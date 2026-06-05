Cô gái Mỹ mất tích trên du thuyền, 7 năm sau gia đình nhận ảnh gây sốc

Tháng 3/1998, Amy Lynn Bradley biến mất khỏi du thuyền Rhapsody of the Seas khi con tàu đang trên hành trình tới Curacao (thuộc châu Mỹ).

Bảy năm sau ngày mất tích, gia đình cô nhận được một bức ảnh gây ám ảnh, làm dấy lên nghi vấn người phụ nữ này có thể đã trở thành nạn nhân của đường dây buôn người.

Cô gái mất tích bí ẩn trên du thuyền giữa vùng biển Caribbean

Gia đình Bradley đến từ Mỹ gồm ông Ron, bà Iva cùng hai người con Amy và Brad lên du thuyền Rhapsody of the Seas thuộc hãng Royal Caribbean vào ngày 21/3/1998 tại Puerto Rico (khu vực nằm ở phía đông bắc vùng biển Caribbean).

Chân dung cô gái bị mất tích trên du thuyền (Ảnh: AIT).

Hành trình của họ kéo dài qua Aruba rồi tới Curacao thuộc quần đảo Antilles của Hà Lan.

Tối 23/3, Amy và em trai Brad có tham gia bữa tiệc tại câu lạc bộ trên tàu. Họ nhảy cùng ban nhạc mang tên e Orchid. Amy có trò chuyện với một số thành viên ban nhạc và nhảy với một người trong số đó. Người đàn ông có biệt danh Yellow, tên thật là Alister Douglas.

Khoảng 1h sáng, hai chị em mới trở về căn phòng của gia đình trên tàu. Đó cũng là lần cuối Brad nhìn thấy chị gái.

"Điều cuối cùng tôi nói với Amy trước khi đi ngủ là, em yêu chị. Tôi vẫn thấy day dứt vì không nghĩ đây là câu nói cuối cùng", Brad nhớ lại.

Tới 5h30 ngày 24/3/1998, ông Ron Bradley bước ra ban công cabin trên du thuyền của hãng và nhìn thấy con gái mình, Amy Lynn Bradley, đang nằm nghỉ trên ghế.

Mọi thứ lúc đó dường như hoàn toàn bình thường.

Nhưng chỉ khoảng 30 phút sau, khi ông quay lại nhìn lần nữa, Amy đã biến mất không dấu vết.

Thời điểm đó, gia đình đang trong chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền (Ảnh: AIT).

Từ khoảnh khắc ấy, cô gái trẻ không bao giờ được gia đình nhìn thấy thêm một lần nữa.

Ông Ron kiểm tra phòng ngủ của con gái nhưng không thấy cô đâu. Những vật dụng cá nhân của Amy gần như vẫn còn nguyên, chỉ thiếu thuốc lá và bật lửa. Ngay cả đôi dép cô cũng không mang theo.

Gia đình bắt đầu hoảng hốt đi tìm Amy khắp các khu vực chung trên tàu và đề nghị thủy thủ đoàn hoãn cập cảng Curacao để tìm kiếm, nhưng yêu cầu này bị từ chối.

Sáng hôm đó, cầu dẫn xuống cảng được mở và hành khách cùng nhân viên lần lượt rời tàu.

Nếu Amy tự rời đi, đây là cơ hội để cô hòa vào đám đông. Nhưng gia đình Bradley không tin cô bỏ đi một cách tự nguyện.

Amy chụp ảnh cùng em trai trên du thuyền (Ảnh: AIT).

Khi ấy, cô vừa nhận được công việc mới, căn hộ mới tại bang Virginia (Mỹ) và đặc biệt rất yêu quý chú chó có tên Daisy của mình.

Điều khiến gia đình lo sợ hơn là khả năng Amy bị bắt cóc rồi đưa xuống tàu ngay khi cập cảng.

Nghi ngờ hướng về các nhân viên trên du thuyền

Trong lúc gia đình cuống cuồng tìm kiếm, họ cho rằng thủy thủ đoàn phản ứng khá thờ ơ.

Theo lời kể của gia đình Bradley, nhân viên tàu từ chối phát loa tìm kiếm Amy cho tới khi tàu cập cảng vì không muốn làm hành khách khác hoảng sợ. Các bức ảnh của Amy cũng không được treo lên tàu.

Dù con tàu được khám xét, việc kiểm tra chủ yếu diễn ra ở khu vực công cộng, thay vì các cabin của nhân viên và hành khách.

Gia đình Amy bắt đầu nghi ngờ một số nhân viên trên tàu đã chú ý quá mức tới cô gái trẻ.

