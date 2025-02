Kiên Giang thu gần 1.900 tỷ đồng trong 9 ngày nghỉ Tết

Phú Quốc tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhất miền Tây

Theo báo cáo của Sở Du lịch Kiên Giang, trong các ngày nghỉ Tết, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn ước đạt 471.191 lượt, tăng 19,9% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 76.653 lượt, tăng 29,3% so với cùng kỳ; khách tham quan các khu, điểm đạt 307.234 lượt, tăng 22,7% so với cùng kỳ; khách lưu trú 163.957 lượt, tăng 14,9% so cùng kỳ.

Tổng thu từ du lịch đạt 1.886,3 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ; công suất phòng bình quân đạt 73,4%, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Du khách trải nghiệm xe buýt 2 tầng ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) (Ảnh: Bảo Kỳ).

Riêng TP Phú Quốc ước đón 281.659 lượt khách, tăng 26,9% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 74.833 lượt, tăng 30,2% so với cùng kỳ; khách lưu trú 108.066 lượt, tăng 35,1% so cùng kỳ.

Được biết, lượng khách quốc tế tới Phú Quốc tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán 2025 là nhờ hiệu quả từ hoạt động quảng bá, liên kết du lịch trong và ngoài nước và có nhiều dự án du lịch lớn đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ngoài ra, việc kết nối các đường bay quốc tế đến Phú Quốc cũng là một trong những yếu tố hút khách tới đảo dịp đầu năm. Phú Quốc đang đẩy mạnh kết nối và thu hút khách tới từ các thị trường như: Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Nga, Kazakhstan, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Mỹ, Mông Cổ,… tạo thêm nhiều cơ hội hút khách cho du lịch địa phương.

Du lịch sông nước miệt vườn hút khách phương xa

Theo báo cáo tình hình hoạt động du lịch TP Cần Thơ, khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, các điểm vui chơi, giải trí… ước đạt khoảng 345.000 lượt, tăng 10% so với dịp Tết Nguyên đán 2024; khách lưu trú du lịch ước đạt khoảng 111.000 lượt, tăng 5% so với dịp Tết Nguyên đán 2024.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 456 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Công suất phòng lưu trú bình quân khoảng 75 - 80% tại khu vực quận Ninh Kiều, các khu vực lân cận công suất bình quân khoảng 65-70%.

Du khách tham quan tại Làng du lịch Mỹ Khánh (TP Cần Thơ) (Ảnh: Minh Trung).

Năm nay, ngoài các điểm tham quan quen thuộc như Chợ nổi Cái Răng, khu du lịch sinh thái, vườn trái cây, tham quan Cồn Sơn..., TP Cần Thơ còn có nhiều hoạt động cộng đồng, tạo điểm nhấn cho du khách đến vui chơi trong các ngày Tết như: Chương trình "Sắc xuân miệt vườn"; Hội Báo Xuân và Cuộc thi Ấn phẩm Xuân Ất Tỵ 2025 TP Cần Thơ; Đường hoa nghệ thuật; Chương trình văn nghệ phục vụ Nhân dân tại Đường hoa nghệ thuật; Bắn pháo hoa nghệ thuật đón giao thừa...

Còn tại tỉnh An Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này cho biết, lượng khách đến tham quan các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh từ ngày 25/1 đến 2/2 (26 Tết - mùng 5 Tết) ước đạt 771.000 lượt, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Lượng khách lưu trú ước đạt 7.239 lượt, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó, khách quốc tế 1.564 lượt, tăng 379 lượt so với cùng kỳ. Lượng khách do các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh phục vụ ước đạt 1.495 lượt khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ.

Tại TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), đường hoa xuân khai trương tối 25/1 (26 tháng Chạp), với chủ đề "Sen hồng bứt phá, vươn tới tương lai", cùng với việc mở cửa trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp đã đón hơn 186.000 khách tham quan dịp Tết.

Chương trình nghệ thuật Đêm Giao thừa và bắn pháo hoa tại 3 điểm cầu TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc và TP Hồng Ngự thu hút khoảng 700.000 lượt người xem, tăng 40% so với năm trước. Ngoài ra nhiều địa phương tổ chức chợ quê du lịch đón đông đảo khách ghé thăm.

Du khách chụp hình với vườn cúc mâm xôi nhiều màu ở Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) (Ảnh: Nguyễn Cường).

Theo thống kê Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, từ 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 4 Tết năm Ất Tỵ, du lịch tỉnh này ước đón và phục vụ gần 250.000 lượt khách, tăng 68% so với Tết năm trước. Tổng thu du lịch trên toàn tỉnh ước đạt gần 40 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Tỉnh Tiền Giang cũng bội thu trong dịp Tết 2025, từ ngày 25/1 đến 2/2 (từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), địa phương này đã đón 183.126 lượt khách, tăng 25,6% so cùng kỳ năm 2024; trong đó có 20.052 lượt khách quốc tế, tăng 25,4% so cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu đạt 140 tỷ đồng, tăng 27,4% so cùng kỳ năm 2024.

Các điểm tham quan, vui chơi ở Tiền Giang thu hút nhiều người đến như đường hoa Xuân, chợ nổi, vườn trái cây, khu du lịch sinh thái, dịp Tết này tỉnh còn có nhiều hoạt động cộng đồng như biểu diễn Võ nhạc, các môn võ thuật,...