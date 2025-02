Lý do Kiên Giang thu nghìn tỷ, top đầu cả nước về doanh thu du lịch dịp Tết

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 9 ngày là đòn bẩy giúp thị trường du lịch trong nước sôi động. Ngoài TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Kiên Giang là tỉnh miền Tây duy nhất có lượt khách đến tăng mạnh, ngành du lịch của địa phương này thu hơn 1.886 tỷ đồng trong dịp Tết, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, từ ngày 25/1-2/2 (từ 26 Tết đến mùng 5 Tết), tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn ước đạt 471.191 lượt khách, tăng 19,9% so với cùng kỳ.

Riêng TP Phú Quốc ước đón 281.659 lượt khách, chiếm 59.8% lượt khách đến toàn tỉnh; tăng 26,9% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 74.833 lượt, tăng 30,2% so với cùng kỳ; khách lưu trú 108.066 lượt, tăng 35,1% so cùng kỳ.

Du khách tham quan đảo Phú Quốc (Ảnh: Chí Bảo).

Theo Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái, lượng khách du lịch đến địa phương tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán 2025 nhờ hiệu quả từ hoạt động quảng bá, liên kết du lịch trong và ngoài nước và có nhiều dự án du lịch lớn đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

Riêng tại Phú Quốc, việc kết nối các đường bay quốc tế đến đảo này cũng là một trong những yếu tố hút khách tới đảo dịp đầu năm. Phú Quốc cũng đang đẩy mạnh kết nối và thu hút khách tới từ các thị trường như: Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Nga, Kazakhstan, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Mỹ, Mông Cổ,… tạo thêm nhiều cơ hội hút khách cho du lịch địa phương.

Trong 9 ngày nghỉ lễ, riêng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã phục vụ hơn 1.000 chuyến bay đến và đi với số lượng khách quốc tế rất lớn.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cũng cho biết, để đón du khách dịp Tết Nguyên đán 2025, trước đó Sở đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch tăng cường vệ sinh môi trường; bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ; đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Phú Quốc là địa điểm du lịch có nhiều du khách tới dịp Tết nguyên đán năm 2025, từ đó giúp doanh thu của nghành du lịch tăng cao (Ảnh: Tuấn Nguyễn).

Đơn vị cũng ban hành kế hoạch chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí công chức, người lao động và lãnh đạo sở trực Tết hàng ngày; bố trí công chức trực đầu mối cung cấp thông tin, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh.

Ông Thái cũng cho biết thêm, để phục vụ du khách chu đáo, an toàn, Sở đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương vùng du lịch trọng điểm đảm bảo chất lượng dịch vụ, niêm yết giá.

"Không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, chèo kéo khách du lịch làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của địa phương; khuyến khích tổ chức các sự kiện đặc sắc để phục vụ cho du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí trong dịp Tết Nguyên đán 2025", giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang khẳng định.