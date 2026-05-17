Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô vào thác nước giữa rừng "giải nhiệt" (Video: Thanh Tùng).

Thác Ma Hao nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, lọt thỏm giữa cánh rừng xanh ngát ở xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ với dòng nước mát lạnh quanh năm.

Vào những ngày hè nóng bức, thác Ma Hao thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến "giải nhiệt".

Đến với thác Ma Hao, du khách được hòa mình vào không khí mát mẻ, trong lành. Đặc biệt, trong những ngày hè nóng bức, du khách như được "giải nhiệt" khi tắm dưới dòng nước mát lạnh chảy từ trên đỉnh núi xuống.

Nhóm du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm khi đến với thác Ma Hao trong ngày hè nắng nóng.

Dòng nước mát lạnh từ trên đỉnh núi chảy qua các vách đá xuống dưới khe tạo nên bức tranh thiên nhiên hữu tình.

Một nhóm bạn trẻ thích thú khi tắm thác Ma Hao giữa thời điểm nắng nóng. "Nước tại thác rất mát và trong, không quá sâu. Đây quả thực là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm, tắm mát vào những ngày hè", anh Nguyễn Cường (du khách phường Hạc Thành, Thanh Hóa) chia sẻ.

Người dân và chính quyền địa phương dựng các lán bằng tre để phục vụ du khách nghỉ chân uống nước, ngắm cảnh, ăn nhẹ và thuê phao bơi.

Để đến được thác Ma Hao, du khách phải gửi xe ở bên ngoài và đi bộ dọc con đường bê tông khoảng 1km.

Từ thác Ma Hao, du khách có thể di chuyển khoảng 10km men theo con đường bê tông xuyên qua cánh rừng để trải nghiệm và ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín tại các xã Yên Khương, Yên Thắng (Thanh Hóa).

Vị trí khu du lịch thác Ma Hao (Ảnh: Google Maps).