Những điều thú vị khi trải nghiệm cuộc sống về đêm tại Singapore

Những hoạt động và điểm tham quan, các sản phẩm du lịch mới trong chương trình hợp tác giữa Tổng cục Du lịch Singapore và Công ty du lịch Vietrantour sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống ở Singapore, dù đó là những quán bar sôi động, khung cảnh tuyệt đẹp hay trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Marina Bay - chiêm ngưỡng toàn cảnh Singapore về đêm

Tọa lạc giữa trung tâm Singapore, khu Marina Bay là một điểm đến không thể bỏ qua khi du khách muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm đầy sống động tại đảo quốc Sư tử. Du khách có nhiều lựa chọn hoạt động giải trí đa dạng như các quán bar thời thượng, nhà hàng đẳng cấp cho đến các câu lạc bộ đêm náo nhiệt.

Khu phức hợp nổi tiếng Marina Bay Sands sở hữu hồ bơi vô cực, nơi du khách có thể đắm mình trong làn nước mát lạnh khi chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Singapore lung linh dưới ánh đèn.

Ngay cạnh hồ bơi, The Shoppes at Marina Bay Sands mời gọi khách du lịch ghé thăm các cửa hàng thời trang cao cấp và thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng nổi tiếng. Màn trình diễn ánh sáng và nhạc nước Spectra kết hợp với không gian huyền ảo của thành phố và Gardens by the Bay, nơi những siêu cây Supertrees nổi bật được chiếu sáng rực rỡ mang tới không gian kỳ diệu và lãng mạn.

Toàn cảnh khu Marina Bay nhìn từ trên cao (Ảnh: Vietrantour).

Night Safari - Khám phá thế giới động vật về đêm

Night Safari là công viên động vật hoang dã đầu tiên trên thế giới mở cửa vào ban đêm, với hơn 2.500 cá thể thuộc 130 loài khác nhau. Đây là điểm đến quen thuộc cho những ai yêu thích thiên nhiên và khám phá thế giới động vật. Không chỉ mang đến những giây phút trải nghiệm thú vị, Night Safari còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về bảo tồn động vật hoang dã.

Du khách có thể lựa chọn khám phá công viên bằng xe điện hoặc đi bộ dọc theo các con đường mòn tự nhiên độc đáo. Một số loài động vật ấn tượng có thể kể đến như hổ Mã Lai, báo gấm, lợn vòi Mã Lai và tê tê Sunda.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội thưởng thức các màn trình diễn văn hóa đặc sắc như múa bộ lạc, múa lửa và biểu diễn ống thổi.

Tham gia show “Creatures of the Night Show” tại Night Safari (Ảnh: Vietrantour).

Hòa mình vào cuộc sống sôi động tại Clarke Quay

Clarke Quay là trung tâm giải trí về đêm nổi tiếng bậc nhất Singapore, nơi tập trung các quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ ven sông, giúp du khách thư giãn và hòa mình vào không khí náo nhiệt.

Các câu lạc bộ như Attica và Zirca mang đến không gian sôi động cùng những giai điệu bass đầy cuốn hút. Đây là điểm đến yêu thích của cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế, góp phần làm nên một trong những khu vui chơi giải trí hàng đầu Singapore.

Clarke Quay còn là thiên đường ẩm thực với nhiều nhà hàng nổi tiếng. Du khách có thể thưởng thức bữa tối bên bờ sông tại Jumbo Seafood - nơi nổi tiếng với món Chilli Crab (cua sốt ớt) trứ danh của Singapore, hay thưởng thức ẩm thực đa dạng đến từ Ý, Nhật, Thái tại khu vực Riverside Point.

Nếu muốn tận hưởng không khí thư giãn hơn, khách du lịch có thể cân nhắc tham gia một chuyến du thuyền trên sông Singapore (Singapore River Cruise). Những chiếc thuyền gỗ truyền thống sẽ đi qua những địa danh nổi bật như Marina Bay Sands, Merlion Park và cầu Helix, mang đến góc nhìn tuyệt đẹp về thành phố lung linh ánh đèn.

Clarke Quay lung linh trong đêm (Ảnh: Vietrantour).

Trải nghiệm ẩm thực về đêm

Ẩm thực Singapore là sự kết hợp tinh tế giữa các nền văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và phương Tây. Các khu chợ đêm và trung tâm ẩm thực (hawker center) là điểm đến không thể bỏ lỡ.

Một trong những trung tâm ẩm thực nổi tiếng nhất là Newton Food Center, nơi tập trung nhiều quầy hàng phục vụ các món hải sản và món ăn đường phố. Món Chilli Crab - món cua sốt ớt nổi tiếng và món Hokkien Mee - mì xào đặc trưng với tôm, mực tạo nên một hương vị khó quên.

Các khu ẩm thực đa dạng khác như Lau Pa Sat cho du khách cơ hội thưởng thức satay (xiên nướng) và món ăn địa phương trong không gian kiến trúc cổ điển, hoặc món ăn đặc trưng của cộng đồng người Malaysia và Ấn Độ tại khu chợ Geylang Serai Market.

Với sự hợp tác giữa Tổng cục Du lịch Singapore và công ty du lịch Vietrantour, các gói tour mới được thiết kế để giúp du khách Việt Nam dễ dàng trải nghiệm những điểm đến này theo cách trọn vẹn nhất.

