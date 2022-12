Những điểm ngắm tuyết kỳ thú ở Sa Pa

Đêm 28/12, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 12 - 14 độ C, vùng cao trong khoảng 6 - 8 độ C, Sa Pa giảm tới 3 - 5 độ C.

Nhiều khả năng mưa tuyết, hoặc băng giá mạnh tiếp tục xuất hiện trên đỉnh Fansipan và lan tỏa xuống các vùng thấp hơn xung quanh.

Hiện nay có khá nhiều khách du lịch đang lên Sa Pa để chờ cơ hội được khám phá tuyết rơi hoặc băng tuyết xuất hiện tiếp.

Ở khu du lịch nổi tiếng quốc gia Sa Pa có 3 điểm ngắm tuyết đẹp nhất và thường là nơi hay xuất hiện băng tuyết, mưa tuyết mỗi khi nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ C. Đó là đèo Ô Quý Hồ nằm trên quốc lộ 4D cao 2.090 mét so với mặt nước biển nối thị trấn Sa Pa với tỉnh bạn Lai Châu; đỉnh núi Fansipan cao 3.143 mét được mệnh danh "Nóc nhà Việt Nam" - "Nóc nhà Đông Dương" và Khu du lịch sinh thái núi Hàm Rồng nằm phía sau nhà thờ đá cổ Sa Pa cao gần 2.000m.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Phó giám đốc Khu du lịch sinh thái Cát Cát (Sa Pa), khi tới thăm các điểm phong cảnh tuyết trắng ở vùng núi Sa Pa và Y Tý du khách nên mặc ấm, đi giầy chống trơn trượt, chuẩn bị chu đáo điện thoại thông minh hoặc thiết bị ghi hình, chụp ảnh để ghi lại những cảnh đẹp đến nao lòng khi có cơ hội được chiêm ngưỡng tuyết rơi.

Toàn cảnh thị xã du lịch quốc gia Sa Pa ngày mưa tuyết đầu năm 2016 nhìn từ núi Hàm Rồng phía sau nhà thờ cổ Sa Pa (Ảnh Phạm Ngọc Bằng).

Đường nét tuyệt mỹ như bức tranh khổng lồ ruộng bậc thang Sâu Chua chụp từ chân núi Hàm Rồng Sa Pa (Ảnh Phạm Ngọc Bằng).

Phong cảnh đẹp như Hàn Quốc, Nhật Bản trên đỉnh núi Fansipan - Nóc nhà Việt Nam và Nóc nhà Đông Dương ngày tuyết phủ trắng (Ảnh Phạm Ngọc Bằng).

Niềm vui trên đỉnh Fansipan Sa Pa ngày tuyết rơi đầu năm 2021 (Ảnh: Phạm Ngọc Bằng).

Vườn cây ăn quả phủ tuyết trắng dưới chân đèo Ô Quý Hồ Sa Pa năm 2018 (Ảnh: Phạm Ngọc Bằng).