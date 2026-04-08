Mũi Né vào top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu 2026

Mũi Né đứng đầu danh sách điểm đến xu hướng toàn cầu 2026

Ngày 8/4, nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com đã vinh danh Mũi Né là một trong top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026. Đáng chú ý, Mũi Né của Việt Nam đã "vượt mặt" nhiều điểm đến quốc tế, đứng đầu danh sách này.

Các điểm đến khác trong top 10 gồm: Bilbao (Tây Ban Nha), Barranquilla (Colombia), Philadelphia (Mỹ), Quảng Châu (Trung Quốc), Sal (Cape Verde), Manaus (Brazil), Munster (Đức), Kochi (Ấn Độ) và Port Douglas (Australia).

Các dữ liệu của nền tảng này cho thấy du khách ngày càng có xu hướng tìm kiếm các trải nghiệm cá nhân hóa trong chuyến đi và quan tâm hơn đến các yếu tố du lịch bền vững, thân thiện với môi trường.

Du khách check-in tại bãi đá Ông Địa (Ảnh: Anh Đào).

Theo dữ liệu trong 6 tháng đầu năm nay của đơn vị, Mũi Né nằm trong nhóm 10 điểm đến tại Việt Nam được du khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất, xếp hạng 8 và tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Ở thị trường nội địa, điểm đến này cũng đứng thứ 9, tăng một bậc.

Không chỉ được nhắc tên trong các báo cáo du lịch trực tuyến, trước đó Mũi Né còn được tạp chí nổi tiếng National Geographic (Mỹ) đánh giá cao, đặc biệt về điều kiện gió ổn định và hệ sinh thái thể thao biển.

Tạp chí này nhận định sau hai thập kỷ phát triển, điểm đến đã lột xác ngoạn mục, vươn lên trở thành một trong những trung tâm thể thao dưới nước hàng đầu Đông Nam Á.

Ghi nhận thực tế cho thấy lượng khách quan tâm đến Mũi Né có xu hướng tăng rõ rệt từ đầu năm. Theo thống kê của một số doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM, nhóm khách trẻ và gia đình nhỏ đang quay lại các điểm đến biển gần từ dịp Tết năm nay, trong đó có các vùng biển của Lâm Đồng như Phan Thiết, Mũi Né, nhưng không còn đi theo kiểu “chạy tour”.

“Khách bây giờ ưu tiên ở lại lâu hơn, nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm. Những nơi vừa có cảnh quan, vừa có hoạt động linh hoạt như Mũi Né được lựa chọn nhiều hơn”, đơn vị này chia sẻ.

Một số doanh nghiệp cũng ghi nhận tín hiệu phục hồi của khách quốc tế, đặc biệt là từ châu Âu, Hàn Quốc và Nga. Đáng chú ý, thời gian lưu trú của nhóm khách này có xu hướng dài hơn so với trước.

Đa dạng hoạt động du lịch, trải nghiệm tại Mũi Né

Sức thu hút của Mũi Né không chỉ đến từ cảnh quan quen thuộc như biển xanh, đồi cát hay nắng gió đặc trưng, mà còn nằm trong bối cảnh hành vi du lịch đang thay đổi.

Du khách ngày càng yêu thích những nơi ít đông đúc và giàu trải nghiệm hơn (Ảnh: Mộc Khải).

Các khảo sát gần đây cho thấy du khách không còn ưu tiên hành trình dày đặc hay các điểm đến mang tính biểu tượng. Thay vào đó, họ tìm kiếm những nơi ít đông đúc và giàu trải nghiệm hơn.

Tại Mũi Né, du khách có thể trải nghiệm đa dạng, từ những khoảnh khắc thư giãn bên bờ biển với nắng vàng, cát trắng, đến hành trình khám phá đồi cát trắng mịn như sa mạc hay đồi cát đỏ rực rỡ.

Những người ưa mạo hiểm có thể tham gia lướt ván diều trên những con sóng, cưỡi xe địa hình băng qua cồn cát hay trải nghiệm kì thú với các môn thể thao khác. Ngoài ra, du khách còn có thể hòa mình vào đời sống bản địa, theo chân ngư dân ra biển, tham quan làng chài truyền thống, tìm hiểu nghề muối, nghề làm nước mắm hay thử tự tay chế biến các món hải sản tươi sống.

Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, phiêu lưu và trải nghiệm văn hóa giúp mỗi hành trình ở Mũi Né trở nên phong phú và khó quên.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, hướng dẫn viên địa phương cho biết du khách hiện đi chậm hơn, ở lâu hơn. Họ thích những trải nghiệm đời sống, như dậy sớm ra biển hoặc tự lái xe thay vì đi tour cố định.

Du khách trải nghiệm lái xe địa hình trên đồi cát (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cùng với đó, xu hướng lưu trú cũng dịch chuyển. Bên cạnh khách sạn, các loại hình như căn hộ, homestay, villa riêng… ngày càng được ưa chuộng. Theo một số cơ sở lưu trú, nhóm khách trẻ và gia đình có xu hướng chọn không gian riêng, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu nghỉ dài ngày.

Tuy nhiên, sự gia tăng lượng khách cũng đặt ra không ít thách thức. Một số doanh nghiệp cho rằng vào mùa cao điểm, nguy cơ quá tải cục bộ, biến động giá dịch vụ hoặc thiếu hụt nhân lực có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chung.

Điểm mạnh của Mũi Né nằm ở không gian mở, cảnh quan tự nhiên và nhịp sống chậm. Đây cũng chính là yếu tố thu hút du khách trong bối cảnh họ tìm kiếm sự “thoát khỏi đô thị”. Nếu phát triển thiếu kiểm soát, những lợi thế này có thể bị mai một.

Từ trường hợp của Mũi Né, có thể thấy rõ xu hướng dịch chuyển của du lịch Việt Nam trong những năm gần đây: Từ tập trung vào các đô thị lớn sang mở rộng ra các điểm đến mới nổi, giàu trải nghiệm. Khi du khách ngày càng ưu tiên hành trình mang dấu ấn cá nhân, những nơi như Mũi Né - không quá đông đúc nhưng đủ đa dạng - đang có cơ hội trở lại mạnh mẽ trên bản đồ du lịch.