, sự nghiệp có bước tiến mới".

Quần thể tâm linh Fansipan mang kiến trúc chùa Việt cổ thế kỷ 15-16 (Ảnh: Sun Group).

Quần thể tâm linh Fansipan từ độ cao 2.900 m là điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình du xuân đầu năm ở Fansipan. Trong bảng lảng sương mây, quần thể Kim sơn bảo thắng tự, đường La Hán, bảo tháp… mang kiến trúc chùa Việt cổ thế kỷ 15-16 càng trở nên thâm nghiêm, trầm mặc, tựa như đã tạc vào non cao từ cả trăm năm.

Tiếng chuông chùa vang vọng, xa xa, đại tượng Phật A Di Đà từ bi ẩn hiện như thực như mơ, thi thoảng, những quầng sáng nhiều màu xuất hiện trên đỉnh tượng Phật tỏa ánh hào quang, Fansipan bởi vậy được tin là chốn linh thiêng hội tụ.

Du khách du xuân Sa Pa trong những ngày đầu năm Quý Mão (Ảnh: Sun Group).

Hàng nghìn Phật tử, du khách khắp nơi về đây trong ngày đầu năm để chiêm bái, hành hương năm mới. Dịp này đến Fansipan, du khách sẽ nhận những tấm giấy đỏ, tựa như lời chúc may mắn, bình an.

Chị Quỳnh Trang, du khách từ Hà Nội cho biết, từ nhiều năm nay, gia đình chị có thói quen du xuân, hành hương tại Lào Cai với niềm tin một năm sung túc, ấm êm. "Không chỉ đền Bảo Hà, đền Thượng, Quần thể tâm linh Fansipan cũng là điểm đến linh thiêng mà gia đình tôi mong muốn được chiêm bái trong dịp đầu năm. Trong sương lạnh của mùa xuân, không gian càng trở nên huyền hoặc, kỳ ảo, khiến mỗi người chúng tôi như ở chốn bồng lai tiên cảnh", chị Trang nói.

Du khách thích thú với tiểu cảnh trong khu du lịch (Ảnh: Sun Group).

Đáp ứng nhu cầu du xuân vui tươi của du khách, Sun World Fansipan Legend tạo dựng nhiều tiểu cảnh đẹp mắt, lấy chất liệu từ văn hóa tín ngưỡng Việt Nam và bản sắc các dân tộc vùng cao Tây Bắc. Du khách sẽ thấy những chú mèo ngộ nghĩnh trong trang phục thổ cẩm sặc sỡ, con đường đào rừng điểm sắc hồng phớt trên nền trời sương xám hay trải nghiệm khu chợ quê đầy ắp sản vật địa phương.

Nghệ thuật Lân Sư Rồng diễn ra vào các ngày Tết (Ảnh: Sun Group).

Từ ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), khu du lịch sẽ mang tới màn biểu diễn trống hội và trình diễn Lân Sư Rồng đậm chất Tết cổ truyền từ cổng khu du lịch đến Bảo an thiền tự tại nhà ga đi cáp treo. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi lễ hội khèn hoa và hội xuân mở cổng trời chính thức khai mạc từ ngày mùng 5 tới đây.

Khu chợ quê ngày Tết thu hút du khách check in (Ảnh: Sun Group).

Là sự kiện được tổ chức thường niên, song năm nay, lễ hội khèn hoa và hội xuân mở cổng trời có quy mô khá lớn. Tại chợ quê, người dân thuộc 9 xã của Sa Pa tập hợp, chuẩn bị những quầy hàng trang trí đẹp mắt, bày bán những sản vật đặc trưng của địa phương và mang tới những màn trình diễn ấn tượng như múa khèn, múa xòe... và cả nhiều trò chơi dân gian như nhảy sạp, leo cột mỡ, đi cầu treo…

Điệu múa khèn trên đỉnh Fansipan (Ảnh: Sun Group).

Điểm nhấn trong lễ hội khèn hoa chính là màn thi tài của các đội khèn đến từ nhiều địa phương vùng núi phía bắc. Cuộc tranh tài còn kéo dài tới hết 15 tháng giêng, được tổ chức ban ngày tại Sun World Fansipan Legend và buổi tối ở trung tâm thị xã Sa Pa.

Phật tử bốn phương về Fansipan hành hương những ngày đầu năm (Ảnh: Sun Group).

Hội xuân mở cổng trời năm nay được khai mạc ngày mùng 6 với nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa như Lễ rước trang trọng từ cổng khu du lịch tới Bảo an thiền tự, hay lễ cầu quốc thái dân an với sự tham dự của những bậc trụ trì, hàng trăm đạo tràng, tăng ni và Phật tử. Trong không gian huyền ảo của đỉnh thiêng Fansipan, lắng nghe tiếng kinh cầu vang vọng núi rừng, chắp tay nguyện cầu trước tượng Phật từ bi, ai nấy đều cảm nhận được sự an yên lạ kỳ.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch Sun Group vùng tây bắc cho biết năm nay lễ hội khèn hoa và hội xuân mở cổng trời được tổ chức với quy mô lớn, không chỉ mang tới những hoạt động tâm linh và văn hóa đặc sắc, đáp ứng nhu cầu du xuân vui tươi của du khách, mà còn góp phần bảo tồn, phát triển những nét đẹp trong văn hóa truyền thống.

"Lễ hội khèn hoa năm nay của khu du lịch được UBND thị xã Sa Pa phối hợp tổ chức, với thành phần các đoàn đông hơn, đa dạng các độ tuổi: trẻ em, trưởng thành, cao tuổi. Lễ hội hứa hẹn lan tỏa rộng rãi, để đưa nét văn hóa truyền thống của Sa Pa sống dậy trở lại", ông Chiến chia sẻ.

Với vô số các hoạt động lễ hội, du xuân nguyện cầu bình an tài lộc cho năm mới được tổ chức từ nay đến hết tháng 2 âm lịch, Fansipan đang là một trong những điểm đến được đông đảo du khách chọn lựa dịp đầu năm.