Những điểm check-in đẹp của Nha Trang trong MV của Mono

MV kể câu chuyện tại một không gian song song với thế giới "Waiting for you", nơi Mono vừa kết thúc cảnh quay cuối và ra về trên chiếc Yamaha Exciter. Chuyển cảnh, Mono đã cùng cô bạn Phương Thy xinh đẹp cùng nhau đi khám phá những địa điểm đẹp nên thơ tại thành phố biển Nha Trang trên chiếc "chiến mã" Yamaha Exciter 155 VVA.

Mono cùng cô bạn Phương Thy bên chiếc Yamaha Exciter 155 VVA (Ảnh hậu trường MV).

MV ngoại truyện này còn gây chú ý với những thước phim tràn đầy tươi vui cũng như những cảnh đẹp mà Mono và Phương Thy đã ghé qua. Đây là những địa danh tại Nha Trang đáng cân nhắc để các bạn có thể ghé qua check-in trong kỳ nghỉ sắp tới.

Bãi biển Trần Phú

Trần Phú là tuyến đường sầm uất nhất Nha Trang và thu hút đông đảo du khách bởi cung đường này ôm sát bãi biển Nha Trang xinh đẹp. Di chuyển dọc đường Trần Phú, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bãi cát trắng, dòng nước biển xanh biếc cùng tiếng sóng rì rào, êm ả, đắm mình trong làn nước biển mát lạnh hoặc nằm dài trên bờ cát trắng mịn ngắm cảnh mây trời. Không chỉ vậy, các bạn còn có thể tham gia những trò chơi biển hấp dẫn như lướt sóng, dù lượn, lặn ngắm san hô...

Bãi biển Trần Phú phía sau 2 nhân vật (Ảnh hậu trường MV).

Đèo Lương Sơn

Đèo Lương Sơn là cung đường đèo nối liền đường Trần Phú và Ninh Hòa. Nằm lưng chừng giữa đồi núi và biển cả, cung đường đèo Lương Sơn có khung cảnh lãng mạn và hùng vĩ. Bạn sẽ được tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, đón những làn gió biển mát mẻ, hít thở bầu không khí trong lành và có những bức ảnh check-in nổi bật ở đây.

Đèo Lương Sơn với khung cảnh vừa lãng mạn vừa hùng vĩ (Ảnh hậu trường MV).

Bến du thuyền Ana Marina

Bến du thuyền này tọa lạc trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. Chắc chắn đây sẽ là một trong những địa điểm check-in sống ảo thật "cool", bởi không phải ai cũng biết tới bến du thuyền "sang xịn mịn" này. Cùng trong khuôn viên này, các bạn còn có thể tham gia các hoạt động như phố đi bộ ẩm thực, khu mua sắm, xem trình diễn ảo thuật…

Bến du thuyền Ana Marina (Ảnh hậu trường MV).

Đồi chùa Đa Bảo

Cảnh quay cắm trại đêm trong MV được thực hiện trên con đồi nằm bên cạnh chùa Đa Bảo - Nha Trang - thuộc dãy núi Cô Tiên, nằm phía sau khu dân cư mới tên là Hòn Xện. Đây được xem là cửa sổ nhìn toàn cảnh thành phố Nha Trang, là một trong những địa điểm check-in "hot" nhất hiện nay mà nhiều bạn trẻ tìm kiếm. Tuy nhiên, do nằm gần chùa nên nếu ghé thăm, các bạn nên ăn mặc lịch sự và giữ gìn trật tự để đảm bảo sự tôn nghiêm.

Khung cảnh về đêm tại đồi chùa Đa Bảo (Ảnh hậu trường MV).

Với giai điệu và ca từ đầy đam mê trong ca khúc "Waiting for you", Mono đã thể hiện tinh thần của tuổi trẻ bản lĩnh, dám tự tin chinh phục và khám phá những điều mình yêu. Đây cũng là thông điệp mà Yamaha Exciter muốn truyền tải tới các bạn trẻ qua thông điệp "Feel your ride".

Exciter 155 VVA mang đậm dấu ấn đặc trưng DNA của Yamaha, là mẫu xe côn tay được ưa chuộng tại Việt Nam. Mới đây hãng cho ra mắt phiên bản cao cấp màu mới 2023. Với 3 lớp áo màu mới, Yamaha Exciter vẫn giữ nguyên thiết kế khỏe khoắn, thời thượng kết hợp động cơ 155 phân khối mới lấy cảm hứng từ mẫu xe phân khối lớn R1 cùng công nghệ van biến thiên VVA, cho khả năng bứt tốc mượt mà và nhanh nhạy.

Dòng xe Exciter 155 VVA xuất hiện ấn tượng xuyên suốt MV (Ảnh hậu trường MV).

Bên cạnh đó, một loạt những tiện ích hiện đại được trang bị ở Exciter 155 VVA: chìa khóa thông minh smart key giúp bạn khởi động xe chỉ với một nút xoay, màn hình LCD toàn phần hiển thị tổng quãng đường và tốc độ, cổng sạc 12V, bình xăng 5,4 lít không còn là trở ngại khi đi xa…

Thưởng thức tinh thần tuổi trẻ của Mono và Yamaha Exciter trong MV tại đây: https://www.facebook.com/congtyyamahavn/videos/5476949925764571/

Chi tiết về Yamaha Exciter 155 VVA phiên bản cao cấp màu mới xem tại đây: https://yamaha-motor.com.vn/xe/exciter-155-vva-phien-ban-cao-cap-mau-moi/