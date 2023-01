Mỗi tầng được trang trí một phong cách thờ phụng riêng. Bước vào tầng 1 Đại tượng là nơi được an trí chư vị lịch đại Tổ sư. Tầng 2 của Đại tượng Phật được an trí và tôn thờ 33 hóa thân của đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tầng 3 được tôn thờ Đức Đại Nhật Như Lai và Ngũ Phương Phật. Tầng 4 được tôn thờ Đức Phật Dược Sư với tâm nguyện cầu mong cho nhân loại được bình an, hạnh phúc, trường thọ...