National Geographic đến Vinpearl Safari Phú Quốc ghi hình về động vật hoang dã

The Photo Ark là dự án được yêu thích hàng đầu của kênh National Geographic.

The Photo Ark là dự án được yêu thích hàng đầu của kênh National Geographic, do nhiếp ảnh gia Joel Sartore sáng lập. Dự án hướng tới mục tiêu chụp ảnh tất cả các loài sống trong vườn thú và khu bảo tồn động vật hoang dã trên thế giới nhằm truyền cảm hứng bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng tới mọi người. Đến nay, The Photo Ark đã thực hiện hơn 15.000 bức chân dung các loài động vật tại những vườn thú và khu bảo tồn uy tín khắp toàn cầu.

The Photo Ark đã thực hiện hơn 15.000 bức chân dung các loài động vật khắp toàn cầu.

Để thực hiện loạt ảnh đặc biệt về động vật hoang dã tại Vinpearl Safari Phú Quốc, đội ngũ của The Photo Ark cũng như đích thân Joel Sartore đã theo dõi vườn thú bán hoang dã này trong nhiều năm, sau đó, đến đây tìm hiểu và khảo sát kỹ càng.

Đội ngũ của Joel Sartore tại Vinpearl Safari Phú Quốc.

"Tôi đã nghe rất nhiều nhận xét tích cực về Vinpearl Safari Phú Quốc từ những người bạn làm việc trong các vườn thú trên khắp châu Âu. Ở đây, có nhiều loài chưa từng xuất hiện trên kênh của chúng tôi, cũng như điều kiện, môi trường làm việc tốt và an toàn hàng đầu đã thúc giục chúng tôi cần phải tới đây", nhà sáng lập The Photo Ark chia sẻ.

Nhân viên chăm sóc động vật tại Vinpearl Safari Phú Quốc.

Trong khi đó, anh Bùi Phi Hoàng, trưởng Bộ phận Chăm sóc động vật tại Vinpearl Safari Phú Quốc cho biết, đội ngũ ê-kíp đến từ kênh truyền hình hàng đầu thế giới nên làm việc rất chặt chẽ, đặt ra các yêu cầu khắt khe trước khi đến chụp hình. Danh sách động vật được thảo luận, lựa chọn từ nhiều tháng trước, sau đó, đội ngũ vườn thú cho từng loài làm quen, tập luyện với môi trường chụp hình đặc biệt để tránh ảnh hưởng, xáo trộn tâm lý.

"Một bức ảnh có thể mất vài chục phút để chụp nhưng cần nhiều tháng để lên kế hoạch, sắp xếp", anh Bùi Phi Hoàng chia sẻ.

Một bức ảnh có thể mất vài chục phút để chụp nhưng cần nhiều tháng để lên kế hoạch, sắp xếp.

Khác với các dự án nhiếp ảnh thông thường, The Photo Ark hấp dẫn người xem toàn thế giới nhờ phong cách tái hiện vẻ đẹp chân thực của động vật trong các "studio di động". Bất kể hình dạng của chúng ra sao, mỗi con vật đều được đối xử công bằng, tràn đầy tình yêu thương và sự tôn trọng.

The Photo Ark hấp dẫn người xem toàn thế giới nhờ phong cách tái hiện vẻ đẹp chân thực của động vật.

Tất cả loài động vật được chụp trên nền trắng đen để bức hình chỉ có động vật đối thoại với người xem thông qua biểu cảm. Từng chi tiết, cử chỉ từ đó cũng được làm nổi bật, mang đến ấn tượng chân thực, rõ nét nhất đến người chiêm ngưỡng.

Trong hình, chú cầy mực bị đe dọa tuyệt chủng, đang được bảo vệ nghiêm ngặt tại Vinpearl Safari Phú Quốc thân thiện, vui vẻ, liên tục tươi cười rạng rỡ khiến đoàn nhiếp ảnh gia lừng danh "tan chảy".

Tất cả loài động vật được chụp trên nền trắng đen để bức hình chỉ có động vật đối thoại với người xem thông qua biểu cảm.

Đội ngũ nhiếp ảnh gia với hàng chục năm kinh nghiệm luôn tạo ra bầu không khí thoải mái cho các loài động vật để chúng cảm thấy an toàn, tự do bộc lộ cảm xúc. Kết quả là những bức chân dung không chỉ đẹp đến kinh ngạc mà còn gần gũi khiến người xem cảm động.

Những bức chân dung không chỉ đẹp đến kinh ngạc mà còn gần gũi khiến người xem cảm động.

Thông qua những bức hình được thực hiện đơn giản và rõ ràng, người xem còn có cơ hội nhìn thẳng vào mắt động vật để thấy trọn vẹn vẻ đẹp, sự duyên dáng và trí thông minh của những sinh vật khác trên hành tinh này. Nền đen trắng tạo ra một sân chơi bình đẳng, khiến con nhím trở nên to lớn như một con voi, chúng ngang bằng nhau trong những bức hình đặc tả.

Dự án The Photo Ark sẽ được trình chiếu tại hàng loạt địa điểm danh tiếng khắp thế giới.

Dự án The Photo Ark sẽ đưa hình ảnh chân thực các loài động vật lên nhiều nền tảng truyền thông như tạp chí National Geographic, các bộ phim tài liệu và các kênh mạng xã hội Instagram, Facebook. Hơn thế nữa, chúng còn được trình chiếu tại hàng loạt địa điểm danh tiếng khắp thế giới như: Tòa nhà Empire State, trụ sở Liên Hợp Quốc, Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican… nhằm gửi đi thông điệp về tình yêu thương, những hành động cụ thể để bảo vệ động vật hoang dã.

Các nhiếp ảnh gia còn tranh thủ thăm quan, tìm hiểu công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã.

Bên cạnh việc thực hiện loạt ảnh, các nhiếp ảnh gia còn tranh thủ thăm quan, tìm hiểu công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã hàng đầu châu Á.

"Vinpearl Safari Phú Quốc đã cung cấp cho chúng tôi tất cả những điều kiện tốt nhất và hơn thế nữa. Chuyến thăm của tôi đến Vinpearl Safari Phú Quốc đã khẳng định tất cả những phản hồi tích cực và ấn tượng mà tôi có về cơ sở này, đối với tôi, đây là một trong những vườn thú tuyệt vời ở Đông Nam Á", nhiếp ảnh gia hàng đầu tại National Geographic chia sẻ.