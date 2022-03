Ngàn khách chen chúc tại lễ hội khinh khí cầu, chờ 7 giờ để trải nghiệm bay

Ngày 26/3, sự kiện ngày hội khinh khí cầu diễn ra tại khu vực vườn nhãn Long Biên đã thu hút rất đông người dân và du khách. Theo ông Nguyễn Tiến Hoàng - Phó trưởng ban tổ chức chương trình, trong buổi sáng, sự kiện đón khoảng 5.000 lượt khách.

Rất đông du khách tìm tới đây với mong muốn trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm thành phố từ trên cao. Sáng 26/3, hàng trăm người xếp hàng mua vé trải nghiệm. Ban tổ chức đã bán ra 180 vé, tuy nhiên chỉ 120 du khách kịp bay trong buổi sáng. Khoảng 60 du khách khác phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để trải nghiệm bay vào khung giờ chiều.

5.000 lượt du khách đổ về tham gia ngày hội khinh khí cầu vào sáng 26/3.

Tới 16h30, lượng du khách đổ về ngày càng đông.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng gia đình tới tham gia sự kiện từ 10 giờ sáng. Sau khi xếp hàng khá lâu, chị Vân mới có thể mua vé trải nghiệm bay cho gia đình.

"Gia đình mình háo hức lắm nhưng tới 11h30 thì được thông báo là phải chờ tới chiều mới có thể bay tiếp. Buổi trưa, cả nhà ở lại đây chờ đợi. Trời nắng nóng, oi bức, nên mình cảm thấy khá mệt mỏi, có phần hụt hẫng", chị Vân nói.

Tới 16h chiều, thời điểm dự kiến tổ chức bay thì gió lại quá to. "Phải tới hơn 17h, gia đình mình mới được trải nghiệm", chị Vân chia sẻ.

"Chờ đợi mệt mỏi thực sự nhưng mình thấy xứng đáng. Cảm giác bay lên thú vị, phấn khích vô cùng. Mình được quan sát toàn cảnh không gian, mê lắm! Nói chung bõ công chờ đợi của cả nhà", chị Vân chia sẻ ngay sau chuyến bay khinh khí cầu kéo dài 7 phút.

Dù cũng phải chờ đợi hơn 7 tiếng nhưng vợ chồng bà Kiều Thị Vui (Sơn Tây, Hà Nội) vẫn vô cùng hạnh phúc khi được trải nghiệm bay khinh khí cầu vào 17h30 chiều.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như chị Vân hay vợ chồng bà Vui. Chị Trịnh Thị Lệ (Long Biên) đưa các con tới sự kiện từ đầu giờ chiều.

"Thời tiết khá nắng nóng nhưng vì các con háo hức quá nên tôi tới sớm, hy vọng mua được vé trải nghiệm. Tới nơi thì tôi mới biết, BTC tạm dừng bán vé do lượng du khách buổi sáng quá đông", chị Lệ thở dài.

Hiện gia đình chị Lệ vẫn tiếp tục chờ đợi với hy vọng kịp mua được vé. "Tôi thì không quá hụt hẫng nhưng các bé thì buồn lắm. Tôi hy vọng ban tổ chức có thể ưu tiên trẻ em", chị Lệ nói.

Không phải du khách nào cũng may mắn mua được vé và kịp trải nghiệm bay khinh khí cầu.

Rất nhiều du khách tiếc nuối khi không mua được vé bay khinh khí cầu. Một số người thậm chí còn chia sẻ sự thất vọng trên mạng xã hội, phàn nàn về tình trạng lượng khách quá đông mà cơ hội trải nghiệm bay thì quá ít.

"Sự kiện lớn của thành phố mà số lượng phục vụ hạn chế, khiến du khách ít nhiều thất vọng. Chưa kể đến là việc trì hoãn lịch bay đột ngột", một du khách chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Tiến Hoàng, việc tổ chức bay khinh khí cầu phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết: Khinh khí cầu chỉ được bay trong điều kiện gió cấp 3 trở xuống và không mưa.

"Trong chiều nay, chúng tôi dự kiến bay lúc 16h nhưng gió quá to nên phải lùi tới 17h mới có thể tiến hành. Với những du khách đã mua vé buổi sáng mà chưa kịp tham gia bay, chúng tôi mời du khách chờ và trải nghiệm vào buổi chiều. Nếu thời tiết không thuận lợi, du khách có thể chuyển lịch bay sang ngày mai hoặc hoàn lại vé", ông Hoàng cho hay.

Ông Hoàng cũng cho biết, ban tổ chức đã thông báo cụ thể trên vé về việc có thể trì hoãn lịch bay do yếu tố thời tiết, đồng thời thông báo tại chỗ với khách hàng.

Dự kiến, lượng khách sẽ tiếp tục đổ về khu vực này vào tối 26/3 để tham gia sự kiện "Đêm hoa đăng khinh khí cầu Get On Ha Noi - Night of Dreams". Theo ban tổ chức, đêm hoa đăng này hứa hẹn nhiều hấp dẫn, sôi động khi 22 khinh khí cầu đồng loạt được thắp sáng rực rỡ, in bóng xuống sông Hồng.

Lễ hội khinh khí cầu nằm trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hà Nội 2022", do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, hưởng ứng mở lại các hoạt động du lịch. Tại vườn nhãn Long Biên có 22 khinh khí cầu (gồm 4 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m, 18 khinh khí cầu cấp 1 cao 10m) được sử dụng trình diễn.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận vào chiều 26/3:

Chiều 26/3, lượng du khách vẫn tiếp tục đổ về khu vực tổ chức lễ hội khinh khí cầu.

Nhiều người xếp hàng chờ đợi, hy vọng kịp mua vé trải nghiệm bay khinh khí cầu.

Sự kiện mới lạ này thu hút rất đông các bạn trẻ.

Chi phí để tham gia bay khinh khí cầu là 300.000 đồng/người lớn.

Đây là trải nghiệm đáng nhớ với nhiều du khách.

Nhiều du khách tuy không có cơ hội trải nghiệm bay với khinh khí cầu nhưng cũng thích thú ghi lại hình ảnh.

Nhiều gia đình đưa con tới trải nghiệm hoạt động lần đầu được tổ chức tại Thủ đô.

Trẻ em thích thú ngắm khinh khí cầu.