Lý do Fashion Voyage số 5 "viễn du" tới "Thị trấn Hoàng Hôn", Phú Quốc

Sân khấu đa phương tiện hóa sàn diễn độc bản

Đồng hồ đếm ngược tới một trong những show diễn thời trang đình đám bậc nhất "làng mốt" Việt chỉ còn tính bằng ngày. Rảo bước trên những con phố lãng mạn của Sunset Town, giờ đây du khách không chỉ cảm nhận nhịp đập sôi động của các nhà hàng, quán bar, dịch vụ ăn uống (F&B) đa dạng… mà còn là sự hối hả của ban tổ chức Fashion Voyage số 5.

Toàn cảnh "Thị trấn Hoàng hôn" - Sunset Town (Ảnh: Sun Group).

Ra mắt năm 2018 bởi nhà sáng lập Long Kan, Fashion Voyage đã trở thành show thời trang danh tiếng, luôn đầu tư công phu cho các sàn diễn "có 1-0-2" ngoài trời tại những điểm đến du lịch hàng đầu đất nước.

Sau nửa thập kỷ đồng hành, Sun Group cùng đạo diễn Long Kan đã tạo nên những chuyến "viễn du" thời trang say đắm lòng người với mục tiêu quảng bá du lịch Việt ra quốc tế, tôn vinh các danh lam thắng cảnh, công trình biểu tượng khắp dải đất hình chữ S.

Lần này với Fashion Voyage số 5, đạo diễn Long Kan cùng Sun Group sẽ tiếp tục mối duyên và sự đồng điệu về tư duy duy mỹ để tạo nên 2 sàn runway đặc biệt cho những cuộc hội ngộ kiến trúc - công nghệ - thời trang giàu sáng tạo trong 2 ngày 7-8/4.

Sân khấu hiện đại của show diễn Kiss The Stars (Ảnh: Sun Group).

Đêm diễn đầu tiên, Chung Thanh Phong sẽ đem đến bộ sưu tập phong cách Futuristic với thông điệp "kết nối không gian và hướng đến tương lai". Và không gì phù hợp hơn để lột tả cảm hứng "tương lai của thời trang" bằng sân khấu đỉnh cao của show diễn công nghệ đa phương tiện Kiss The Stars.

Đây vốn là show trình diễn trên màn nước biển lớn hàng đầu châu Á, sử dụng công nghệ đa phương tiện (multimedia) hàng đầu thế giới, với sự kết hợp giữa lửa, nước, ánh sáng, laser, âm nhạc… và cả pháo hoa. Sân khấu ấy đang đếm ngược từng ngày để đón những người mẫu sải bước trong không gian choáng ngợp giữa tầm nhìn biển trời bao la, các thiết kế thời trang hòa quyện, thăng hoa cùng công nghệ trình chiếu hiện đại.

Tác phẩm Cầu Hôn - nguồn cảm hứng cho thời trang

Nếu đêm diễn tại sân khấu "Kiss The Stars - Nụ hôn giữa ngàn sao" trưng trổ sự hoành tráng, khơi gợi trí tưởng tượng thì sắc màu thời trang của show diễn thứ 2 lại đậm chất lãng mạn và mộng mơ như chính chủ đề "Dating With The Kiss - Có hẹn với nụ hôn". Không chỉ bởi những bộ sưu tập thời trang mà đơn giản vì nó được diễn ra tại "Cầu Hôn" - công trình kiến trúc đang trên hành trình trở thành biểu tượng mới của du lịch Việt.

Cầu Hôn được kỳ vọng sẽ vào danh sách những điểm ngắm hoàng hôn lãng mạn nhất thế giới (Ảnh: Sun Group).

Sau "cơn sốt" khi xuất hiện trong MV I do của 911 và Đức Phúc, Cầu Hôn tiếp tục biến hóa thành sàn diễn đỉnh cao của nghệ thuật thời trang trong Fashion Voyage. Chỉ ít ngày tới, cây cầu dài hơn 800m sẽ chứng kiến những tà áo dài Việt tung bay trong bộ sưu tập "Ới a ơi à" của nhà thiết kế Thủy Nguyễn, những thiết kế tôn vinh ngày hạnh phúc từ "La Rosa Brilla" của "bà tiên váy cưới" Calla Phương Linh. Một sàn catwalk 200m sẽ thách thức những người mẫu hàng đầu, trong một show diễn có thể nói là độc đáo bậc nhất sự nghiệp.

Cầu Hôn lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình kinh điển (Ảnh: Sun Group).

Cây cầu được Tập đoàn Sun Group "bắt tay" cùng Archea Associati - đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới - và kiến trúc sư tài năng người Ý Marco Casamonti, đồng thời được lấy cảm hứng thiết kế từ mối tình huyền thoại trong sự tích "ông Ngâu bà Ngâu" và câu chuyện tình kinh điển của nước Ý giữa chàng Romeo và nàng Juliet. Bởi lẽ đó, Cầu Hôn mang trong nó cả văn hóa Việt Nam và Ý.

Sau 2 năm gián đoạn, Fashion Voyage số 5 trở lại trong sự chờ đợi của các "tín đồ" thời trang tại Sunset Town. Với những công trình và show diễn mới đậm tính nghệ thuật, Sunset Town không chỉ được mệnh danh là vùng đất của nghệ thuật và sáng tạo mà còn hướng tới là điểm đến của tình yêu, lễ hội, sức sống, giao thương.

Nếu tại Sunset Town - nơi mọi cảnh vật và công trình đều góp phần tôn lên vẻ đẹp của ánh hoàng hôn. Thì tại Phú Quốc, còn có một nơi du khách và giới mộ điệu yêu mến, được mệnh danh là "quốc sắc thiên hương của đảo ngọc", nơi ấy gọi tên Bãi Sao - Vịnh Ban Mai.

Bãi Sao - "quốc sắc thiên hương" của đảo ngọc (Ảnh: Sun Group).

Tại đây, Sun Group sẽ tiếp tục tiên phong kiến tạo một Công viên chủ đề sáng tạo đa trải nghiệm phát triển theo mô hình RD&E+ mang tinh thần Hawaii đáp ứng đầy đủ các chức năng mua sắm, ẩm thực, giải trí tương tác và nghỉ dưỡng. Được vận hành bởi Sun World - thương hiệu vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam - công viên này hứa hẹn mở ra cho du khách một thế giới đầy sự khám phá và đam mê háo hức, giúp thư giãn, tái tạo năng lượng tích cực.

Đây cũng là minh chứng cho sự nối dài những tâm huyết "Làm đẹp vùng đất" của Sun Group, đó là nâng tầm điểm đến Bãi Sao trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam và quốc tế, sau sự thành công của "Thị trấn Hoàng Hôn", Phú Quốc.