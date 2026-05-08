Loạt đặc quyền dành cho du khách khi tới Phú Quốc

Miễn visa lên đến 30 ngày cho khách quốc tế

Một trong những khác biệt nằm ở bước đầu tiên của hành trình: nhập cảnh. Phú Quốc là điểm đến duy nhất tại Việt Nam hiện áp dụng cơ chế miễn thị thực 30 ngày nếu nhập cảnh trực tiếp.

So với Bali - nơi du khách vẫn cần "visa on arrival" (thị thực ở cửa khẩu) hoặc "e-visa" (thị thực điện tử), hay Maldives với các thủ tục riêng, việc gần như không phải chuẩn bị giấy tờ phức tạp giúp Phú Quốc trở thành lựa chọn dễ đi hơn, đặc biệt với những chuyến đi ngẫu hứng hoặc đặt sát ngày.

Với chính sách thị thực ưu việt, Phú Quốc là điểm đến không rào cản với du khách quốc tế (Ảnh: Fabl Belek).

Check-in (thủ tục) chuyến bay ngay tại khách sạn

Chính sách ưu việt và tiết kiệm thời gian cho du khách này đã được hãng hàng không mang tên đảo ngọc Sun PhuQuoc Airways áp dụng từ ngày 17/4, tại hệ thống các khách sạn của tập đoàn Sun Group tại “Thị trấn Hoàng Hôn”, gồm khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort.

Theo đó, thay vì phải ra sân bay xếp hàng, hành khách của Sun PhuQuoc Airways có thể làm thủ tục bay, nhận thẻ lên máy bay và ký gửi hành lý ngay tại khách sạn. Hành lý được tiếp nhận tại khách sạn và chuyển thẳng đến sân bay để thực hiện các bước soi chiếu an ninh theo đúng quy định.

Hành khách Sun PhuQuoc Airways được check-in ngay từ khách sạn, giúp tối ưu thời gian (Ảnh: Sun Group).

Hiện có hai khung giờ quy định cho dịch vụ làm thủ tục bay tại khách sạn là: từ 7h đến 8h30 cho các chuyến bay khởi hành từ 10h30 đến 16h và từ 11h đến 13h30 cho các chuyến bay khởi hành từ 16h cho đến hết chuyến trong ngày.

Sau khi hoàn tất thủ tục ngay tại khách sạn, hành khách chỉ cần di chuyển ra sân bay trước giờ lên máy bay, thay vì phải dành hàng giờ chờ đợi xếp hàng làm thủ tục ở nhà ga.

Hai màn pháo hoa mỗi đêm, suốt 365 ngày trong năm

Ưu điểm của hòn đảo còn nằm ở cách xây dựng trải nghiệm về đêm. Theo đó, Phú Quốc biến pháo hoa vốn là trải nghiệm theo sự kiện thành hoạt động diễn ra hằng ngày. Việc có hai màn pháo hoa mỗi tối, duy trì quanh năm, là điều hiếm gặp không chỉ trong khu vực mà cả trên thế giới.

Khi pháo hoa trở thành một phần của nhịp sống thường nhật, buổi tối không còn là điểm kết thúc mà trở thành phần kéo dài, đồng thời góp phần định hình rõ nét kinh tế đêm và sức sống sôi động của đảo ngọc.

Khi màn đêm buông xuống, “Thị trấn Hoàng Hôn” chiêu đãi du khách bằng 2 màn pháo hoa diễn ra suốt 365 ngày (Ảnh: Sun Group).

Trải nghiệm 3 kỷ lục Guinness trong một hành trình

Không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng, Phú Quốc và nhất là Nam đảo còn chinh phục những kỷ lục Guinness, đủ sức dẫn dắt trọn vẹn cảm xúc du khách chỉ trong 24 giờ. Hành trình mở đầu bằng cáp treo Hòn Thơm - “tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới”, đưa du khách lướt giữa không trung, ôm trọn biển trời từ góc nhìn của những chú chim.

Khi đêm xuống, du khách được hòa mình vào không khí lễ hội bất tận tại Sun Bavaria GastroPub - “nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới” với bia tươi được sản xuất trực tiếp tại Phu Quoc Brew House.

Du khách còn được thưởng thức Symphony of the Sea - show diễn độc đáo hàng đầu thế giới, kết hợp giữa âm nhạc, laser, pháo hoa và đặc biệt là nghệ thuật trình diễn thể thao mạo hiểm trên mặt biển.

Từ Sun Bavaria GastroPub - “nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới”, du khách có thể thưởng thức màn trình diễn Symphony of the Sea (Ảnh: Sun Group).

Khép lại hành trình là show Nụ hôn của biển cả trên “nhà hát vô cực với màn chiếu nước lớn nhất thế giới” - nơi công nghệ, ánh sáng và âm nhạc hòa quyện, tạo nên một đại tiệc nghệ thuật mãn nhãn và giàu cảm xúc.

Hòn đảo "tất cả trong một"

Phú Quốc - với hệ sinh thái Sun Paradise Land - được định hình theo hướng “tất cả trong một” - nơi trải nghiệm được kết nối trong cùng một hành trình, thay vì tách rời.

Dòng chảy trải nghiệm ấy khởi đầu từ những chuyến bay đẳng cấp của Sun PhuQuoc Airways, đưa du khách hạ cánh và kết nối thẳng đến tâm điểm vui chơi, giải trí tại Nam đảo.

Tiếp đó, du khách lưu trú trong hệ thống khách sạn của Sun Group không chỉ sở hữu không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn nhận thêm đặc quyền thưởng thức show diễn đa phương tiện Nụ hôn của biển cả cùng nhiều mức ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác trong hệ sinh thái.

Phú Quốc được gọi là hòn đảo “tất cả trong một” (Ảnh: Sun Group).

Trong thời gian tới, ưu đãi sẽ tiếp tục mở rộng với gói hỗ trợ y tế, giúp du khách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc ngay khi phát sinh tình huống khẩn cấp trong chuyến đi.

Nhìn tổng thể, mô hình “bay - ở - chơi” trong cùng một hệ sinh thái đang giúp Phú Quốc tạo ra một trải nghiệm trọn vẹn hơn, nơi các khâu của hành trình được kết nối “có câu chuyện” thay vì rời rạc.

Chính sự kết hợp của nhiều đặc quyền đã tạo nên khác biệt, giúp Phú Quốc dần trở thành lựa chọn linh hoạt và dễ tiếp cận hơn so với nhiều “thiên đường biển đảo” truyền thống.