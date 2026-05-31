Mặc cổ trang chụp ảnh ở Tà Xùa gây tranh cãi

Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh các cô gái mặc trang phục Trung Quốc, tạo dáng giữa vùng núi Tà Xùa thu hút sự quan tâm.

Nhiều người cho rằng đây là một cách làm mới, giúp tạo thêm trải nghiệm cho du khách và góp phần quảng bá du lịch Tà Xùa theo hướng trẻ trung, bắt kịp xu hướng.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bày tỏ lo ngại việc các hình ảnh đậm màu sắc ngoại quốc xuất hiện dày đặc giữa cảnh quan Tây Bắc có thể khiến bản sắc địa phương dần bị lu mờ.

Chụp ảnh với phong cách kiếm hiệp ở Tà Xùa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không ít người còn nhắc lại câu chuyện từng gây tranh cãi tại sông Nho Quế (Hà Giang cũ) năm 2023, khi du khách đổ xô mặc trang phục Mông Cổ, Tây Tạng để chụp ảnh check-in.

Khi đó, nhiều chuyên gia văn hóa và hướng dẫn viên du lịch đã lên tiếng lo ngại rằng việc lạm dụng trang phục nước ngoài tại các địa danh nổi tiếng của Việt Nam có thể khiến du khách hiểu sai về bản sắc văn hóa địa phương.

Thời điểm đó, Khoai Lang Thang - một travel blogger nổi tiếng với giới trẻ - từng chia sẻ rằng có khách nước ngoài thắc mắc liệu sông Nho Quế có phải ở Việt Nam hay không khi nhìn thấy quá nhiều hình ảnh du khách mặc đồ Tây Tạng, Mông Cổ xuất hiện trên mạng xã hội.

Trào lưu mặc đồ Mông Cổ ở sông Nho Quế cũng từng gây tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng du khách có quyền lựa chọn trang phục theo sở thích cá nhân, miễn không phản cảm hay vi phạm pháp luật. Theo họ, xu hướng chụp ảnh theo phong cách cổ trang đơn giản là nhu cầu làm đẹp và sáng tạo nội dung của giới trẻ hiện nay.

Trao đổi với Dân trí, anh Bụi - nhiếp ảnh gia tại Tà Xùa, chủ nhân của bộ ảnh đang gây chú ý - cho biết bộ ảnh cổ trang đang gây sốt trên thực chất xuất phát từ nhu cầu của khách hàng muốn nắm bắt xu hướng.

Theo anh, ê-kíp chỉ làm theo thị hiếu của khách chứ không có chủ đích tạo tranh cãi hay định hướng theo phong cách nào cụ thể.

“Hóa "thần tiên tỷ tỷ", phong cách kiếm hiệp đang là xu hướng, khách yêu cầu nên chúng tôi cũng làm thử nghiệm thôi, không suy nghĩ quá nhiều. Khách chụp ảnh ở Tà Xùa cũng có rất nhiều phong cách khác nhau chứ không riêng kiểu này”, anh chia sẻ.

Anh Bụi cho biết bản thân đã làm dịch vụ chụp ảnh du lịch tại Tà Xùa nhiều năm nay, với nhiều phong cách khác nhau như “nàng thơ”, lãng mạn, chụp ngoại cảnh, ảnh đôi hay phong cách nhẹ nhàng dành cho du khách.

Bộ ảnh được thực hiện tại Làng cà phê văn hóa ở Tà Xùa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Bụi, một buổi chụp kiểu cổ trang thường bao gồm trang phục, phụ kiện, trang điểm, làm tóc, quay video và chụp ảnh. Ê-kíp tham gia khoảng 6 người.

Địa điểm chụp bộ ảnh đang gây sốt nằm tại khu vực Làng cà phê văn hóa ở Tà Xùa. Từ điểm dừng xe máy, cả ê-kíp và khách phải đi bộ lên đồi khoảng 10-20 phút do địa hình gồ ghề, nhiều dốc.

Anh Bụi cho biết bộ ảnh được thực hiện hôm 27/5 và sau khi lan truyền trên mạng xã hội, anh nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi giá cũng như đặt lịch chụp. “Vì bộ ảnh này cũng thực hiện nhiều góc chụp mới để phù hợp nên chúng tôi còn đang cân nhắc chi phí”, anh Bụi nói.

Anh Bụi cho biết khi đến Tà Xùa, du khách chuộng nhiều phong cách chụp ảnh khác nhau chứ không riêng trang phục cổ trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Bụi cho biết khách du lịch đến Tà Xùa thường chuộng các phong cách “nàng thơ”, váy vóc nhẹ nhàng, mềm mại. Mỗi kiểu chụp sẽ có mức giá khác nhau do yêu cầu về ý tưởng và cách thực hiện, dao động khoảng 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, thậm chí lên đến vài triệu đồng tùy số lượng khách và từng ê-kíp chụp ảnh.

Ngoài khu vực đồi đang được quan tâm, anh thường đưa khách tới các điểm chụp nổi tiếng khác ở Tà Xùa như thảo nguyên hay khu sống lưng khủng long.

"Ê-kíp cũng đang chuẩn bị thêm nhiều loại trang phục mới phục vụ chụp ảnh, trong đó có trang phục của các dân tộc Việt Nam, để du khách có thêm lựa chọn”, anh nói.