Lễ hạ cờ ở Quảng trường Ba Đình dưới cơn mưa tầm tã thu hút triệu lượt xem

Trong những ngày qua, đoạn video ghi lại nghi lễ hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hình ảnh những chiến sĩ tiêu binh thực hiện nghi lễ giữa cơn mưa nặng hạt nhận được gần 2 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận xúc động.

Trong màn mưa trắng xóa, các chiến sĩ giữ đội hình ngay ngắn, thực hiện từng động tác theo nghi lễ với sự trang nghiêm, chính xác. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt nhưng không làm thay đổi tác phong của những người chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Lễ hạ cờ thiêng liêng dưới cơn mưa xối xả ở Hà Nội gây xúc động (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Nhiều người sau khi xem video bày tỏ sự xúc động, tự hào và tình yêu dành cho đất nước. Không ít bình luận cho rằng chính những khoảnh khắc giản dị, được ghi lại trong đời sống thường ngày, lại khiến tình cảm với Tổ quốc trở nên gần gũi và sâu sắc hơn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Duy Hoàng - người ghi lại đoạn video - cho biết, anh có mặt tại Quảng trường Ba Đình vào tối 18/8 và tình cờ ghi lại khoảnh khắc trên.

Khoảnh khắc gây xúc động ở Quảng trường Ba Đình giữa cơn mưa nặng hạt (Ảnh cắt từ video).

Theo Hoàng, mỗi lần ghi lại nghi lễ thượng cờ hay hạ cờ, anh đều có cảm xúc riêng. Đó có thể là một buổi sáng trong trẻo, một chiều đông giá lạnh hay một tối mưa tầm tã.

Nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Thành Đông).

Với anh, điều đặc biệt nằm ở chỗ dù thời tiết thay đổi, nghi lễ vẫn được thực hiện đều đặn, trang nghiêm.

"Khoảnh khắc những chiến sĩ tiêu binh đứng giữa cơn mưa nặng hạt vào tối 18/8 không chỉ thu hút sự chú ý bởi hình ảnh đẹp mà còn gợi lên cảm giác xúc động về sự kỷ luật và trách nhiệm của những người lính", Hoàng nói.

Hoàng chụp ảnh cùng đồng bào về viếng Lăng Bác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giữa Quảng trường Ba Đình, dưới cơn mưa bất chợt, nghi lễ hạ cờ vẫn diễn ra trọn vẹn. Những động tác dứt khoát của người chiến sĩ, lá cờ đỏ sao vàng và không gian thiêng liêng nơi quảng trường tạo nên khoảnh khắc khiến nhiều người lắng lại khi xem.

Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ Quốc gia được thực hiện hằng ngày tại Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo quy định hiện hành, lễ hạ cờ diễn ra lúc 21h. Nghi lễ thượng cờ được thực hiện lúc 6h từ ngày 1/4 đến 31/10 và lúc 6h30 từ ngày 1/11 đến 31/3 năm sau.

Nghi lễ thượng cờ được thực hiện từ ngày 19/5/2001, trở thành một nghi lễ có ý nghĩa đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình.

Lực lượng thực hiện nghi lễ là khối nghi lễ thuộc Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn 275 là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ tại khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình.

Đội tiêu binh danh dự với 34 chiến sĩ đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong những nghi lễ hằng ngày trước Lăng Bác.

Theo tư liệu của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt để từng động tác điều lệnh được thực hiện chính xác, thống nhất và trang nghiêm.