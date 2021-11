Ngôi đền kỳ lạ với hàng nghìn chú mèo "vẫy tay" may mắn

Dân trí Tại Tokyo, Nhật Bản có một ngôi đền đẹp mắt chứa hàng nghìn tượng mèo may mắn. Đây là điểm tham quan thu hút du khách những năm gần đây.

Đền Gotokuji nằm ở phường Setagaya, Tokyo, Nhật Bản là một ngôi đền Phật giáo được cho là nơi sinh của Mameki-neko, tượng mèo may mắn. Những bức tượng nhỏ này mô tả một con mèo đang ngồi và "vẫy tay" chào bằng chân trước. Hình tượng đã trở nên khá phổ biến trên toàn thế giới với những người yêu mèo.

Những chú mèo đáng yêu trong đền Gotokuji.

Truyền thuyết kể rằng vào thời Edo, một con mèo dưới sự chăm sóc của một thầy tu ở đền Gotokuji đã dẫn một lãnh chúa phong kiến đến nơi trú ẩn an toàn trong một cơn giông bão. Con mèo ra hiệu cho chúa tể và những người hầu bằng một cử chỉ "vẫy tay".

Vị lãnh chúa sau đó đã ngồi thưởng thức trà với linh mục trong khi giông bão nổi lên bên ngoài. Sau đó, để bày tỏ sự cảm ơn, vị lãnh chúa đã quyên góp gạo, đất và hiến tặng ngôi đền cho gia tộc Ii. Sau khi Naotaka qua đời, ngôi đền được đổi tên thành Gotokuji. Con mèo mang lại may mắn được gọi là "shou-fuku byou-ji" hoặc "mamki-neko." Đền Gotokuji chứa đầy những bức tượng mèo may mắn do những người thờ cúng quyên góp kể từ đó.

Ngôi đền đón lượng lớn du khách mỗi ngày.

Có hàng ngàn con mèo mamki-neko kích cỡ từ lớn đến nhỏ trong ngôi đền này. Người dân địa phương và khách du lịch đều đặt những chú mèo mamki-neko mới mỗi ngày, vì vậy số lượng mèo may mắn không ngừng tăng lên.

Gotokuji là một ngôi đền yên tĩnh giữa Tokyo nhộn nhịp và sôi động. Đây là điểm dừng chân hoàn hảo cho những người yêu mèo và quan tâm đến văn hóa và lịch sử Nhật Bản.

Tham quan đền Gotokuji

Các nhân viên tại đền Gotokuji rất thân thiện và luôn vui vẻ chào đón du khách ngay cả khi có rào cản ngôn ngữ. Bên trong ngôi đền, du khách có thể mua tượng mèo với nhiều kích cỡ khác nhau. Du khách đến đền Gotokuji thường sẽ mua một bức tượng mèo nhỏ, viết một điều ước hoặc lời cầu nguyện may mắn lên trên đó, sau đó để nó ở đền.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể mang tượng mèo về nhà và giữ nó cho đến khi điều ước hoặc lời cầu nguyện thành sự thật. Sau đó, người ta khuyên bạn nên thực hiện một chuyến trở lại Gotokuji và đặt tượng mèo ở ngôi đền để tạ ơn.

Khuôn viên của đền Gotokuji rất tráng lệ, đây là một ví dụ tuyệt vời về kiến trúc truyền thống của Nhật Bản kết hợp với những khu vườn được chăm sóc tốt và bầu không khí yên bình.

Du khách có thể dễ dàng đến Gotokuji từ trung tâm Tokyo. Từ ga Shinjuku, đi tuyến Odakyu theo hướng Hon-Atsugi đến thẳng ga Gotokuji. Ngôi đền cách ga Gotokuji chưa đầy 5 phút đi bộ. Đền Gotokuji mở cửa hàng ngày từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Vào cửa miễn phí.

