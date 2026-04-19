Món ăn mùi vị kỳ quặc ở Mỹ chỉ bán theo mùa, khách tranh mua "cháy hàng"

Kem tôm hùm hút khách tại Mỹ

Tại cửa hàng Red Circle Ice Cream ở thành phố Houston, món kem tôm hùm đã trở thành “đặc sản mùa vụ” mỗi dịp xuân về - thời điểm tôm hùm vào mùa ngon nhất. Cửa hàng này hoạt động từ năm 2017, vốn nổi tiếng với các vị kem thủ công, nhưng chính món kem có hương vị “kỳ quặc” này lại là món bán chạy nhất.

Phần kem đặc biệt được pha trộn từ gia vị Cajun, bơ và tỏi, sau đó phủ một con tôm hùm nguyên vỏ lên trên. Dù nghe có phần kỳ lạ, thực tế món này đã ra mắt từ năm 2019 và luôn nhận được sự quan tâm của thực khách.

Nickey Ngo - chủ quán kem - cho biết ngay từ đầu năm, nhiều khách đã gọi điện hỏi khi nào món kem này quay trở lại. “Thật khó để diễn tả độ phổ biến của món kem này. Nếu thực khách không thích, tôi đã không làm và bán nó rồi”, cô nói.

Món kem tôm hùm gây sốt tại Mỹ (Ảnh: New York Post).

Theo chủ quán, mùa tôm hùm tại Texas thường kéo dài từ cuối tháng 1 đến tháng 7 hằng năm, nhưng cửa hàng chỉ phục vụ món kem này vào mùa xuân để đảm bảo nguyên liệu tươi ngon nhất.

Ý tưởng táo bạo này xuất phát từ một bữa tiệc hải sản gia đình vào mùa hè năm 2019. Khi đang thưởng thức món tôm hùm đậm đà, em gái của Nickey Ngo bất ngờ gợi ý: “Sao chị không làm kem vị tôm hùm?”. Chỉ một ngày sau, cô đã bắt tay thử nghiệm món này.

Để tạo nên sự cân bằng giữa vị ngọt của kem và vị mặn béo đặc trưng, Nickey Ngo cho biết bí quyết nằm ở việc sử dụng rất nhiều bơ. Phần nền kem được nấu cùng tôm hùm sống để chiết xuất hương vị, nhưng thực tế không có thịt tôm trong kem. Thay vào đó, một con tôm hùm tươi sẽ được đặt lên trên.

“Không ai muốn ăn đuôi tôm đông lạnh cả, nên chúng tôi chọn cách sáng tạo hơn là để tôm tươi phía trên”, cô giải thích.

Món ăn là sự pha trộn giữa hai nguyên liệu tưởng chừng không liên quan đến nhau (Ảnh: New York Post).

Với những ai tò mò và có ý định thử món này, chủ quán khuyên nên ăn phần thịt tôm trước, sau đó dùng chính vỏ tôm làm thìa xúc kem. “Không có quy tắc nào khi ăn món này cả, nhưng bạn có thể dùng phần đầu hoặc đuôi tôm để múc kem, đó sẽ chính là chiếc thìa của bạn”, Nickey Ngo nói.

Bất chấp vẻ ngoài có phần khác lạ, món kem tôm hùm vẫn nhận được nhiều lời khen từ cả khách quen lẫn người mới. Nhiều người cho biết hương vị kết hợp giữa ngọt - mặn - béo - cay nhẹ tạo nên trải nghiệm độc đáo.

Khách hàng Ali Muhammad nhận xét món này thực sự ngon và đáng thử. Trong khi đó, Lauren Moore mô tả: “Hơi mặn, nhưng lại béo và mịn, có chút cay nhẹ”.

Theo chủ quán, món kem độc đáo này đã nhiều lần “cháy hàng” và cô dự định sẽ tiếp tục phục vụ đến khi nào mà khách vẫn còn yêu thích.

Khi ẩm thực phá vỡ ranh giới

Thực tế, trên thế giới ngày càng xuất hiện nhiều thử nghiệm ẩm thực táo bạo, kết hợp vị ngọt với các đặc sản địa phương có hương vị tưởng như không liên quan.

Năm ngoái, tại Trung Quốc, một quán cà phê ở thành phố Giang Du cũng từng gây sốt khi ra mắt thức uống tương tự như kem tôm hùm, một sự pha trộn giữa cà phê và… ruột heo nấu chín, lấy cảm hứng từ món đặc sản địa phương.

Theo South China Morning Post, món đồ uống này được pha từ cà phê và sữa, kết hợp với một lượng nhỏ nước luộc ruột heo cùng phần lòng non. Mỗi ly có giá khoảng 32 tệ (tương đương 116.000 đồng), với ba cấp độ mùi vị từ nhẹ đến đậm - mức độ càng cao, hương ruột heo càng rõ.

Món cà phê kết hợp với ruột heo và nước luộc ruột cũng từng gây sốt (Ảnh: Baidu).

Chủ quán Zhang Yuchi cho biết ý tưởng xuất phát từ mong muốn quảng bá ẩm thực địa phương. “Ruột heo kho là món ăn được yêu thích tại Giang Du. Tôi nghĩ đến việc kết hợp nguyên liệu này với cà phê để tạo điểm nhấn cho quán cũng như giới thiệu đặc sản của thành phố”, anh chia sẻ.

Theo người này, công thức được tính toán kỹ lưỡng, với khoảng 6 gram nước luộc ruột cho mỗi ly cà phê nhằm giữ được sự cân bằng hương vị. “Mục tiêu là để khách vẫn cảm nhận được đặc trưng của ruột heo, nhưng không làm mất đi vị cà phê”, anh nói, đồng thời mô tả tổng thể thức uống có vị mặn ngọt như phô mai.

Sự kết hợp lạ lẫm nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, giúp doanh thu quán tăng mạnh. Nhiều khách hàng tò mò tìm đến trải nghiệm, trong khi không ít ý kiến lại tỏ ra hoài nghi hoặc phản đối.

Tại Việt Nam, những cách kết hợp ẩm thực lạ cũng từng gây sốt. Một trong số đó là món trà sữa sứa - thức uống khiến nhiều người tò mò bởi sự pha trộn giữa vị ngọt béo của trà sữa và độ giòn đặc trưng của sứa.

Không giống các loại món ăn kèm quen thuộc như trân châu hay thạch, sứa mang đến cảm giác dai, giòn sần sật, tạo nên trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Ban đầu, món này vấp phải không ít ý kiến hoài nghi, nhưng lại nhanh chóng thu hút giới trẻ nhờ yếu tố mới lạ và gây tò mò.

Tại TPHCM, hiện trà sữa sứa không còn gây sốt hay được bán rầm rộ như trước, nhưng vẫn xuất hiện tại một số cửa hàng.