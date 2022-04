Người cầm dao đuổi du khách tại khách sạn Mộc Châu bị xử phạt thế nào?

Công an huyện Mộc Châu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với Lê Ngọc Sáng về hành vi mang theo công cụ có khả năng sát thương nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin, ngày 9/4, UBND huyện Mộc Châu nhận được thông tin phản ánh từ công dân Bùi Thành Thái (Hà Nội) về việc bị nhân viên khách sạn Sao Xanh Mộc Châu cầm dao đuổi đánh. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Khách sạn nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Trung Anh).

Theo phản ánh của anh Thái, ngày 9/4, đoàn của anh có đặt phòng tại khách sạn Sao Xanh Mộc Châu (thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) nhưng sau đó không nhận được đúng phòng, nhân viên lễ tân có thái độ không hợp tác và một nam nhân viên còn có hành vi dùng dao đuổi chém anh Bùi Thành Thái.

Ngay sau đó, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Mộc Châu tiến hành xác minh vụ việc. Qua xác minh, 12h trưa ngày 9/4, chị Đinh Thị Bích Chính có đặt hai phòng 301 và 303 tại khách sạn Sao Xanh. 15h chiều ngày 9/4, một thành viên trong đoàn chị Chính đã đến nhận phòng 301.

Đến đêm ngày 9/4, anh Thái và anh Vũ Văn Thành (Bắc Ninh) đến nhận phòng còn lại. Tuy nhiên, do quá trình sắp xếp phòng nhầm nên lễ tân là chị Phan Thị Thu Thảo (Mộc Châu, Sơn La) đã bố trí phòng 303 cho đoàn khách khác. Chị Thảo đề nghị sắp xếp cho anh Thái một phòng khác nhưng do chất lượng phòng kém hơn nên anh Thái không đồng ý. Hai bên không thỏa thuận được nên xảy ra cãi vã, to tiếng.

Trong quá trình đó, anh Lê Ngọc Sáng, chồng của chị Phan Thị Thu Thảo đến khách sạn. Khi thấy vợ và nhóm khách cự cãi qua lại, anh Sáng đã có lời nói to tiếng với anh Bùi Thành Thái để bảo vệ vợ. Sau đó, anh Sáng đi vào khu vực bếp của khách sạn và lấy 1 con dao, đuổi đánh anh Thái. Khi thấy bị cầm dao rượt đuổi, anh Thái đã bỏ chạy ra khu vực sân. Do được mọi người kịp thời can ngăn nên sự việc không khiến ai bị thương tích.