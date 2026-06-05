Việt Nam sắp có tour tàu hỏa cao cấp giá 1,7 tỷ đồng từ Hà Nội tới TPHCM?

Sắp ra mắt hạng phòng giá 1,7 tỷ đồng trên tàu hỏa cao cấp đi xuyên Việt

Sau gần 2 năm vận hành thương mại, SJourney - đoàn tàu du lịch di sản cao cấp đầu tiên tại Việt Nam (giá khoảng 200 triệu đồng/người/hành trình) - ghi nhận lượng khách tăng trưởng tích cực, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế cao cấp.

Xác nhận với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng phòng Marketing tàu SJourney - cho biết, dự kiến vào tháng 10 tới đây, khách sẽ có thêm lựa chọn mới với hạng phòng Imperial Suite cao cấp nhất trên tàu.

Phối cảnh hạng phòng cao cấp trên tàu SJourney (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Mức giá khoảng 65.000 USD (1,7 tỷ đồng) cho toàn bộ hành trình xuyên Việt. Đây cũng là hạng phòng độc bản đầu tiên trên một tàu du lịch hạng sang ở Việt Nam. Nhóm khách hàng hướng tới là những tỷ phú, có điều kiện kinh tế, thích khám phá, trải nghiệm.

Với diện tích lên tới 51m2 và chiếm trọn một toa tàu riêng biệt, không gian gồm phòng khách riêng với khu vực thưởng trà, phòng ngủ rộng rãi, phòng tắm cao cấp với bồn tắm cùng hệ thống nội thất được thiết kế và hoàn thiện theo tiêu chuẩn cá nhân hóa cao nhất.

Toàn bộ không gian được lấy cảm hứng từ phong cách Indochine đương đại, kết hợp giữa nét đẹp văn hóa Việt Nam với sự tinh tế của thiết kế quốc tế.

Bên cạnh không gian lưu trú, du khách sẽ hưởng đặc quyền riêng biệt như quản gia cá nhân, thực đơn được thiết kế riêng theo sở thích, tuyển chọn rượu vang và đồ uống cao cấp, dịch vụ đón tiễn VIP cùng những trải nghiệm được cá nhân hóa xuyên suốt hành trình.

Đây là hạng phòng độc bản trên một tàu du lịch hạng sang ở Việt Nam (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Về lịch trình, SJourney vẫn duy trì hành trình xuyên Việt kéo dài 8 ngày 7 đêm giữa Hà Nội và TPHCM.

Trong mỗi điểm dừng chân trải dài từ Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Hội An, Phú Yên tới Phan Thiết, du khách được đi theo tour thiết kế riêng, khám phá văn hóa, làng nghề, ẩm thực và đời sống địa phương.

Trong đó, ẩm thực là một điểm nhấn tạo ra sức hút với du khách. Mỗi bữa ăn trên tàu được thiết kế như một phần câu chuyện văn hóa Việt Nam, thay vì đơn thuần phục vụ dịch vụ ăn uống.

Kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng hành trình tàu hỏa hạng sang

Với giá 200 triệu đồng/người cho hành trình trải nghiệm bằng tàu hỏa từ Bắc tới Nam và ngược lại, tàu SJourney được xem là con tàu sang trọng, đẳng cấp nhất hiện nay ở Việt Nam.

Được biết, kể từ khi đoàn tàu chính thức đi vào vận hành thương mại từ tháng 12/2024, sau khoảng 1,5 năm hoạt động, SJourney đã đón hơn 2.000 lượt khách đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

“Tỷ lệ lấp đầy của tàu liên tục tăng trưởng tích cực, đặc biệt trong các mùa cao điểm du lịch quốc tế. Nhiều hành trình được đặt kín chỗ từ khá sớm, nhất là vào các dịp lễ, cuối năm và mùa du lịch từ tháng 9 đến tháng 4”, bà Hiền cho biết.

Nhà hàng trên tàu (Ảnh: Thành Đông).

Theo đại diện đơn vị khai thác, các thị trường khách chính hiện nay gồm Bắc Mỹ, Tây Âu, Australia và một số quốc gia châu Á có mức chi tiêu du lịch cao. Trong đó, khách đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Australia chiếm tỷ trọng đáng kể.

Ông Phan Trọng Thắng - Giám đốc phát triển kinh doanh tàu SJourney - nhận định, đây là nhóm khách đặc thù, không hướng tới du lịch đại trà mà ưu tiên trải nghiệm chậm, riêng tư và giàu chiều sâu văn hóa.

“Họ không chỉ mua một chuyến đi bằng tàu, mà mua một cách cảm nhận Việt Nam rất khác, chậm hơn, sâu hơn, tinh tế hơn”, ông Thắng nói.

Theo vị này, phần lớn khách lựa chọn mua tour là nhóm khách có khả năng chi trả cao, yêu cầu khắt khe về dịch vụ, tính thẩm mỹ, ẩm thực và trải nghiệm bản địa. Nhiều người từng trải nghiệm các tuyến tàu hạng sang nổi tiếng trên thế giới trước khi đến Việt Nam.

Đơn vị vận hành nhận định, điểm khác biệt lớn nhất của SJourney so với nhiều tuyến tàu cao cấp trên thế giới là hành trình này được xây dựng như một cách kể chuyện về Việt Nam.

Nếu như nhiều tuyến tàu hạng sang trên thế giới tập trung vào cảnh quan hoặc nghỉ dưỡng, thì tàu hỏa hạng sang của Việt Nam lại hướng tới việc đưa du khách khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử và con người trên dải đất hình chữ S thông qua hành trình xuyên đất nước. Đó là một sản phẩm mang bản sắc Việt và Đông Dương.

Trước đó hành trình trải nghiệm tàu cao cấp ở Việt Nam cũng gây sốt trên nhiều diễn đàn du lịch quốc tế.

Chị Chloé (du khách người New Zealand) và anh Ludvig (đến từ Thụy Điển) cho biết, cả hai đã chi hơn 520 triệu đồng cho hành trình kéo dài 8 ngày 7 đêm trên tàu và nhận thấy mức giá hoàn toàn xứng đáng.

"Chắc chắn đây là chuyến tàu tuyệt vời mà chúng tôi được trải nghiệm. Điều khiến tôi ấn tượng là cảnh sắc, con người và những câu chuyện được truyền tải suốt hành trình", chị Chloé nhận xét.

Trong khi đó, một du khách đến từ Mỹ cho rằng, điều khiến họ ấn tượng không nằm ở sự xa xỉ đơn thuần, mà ở cảm giác được “sống chậm” giữa cảnh quan Việt Nam. Vị khách được cảm nhận những câu chuyện truyền tải suốt hành trình.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, những sản phẩm như tour tàu hỏa cao cấp là cần thiết, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam, giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách quốc tế.

Qua đó, những sản phẩm cao cấp sẽ đưa du lịch Việt tiến gần hơn tới phân khúc du lịch cao cấp trên bản đồ thế giới.