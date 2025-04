Những hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Frontier Airlines (Mỹ) di chuyển từ Florida tới San Juan (Puerto Rico), bị một phen kinh hoàng khi phi công cho máy bay tiếp đất xuống đường băng không thực sự thành công. Sự cố xảy ra ngày 15/4.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chuyến bay gặp sự cố mang số hiệu 3506. Đó là thời điểm máy bay chở 228 hành khách cùng đội ngũ phi hành đoàn.

Một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Frontier Airlines (Ảnh: News).

Trong lần hạ cánh đầu tiên, chiếc Airbus A321 gặp phải sự cố cơ học khiến một trong những lốp máy bay bị nổ và bốc cháy. Một vị khách có tên Melani Gonzalez Wharton là nhân chứng có mặt trên chuyến bay, cho biết hành trình hạ cánh "rất tệ".

"Khi máy bay đang di chuyển với tốc độ rất cao và hạ cánh xuống đường băng, một trong những phần lốp ở phía trước bị nổ rồi bốc cháy", hành khách Melani mô tả.

Cũng theo vị khách này, cô tới Florida (Mỹ) du lịch cùng chồng với 2 cậu con trai 3 tuổi và 6 tuổi. Sau chuyến du lịch, trên đường trở về nhà, cả hai không nghĩ bản thân rơi vào trạng thái cận kề cái chết.

"Ở thời điểm đó, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chết chắc. Ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài máy bay, tôi thấy một luồng ánh sáng màu cam dưới máy bay khi những vệt khói đang bốc lên", cô mô tả.

Lốp máy bay bốc cháy lúc hạ cánh, khách hoảng loạn tưởng cuộc đời kết thúc (Nguồn video: News).

Trong video được vị khách quay lại có cả cảnh tượng những em bé khóc trong khoang. Thậm chí, một số khách còn cố gắng gọi điện về cho người thân để nói lời cuối cùng.

Tuy nhiên may mắn đã xảy ra. Sau khi lượn nhiều vòng xung quanh khu vực sân bay, máy bay đã hạ cánh an toàn. Hành khách được nhanh chóng sơ tán tới nơi an toàn.

Sau đó, đại diện của hãng hàng không Frontier Airlines đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Theo người đại diện, cách xử lý thông minh và khéo léo của phi công đã cứu máy bay khỏi kết cục tồi tệ hơn.

Bức ảnh chụp tại bộ phận hạ cánh phía trước của máy bay cho thấy nó đã bị mất một bánh xe. Tuy nhiên may mắn máy bay đã tiếp đất an toàn còn nguyên nhân xảy ra vụ việc vẫn đang điều tra làm rõ.

Dữ liệu từ FlightRadar cho thấy, máy bay đã tiếp cận đường băng, rồi đột ngột bay lên và bay vòng khá lâu trước khi hạ cánh lần thứ 2. Lần này, máy bay hạ cánh thành công. Hiện hãng bay không ghi nhận bất cứ trường hợp thương tích nào sau vụ việc trên.