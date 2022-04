Nơi nào người dân ra đường phải mang theo súng, quên sẽ bị nhắc nhở?

Nằm trên vĩ độ từ 74 ⁰ đến 82 ⁰ bắc, Svalbard là định nghĩa của "vùng sâu, vùng xa". Cụm đảo Svalbard cách thủ đô Oslo, Na Uy, hơn 2.000km nhưng chỉ cách Cực Bắc 965km.

Hòn đảo xa xôi của Na Uy này là nơi có số lượng gấu Bắc Cực thậm chí nhiều hơn số cư dân. Chính bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, con người gần như phải "chung sống" cùng động vật hoang dã, nên quần đảo này cũng có nhiều quy định "lạ thường".

Cuộc sống ở vùng đất gấu Bắc Cực còn đông hơn con người

Cuộc sống tại đây khá đặc biệt so với phần còn lại của thế giới. Do vị trí địa lý nên Svalbard có 4 tháng chìm trong bóng tối. Nhiệt độ dao động khoảng -13 độ C vào mùa đông và hơn 5 độ C vào mùa hè. Từ giữa tháng 11 tới cuối tháng 1 hàng năm, mặt trời không xuất hiện.

Cuộc sống tại Svalbard rất khắc nghiệt (Ảnh: News).

Đây cũng là nơi duy nhất ở Na Uy mà du khách tới không cần visa. Nhưng chắc chắn, đây không phải là nơi dễ sống. Dù mọi thứ không đầy đủ tiện nghi, nhưng lại thu hút rất đông khách du lịch từ khắp nơi đổ về hàng năm, chủ yếu là những vị khách mê mạo hiểm.

Do số lượng gấu quá đông nên cư dân ở Svalbard phải mang súng bên người khi ra ngoài. Đây là một trong số rất ít những nơi du khách sẽ thấy cảnh các bà mẹ vừa đẩy xe nôi, vừa đeo súng trường trên lưng.

Người dân ở đây mang súng khi ra ngoài đã trở thành hình ảnh quen thuộc (Ảnh: Travel).

Trong một đạo luật năm 2012, Thống đốc Svalbard khi đó yêu cầu bất cứ ai ra ngoài đều phải trang bị phương tiện để xua đuổi gấu Bắc Cực. Điều này có nghĩa là bắt buộc phải mang theo súng hay các vật dụng khác như súng bắn pháo sáng đều được chấp nhận.

"Súng trường là thứ tôi phải mang bên mình khi ra đường. Nếu không có, chính quyền sẽ tới cảnh báo. Tôi đã gặp rất nhiều gấu Bắc Cực suốt 5 năm qua. Chúng xuất hiện khắp nơi còn tôi luôn cố gắng tránh phải đối đầu", Cecilia Blomdahl, một du khách người Thụy Điển nhưng đã tới sống ở Svalbard, cho biết.

Tuy nhiên, nhiều siêu thị không cho phép khách hàng mang súng vào trong. Để vào mua đồ, bạn có thể gửi lại ở tủ đựng súng phía ngoài.

Biển báo về nơi có thể đụng độ với gấu Bắc Cực (Ảnh: Travel).

Theo Forbes, số lần du khách bắt gặp gấu hay những động vật hoang dã quý hiếm ngày một nhiều, đặc biệt vào mùa đông. Hiện tại nhiều khu vực ở đây được đưa vào chương trình bảo tồn hoặc nằm trong vườn quốc gia. 2/3 diện tích các đảo tại Svalbard được liệt trong danh sách cần bảo vệ.

Do không đảm bảo chất lượng chăm sóc người bệnh nặng hay phụ nữ mang thai, chính quyền địa phương tại đây khuyến khích các bà bầu vào đất liền sinh nở. Họ có thể từ chối nhận hoặc trục xuất những người không tự chăm sóc được bản thân. Ngoài ra, kể từ năm 1992, Svalbard còn cấm người dân và du khách mang mèo lên đảo nhằm bảo vệ môi trường sống hoang dã.