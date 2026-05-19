Thiêng liêng lễ thượng cờ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay, Quảng trường Ba Đình đón một sớm tháng 5 đầy ý nghĩa, khi cả nước hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Những ngày này, người dân từ khắp mọi miền đất nước đều hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Ba Đình để bày tỏ lòng thành kính đối với Bác.

Đúng 6h, nghi lễ thượng cờ bắt đầu trong không khí trang nghiêm trên Quảng trường Ba Đình.

Khi cờ Tổ quốc dần được kéo lên đỉnh cột cờ, hàng nghìn người dân đứng lặng bên đường Độc Lập, hướng mắt theo lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sáng tháng 5.

Giữa khoảng không tĩnh lặng, tiếng Quốc ca ngân vang đầy tự hào và xúc động.

Mỗi sáng sớm hay khi lễ hạ cờ diễn ra lúc tối muộn, nhiều người dân và du khách đi qua Quảng trường Ba Đình đều bất giác dừng chân trước Lăng Bác, hướng về Quốc kỳ với sự thành kính, xúc động và niềm tự hào đặc biệt.

Những cảm xúc khác nhau trong buổi lễ thượng cờ không giống như mọi ngày, nhiều người dùng máy ảnh hoặc smartphone ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng, đầy ý nghĩa.

Từ TPHCM ra thăm Thủ đô cùng cháu nội sau khi bé hoàn thành kỳ thi cuối năm, bà Nguyễn Thị Lý (60 tuổi) đưa cháu trai vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà cho biết, năm ngoái hai bà cháu chưa kịp vào thăm Lăng viếng Bác nên lần trở lại này càng thêm háo hức.

"Không khí ở Quảng trường Ba Đình sáng nay rất trang nghiêm và xúc động. Tôi dự định đưa cháu đi tham quan thêm một số bảo tàng để cháu hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của Thủ đô", bà Lý chia sẻ.

Khắp các tuyến phố Hà Nội những ngày tháng 5 ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu và những hình ảnh tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không khí ấy khiến nhiều người dân Thủ đô thêm xúc động, cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.