Mới đây, một số trang mạng xã hội chuyên review (đánh giá) về du lịch đăng tải phản ánh của một nữ du khách bị một chủ quầy hàng rong ở Hội An chửi bới, xúc phạm.

Theo du khách này, khi vào Hội An chơi, hỏi giá mua khoai tây chiên của một phụ nữ bán hàng rong ở đường Lê Lợi, phường Minh An, thành phố Hội An thì bất ngờ bị người này chửi bới, xúc phạm.

Nội dung bài đăng lên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Theo du khách, cô còn đi học nên không có nhiều tiền. Dù hỏi giá bán khoai tây chiên rất nhẹ nhàng nhưng thái độ của người bán rất khó chịu, thậm chí còn văng tục, có hành động lấy giấy "đốt vía" với khách.

"Cô ơi, cây khoai tây bao nhiêu ngàn rứa cô? Tự nhiên cô chửi mình... Lúc đó mình cũng có hỏi ở đây có bán bánh tráng nướng nữa đúng không cô, để con mua... Từ lúc đó, cô sồn sồn lên chửi mình", du khách này kể. Người này cũng cho biết, cảm thấy sốc khi bị người bán hàng gọi là "đồ con gái vô duyên", "không ai mua hàng mà hỏi như tụi bay".

Khi nội dung phản ánh được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận của người dùng.

Người bán hàng rong chèo kéo khách ở phố cổ Hội An (Ảnh: Bình An).

Ngày 19/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Đăng Phong - Chủ tịch UBND phường Minh An - cho hay, sau khi nhận được yêu cầu của lãnh đạo thành phố, phường đã cử lực lượng kiểm tra, xác minh sự việc.

Theo ông Phong, khi làm việc với người bán hàng rong để xác minh có hay không việc mắng chửi khách du lịch, người này nói không nhớ, không biết sự việc.

"Con chủ nhà có mời người đăng bài trên mạng vào làm việc, trao đổi cụ thể nhưng người này tránh mặt, không vào. Tinh thần là thuận mua vừa bán, họ ứng xử cũng muôn hình vạn trạng vì một ngày người bán gặp không biết bao nhiêu người", Chủ tịch UBND phường Minh An nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Minh An, con của người bán hàng cũng muốn mời người đăng bài vào nói cho cụ thể, rõ ràng; thậm chí trích xuất camera tại thời điểm đó xem ứng xử của người bán và người mua như thế nào.

"Trách nhiệm của địa phương đã làm việc với chủ hộ, nhưng chủ hộ nói là đâu đến mức độ chửi bới người mua như bài đăng trên mạng", Chủ tịch UBND phường Minh An nói.

Chủ tịch UBND phường Minh An cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra địa phương đã yêu cầu chủ nhà không được buôn bán hàng rong vì khu vực này cấm buôn bán. Hiện người đăng bài "bốc phốt" trên mạng xã hội đã gỡ bỏ bài viết.