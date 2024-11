Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội thu hút hàng nghìn người tham gia

2 ngày đầu diễn ra Lễ hội Thiết kế sáng tạo, Hà Nội đã đón hàng nghìn người trải nghiệm, khám phá. Công chúng và du khách quan tâm đến lễ hội bởi đây là sự kiện sáng tạo có nhiều dấu ấn riêng biệt. Lễ hội mở cửa đón khách và hoàn toàn miễn phí lại càng khiến cho người dân thêm tò mò, thích thú ghé đến.

"Giao lộ ký ức" tại Cung Thiếu nhi Hà Nội - những không gian sáng tạo cho trẻ

Sự sáng tạo cần phải gieo mầm từ chính thế hệ trẻ và Cung Thiếu nhi Hà Nội là nơi diễn ra các hoạt động dành cho nhiều thế hệ người thực hành sáng tạo, nghệ thuật hiện nay. Nhóm giám tuyển Vân Đỗ, Lê Thuận Uyên và Phạm Minh Hiếu đã kết hợp cùng gần một trăm nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế để tạo nên triển lãm với tên gọi "Hoài niệm cho tương lai".

Trẻ em trải nghiệm triển lãm "Cổ tích về Amadeus Vũ Dân Tân" (Ảnh: VPBank).

Trong khuôn khổ lễ hội, Cung Thiếu nhi được sắp đặt với quần thể nghệ thuật và tổ hợp sáng tạo độc đáo, chia làm 3 mạch chủ đề gồm: Cung Thiếu nhi như một bài tập nhớ; Di sản liên thế hệ và Kiến tạo thế giới và sự chơi. Bên cạnh đó, địa điểm này còn diễn ra 41 hoạt động khác gồm cả trưng bày, triển lãm, chiếu phim, trải nghiệm sáng tạo cộng đồng.

Một góc của Pavilon Hành lang thơ ngây (Ảnh: VPBank).

Nhóm giám tuyến quyết định lựa chọn Cung Thiếu nhi Hà Nội để mở ra không gian sáng tạo không chỉ cho thiếu nhi mà còn dành tặng tất cả khách tham quan có cơ hội được khám phá, trải nghiệm. Với sự đồng hành của VPBank và góp sức từ các nghệ sĩ, nhà thiết kế, cùng các giám tuyển, triển lãm "Hoài niệm cho tương lai" đã mang đến cho Cung Thiếu nhi một không gian sáng tạo kết nối với những ký ức quá khứ của nhiều thế hệ người dân Thủ đô.

Giao lộ ký ức - Không gian sáng tạo không giới hạn cho trẻ thơ (Ảnh: VPBank).

Bên cạnh đó, sự kiện còn có một không gian sáng tạo tương tác dành cho trẻ đó là "Giao lộ ký ức" tại Vườn hoa Lý Thái Tổ. "Giao lộ ký ức" do VPBank và Tò He đồng hành tổ chức thu hút nhiều gia đình đến tham gia các hoạt động. Những phân xưởng (Xưởng in dấu tháng năm, Xưởng ghép gạch và Xưởng rối) là không gian chú trọng đến sự tương tác và trí tưởng tượng của trẻ. Các hoạt động cân bằng giữa vui đùa và sáng tạo nên rất được yêu thích, xen kẽ đó là những khu vui chơi với thiết kế đơn giản nhưng lại rất hấp dẫn.

"Giao lộ ký ức - VPBank x Tò He" còn có hoạt động trải nghiệm ở nhà chiếu phim Ký ức. Đây là cơ hội để cha mẹ, ông bà xem lại những cuốn phim kỷ niệm ấu thơ như: Đáng đời thằng cáo, Sơn Tinh Thủy Tinh, Con sáo biết nói… và cũng là cơ hội để trẻ em biết được những tác phẩm, ngành phim hoạt hình từ thập niên 1960, 1970 đậm chất Việt Nam.

Tham quan Bắc Bộ Phủ - "thánh đường tri thức"

Một điểm đến thu hút công chúng phải kể đến Bắc Bộ Phủ (Nhà khách Chính Phủ hiện nay) lần đầu mở cửa đón người dân và du khách tham quan tìm hiểu về không gian độc đáo này. Một trong những điểm nhấn của dự án sáng tạo là những vết đạn trên hàng rào sắt trước khuôn viên Bắc Bộ Phủ. Công chúng được dịp ôn lại lịch sử hào hùng của đất nước.

Bắc Bộ Phủ là điểm đến được yêu thích tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 (Ảnh VPBank).

Chị Lê Thục Hiền, một người dân thủ đô lần đầu tiên được tham quan Bắc Bộ Phủ, chia sẻ: "Cuối cùng thì tôi cũng được bước chân vào Bắc Bộ Phủ dù nhà tôi ngay ở gần mà lâu nay chưa có cơ hội tham quan địa điểm này. Tôi ấn tượng từ cổng với những tác phẩm được gắn lên vết đạn trên hàng rào cho đến lối vào với nhiều tác phẩm sắp đặt khác".

Không gian triển lãm "Cảm thức Đông Dương" (Ảnh: Việt Linh).

Ngoài Bắc Bộ Phủ, Đại học Tổng hợp cũ (nay là Đại học tự nhiên) cũng là điểm đến thu hút nhiều người ghé thăm. Được xem là "thánh đường tri thức" của Thủ đô, Đại học Tổng hợp nay khoác thêm áo mới với các tác phẩm nghệ thuật tương tác độc đáo "Cảm thức Đông Dương". Mọi không gian ở đây đều được tận dụng, mang đến trải nghiệm cho người xem với những tác phẩm điêu khắc, hội họa, sắp đặt,... được trưng bày từ tầng trệt trên cao.

Chỉ 4 không gian sáng tạo độc đáo kể trên đã đủ để tạo ra trải nghiệm đáng nhớ cho khách tham quan. Trong tiết trời thu Hà Nội nắng vàng, gió mát cũng như ủng hộ để các gia đình, bạn trẻ khám phá một Thủ đô khác biệt, đầy sáng tạo tân tiến nhưng cũng là dịp ôn lại lịch sử Hà Nội của tri thức, tinh thần yêu nước, của nghệ thuật và chuộng hòa bình.

"Trong vai trò đơn vị phối hợp tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, VPBank mong muốn đánh thức bản năng sáng tạo của trẻ nhỏ cũng như nuôi dưỡng đam mê sáng tạo cho thế hệ trẻ, bởi các em sẽ là lực lượng tiên phong tạo nên nhiều dấu ấn rực rỡ cho Thủ đô trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo của Hà Nội", bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank, chia sẻ.