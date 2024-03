Mỹ nhân Hong Kong gốc Việt tìm thấy quán bún chả ngon nhất ở Hà Nội

Ngày 24/3, Á hậu Hong Kong 2021 Thiệu Sơ có chuyến du lịch chớp nhoáng tới Hà Nội. Mang trong mình dòng máu Trung - Việt, mỹ nhân Hong Hong từng nhiều lần về thăm Việt Nam và tranh thủ đi du lịch, trải nghiệm khắp nơi.

"'Quick trip to where we 1/2 from Vietnam" (tạm dịch: Chuyến đi chớp nhoáng về nơi chúng tôi có một nửa dòng máu là Việt Nam), cô cho biết.

Vì thời gian có hạn nên Thiệu Sơ tranh thủ tới thăm những điểm đến ấn tượng ở Hà Nội như đi dạo ở phố cổ, thăm Nhà thờ Lớn, ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp qua lại.

Thiệu Sơ chụp ảnh ở Nhà thờ Lớn (Ảnh: Kristyshaw).

Cũng trong chuyến đi này, mục đích của cô muốn đi tìm "quán bún chả ngon nhất". Sau khi đi bộ và tìm hiểu, cả hai quyết định dừng chân tại một quán hàng có quầy chả nướng ngay trước cửa.

Thời điểm hai vị khách tới, bên trong quán gần như đông kín khách. Tại đây, mỹ nhân gốc Việt tìm hiểu cách người đầu bếp nướng chả ra sao, đun nước mắm để giữ độ ấm thế nào. Đi cùng người bạn, cả hai gọi suất đầy đủ để thưởng thức. Hương vị của món ăn khiến cả hai hài lòng.

Người đẹp Hong Kong gọi 2 suất bún chả đầy đủ gồm cả chả nướng và chả băm, ăn kèm nước chấm vừa miệng (Ảnh cắt từ clip).

Theo tìm hiểu, quán bún chả nơi Thiệu Sơ dùng bữa nằm trên con phố nhỏ nối từ phố Tràng Tiền tới phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Quán khá nổi tiếng với những tín đồ mê ẩm thực ở khu vực quận Hoàn Kiếm. Cửa hàng mở cửa từ 9h đến 14h, đông nhất vào thời điểm giờ trưa.

Người đẹp gốc Việt còn ghé thăm một quán cà phê có tầm nhìn đẹp (Ảnh: Kristyshaw).

Ở Hà Nội không khó để tìm một quán bún chả. Cùng với phở, bánh mì và nhiều món truyền thống khác, bún chả được thế giới nhắc tới như một đại diện ẩm thực Việt Nam, đồng thời khách quốc tế tới đây cũng rất muốn thưởng thức.

Thông thường, người Hà Nội hay ăn bún chả vào buổi trưa, nhưng nhiều nhà hàng vẫn bán cả tối để phục vụ khách nước ngoài.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện quán ăn này cho biết rất bất ngờ khi được người đẹp Hong Kong nhận định rằng là "cửa tiệm bún chả ngon nhất".

Khu vực nướng chả ngay trước quán, thu hút khách qua đường (Ảnh cắt từ clip).

"Đây là cửa tiệm bún chả thứ 2 của gia đình, mới mở cửa khoảng 2 năm nhưng đã nhận được nhiều tình cảm và sự tin yêu của thực khách. Chúng tôi nêm nếm theo công thức gia truyền chứ không có bí quyết gì quá đặc biệt", người đại diện này tiết lộ.

Thực khách gọi suất đầy đủ gồm chả miếng, chả băm ăn kèm nước chấm chua ngọt vừa miệng và rau sống với giá 40.000 đồng. Mỗi ngày quán sử dụng khoảng 20kg thịt lợn, dùng từ 40-50kg bún.

"Lượng khách quốc tế đến quán chỉ chiếm khoảng 5%, phần lớn vẫn là khách nội địa. Chúng tôi cũng có những khách quen là người nước ngoài. Họ tới ăn thấy hợp khẩu vị và muốn quay lại", đại diện quán chia sẻ.