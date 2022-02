Một cặp vợ chồng ở bắc California, Mỹ, đã vô tình nhặt được viên kim cương màu vàng với trọng lượng 4,38 carat khi tới thăm công viên ở Arkansas. Cũng nhờ vận may này, cuộc đời của họ đã "sang trang".

Người phụ nữ đổi đời nhờ vô tình nhặt được viên đá lạ trong công viên

Đó là câu chuyện của cặp vợ chồng Noreen và Michael Wredberg. Họ cùng nhau tới tham quan công viên tiểu bang Crater of Diamonds ở bang Arkansas với mục đích giải trí và thăm thú. Trước chuyến đi, cả hai chưa từng hi vọng sẽ nhặt được viên đá quý nào tại đây. Nhưng không ngờ, chỉ sau vài lần đi dạo, bà Noreen vô tình nhìn thấy một viên đá sáng màu nhìn lạ mắt. Bà đã nhặt lên và giữ lại vì nghĩ rằng có thể món vật này mang giá trị nhất định.

Viên kim cương màu vàng chanh được tìm thấy tại công viên cách đây không lâu (Ảnh: Cbsnews).

Sau đó, cả hai mang tới Trung tâm khám phá kim cương của công viên để định dạng. Viên đá được các nhân viên giám định kiểm tra. Kết quả khiến cả hai đều bất ngờ. Họ đã sở hữu một viên kim cương màu vàng với kích thước khổng lồ.

"Đây là viên kim cương có hình dạng và màu sắc tuyệt đẹp. Nó có trọng lượng hơn 4 carat, kích thước bằng hạt thạch, có hình quả lê và màu vàng chanh. Đây đúng là viên có màu sắc cũng như hình dáng hoàn hảo", ông Caleb Howell, Giám đốc Công viên cho biết.

Người đại diện của công viên cho biết, trước đó, trời mưa suốt nhiều ngày liền. Có thể đó là điều kiện thời tiết thuận lợi giúp viên đá quý lộ lên trên bề mặt sau lớp bùn dày.

"Trời mưa làm sạch những viên đá. Mặt trời chiếu xuống khiến màu sắc nó càng rực rỡ và dễ nhìn hơn. Nhờ đó, bà Noreen dễ tìm thấy nó chỉ sau chưa tới một tiếng đi dạo", vị đại diện công viên nói.

Nhiều viên kim cương và đá quý được tìm thấy tại đây (Ảnh: Travel).

Crater of Diamonds từng là miệng núi lửa. Đến nay, người ta biết tới nơi này như một mỏ kim cương tự nhiên. Công viên mở cửa cho du khách tới đây đào xới tự do thoải mái. Kể từ lần đầu tiên một người nông dân tìm thấy viên đá quý tại khu vực này vào năm 1906, đến nay, hơn 75.000 viên kim cương các loại được tìm thấy ở Crater of Diamonds. Trong đó, mỗi năm, du khách tìm thấy khoảng 600 viên kim cương. Crater of Diamonds trở thành công viên của tiểu bang kể từ năm 1972.

Ngoài kim cương, người ta cũng tìm thấy một số loại đá quý khác như thạch anh tím, mã não hay ngọc thạch. Hầu hết các viên kim cương tìm thấy tại đây đều có kích thước nhỏ. Nhưng đôi khi du khách vẫn may mắn bắt gặp một số viên lớn từ 3-5 carat, trị giá hàng chục ngàn USD.