Nữ du khách vượt hàng rào bảo vệ, mạo hiểm “sống ảo” trên vách đá

Ngày 25/8, đại diện Đồn Biên phòng Bích Đầm (đóng tại cụm đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận có sự việc một nữ du khách trèo ra vách đá cao tại khu vực trạm hải đăng Hòn Lớn.

Theo đại diện Đồn Biên phòng Bích Đầm, khu vực này đã được lắp đặt hệ thống lan can và biển cảnh báo, nhằm ngăn người dân, du khách vượt qua khu vực bảo vệ để chụp ảnh. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp hiếu kỳ, bất chấp nguy hiểm leo ra ngoài để chụp ảnh, check-in.

Nữ du khách mạo hiểm ra vách đá cheo leo để chụp ảnh (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách khi đến đảo tham quan không thực hiện các hành vi nguy hiểm như trên, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Trước đó, trên không gian mạng lan truyền video dài hơn 40 giây ghi lại cảnh nữ du khách trèo qua lan can, di chuyển ra khu vực vách đá cao, sát biển tại trạm hải đăng Hòn Lớn để chụp ảnh.

Thấy vậy, một người dân địa phương đã cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu nữ du khách nhanh chóng quay trở lại khu vực an toàn. Trước lời nhắc nhở, người phụ nữ phải bò một cách khó khăn để trở lại phía trong lan can.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng hành động của nữ du khách là nguy hiểm, đề nghị mọi người không học theo vì có thể đe dọa tính mạng.

Hải đăng Hòn Lớn được xây dựng năm 1890, cao hơn 100m so với mực nước biển, là một trong những điểm tham quan, ngắm cảnh nổi tiếng tại Khánh Hòa. Trong khuôn viên trạm có nơi nghỉ chân hướng ra biển, từ đây du khách có thể quan sát tàu thuyền đánh bắt trên vịnh Nha Trang.