“Một số thành viên thủy thủ đoàn đặc biệt quan tâm tới Amy ngay từ đầu”, bà Iva Bradley từng chia sẻ.

Ảnh của cả gia đình khi lên du thuyền (Ảnh: AIT).

Ông Ron nhớ lại có lần một nhân viên phục vụ hỏi tên con gái mình rồi nói đề nghị mời cô tới dùng bữa tại một nhà hàng khi tàu cập bến Aruba.

Khi ông hỏi lại Amy khẳng định cô sẽ không đi đâu với những nhân viên đó vì thấy sợ.

Gia đình Bradley còn nhận được lời khai từ nhiều nhân chứng cho biết họ nhìn thấy Amy gần khu vực câu lạc bộ trên tàu vào khoảng 6h sáng hôm cô mất tích. Khi đó, cô được cho là đi cùng Alister Douglas - một thành viên trong ban nhạc với nghệ danh Yellow. Tuy nhiên, người đàn ông phủ nhận thông tin.

Suốt nhiều tháng tiếp theo, gia đình liên tục tìm con. Họ thuê thám tử tư, lập trang web và đường dây nóng 24/24 để chờ tin tức, nhưng không nhận được kết quả rõ ràng.

Những lần "nhìn thấy Amy" gây rúng động

Nỗi lo của gia đình không phải không có cơ sở. Sau khi Amy mất tích, nhiều người tại khu vực Caribbean khẳng định từng nhìn thấy cô trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Tháng 8/1998, chỉ 5 tháng sau vụ việc, 2 du khách Canada cho biết họ gặp một phụ nữ trên bãi biển có ngoại hình giống Amy.

Người phụ nữ này còn sở hữu những hình xăm trùng khớp với Amy, gồm hình nhân vật Tasmanian Devil cầm bóng rổ trên vai, hình mặt trời ở lưng dưới, ký tự ở mắt cá chân phải và hình thằn lằn gần rốn.

Một trong hai nhân chứng tên David Carmichael khẳng định ông “chắc chắn 100%” đó là Amy Lynn Bradley.

Năm 1999, một người đàn ông Mỹ khi tới một nhà thổ ở Curacao cho biết, ông gặp một phụ nữ tự nhận tên Amy Lynn Bradley và cầu xin giúp đỡ.

Tuy nhiên, người này không báo cảnh sát ngay vì sợ gặp rắc rối. Chỉ tới khi nhìn thấy ảnh Amy trên tạp chí People, ông mới trình báo.

Cũng trong năm đó, gia đình Bradley trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đau đớn.

Một người đàn ông tên Frank Jones tự nhận có thể giải cứu Amy khỏi tay nhóm người xấu tại Curacao. Gia đình Bradley đã đưa cho Jones 200.000 USD trước khi phát hiện hắn là kẻ lừa đảo.

“Nếu vẫn còn hy vọng thì bạn còn biết làm gì nữa? Nếu đó là con của bạn, bạn sẽ làm gì? Chúng tôi đã đánh cược và rồi thất bại”, người bố đau đớn nói.

Bức ảnh năm 2005 khiến gia đình ám ảnh

Khoảng 6 năm sau ngày Amy mất tích, một phụ nữ cho biết bà gặp một người tự xưng là “Amy đến từ Virginia” trong nhà vệ sinh của một cửa hàng bách hóa tại Barbados.

Theo lời kể, người phụ nữ này dường như đang bị kiểm soát bởi 2-3 người đàn ông đi cùng.

Bức ảnh gây sốc mà gia đình Bradley nhận được sau 8 năm con gái bị mất tích (Ảnh: AIT).

Năm 2005, gia đình Bradley nhận được email chứa bức ảnh một phụ nữ nằm trên giường chỉ mặc đồ lót.

Một tổ chức chuyên tìm kiếm nạn nhân buôn người trên các trang web người lớn cho rằng người trong ảnh rất giống Amy.

Người phụ nữ trong bức ảnh được giới thiệu với tên “Jas”, một lao động mại dâm hoạt động tại Caribbean.

Dù bức ảnh gây chấn động mạnh, manh mối này cuối cùng cũng không giúp cơ quan điều tra tìm ra tung tích Amy.

Đến nay, vụ mất tích của Amy Lynn Bradley vẫn chưa có lời giải.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cùng gia đình Bradley hiện vẫn treo thưởng lớn cho bất kỳ thông tin nào liên quan tới nơi ở của cô gái.

Tuy nhiên, sau gần 30 năm trôi qua, sự biến mất của Amy Lynn Bradley vẫn là một trong những bí ẩn gây ám ảnh nhất từng xảy ra trên du thuyền.