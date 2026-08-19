Làng du lịch tốt nhất thế giới của Việt Nam gần như không còn phòng dịp 2/9

Sáng 19/8, Thu Huyền, 21 tuổi, đến từ Hà Nội, bắt đầu tìm kiếm thông tin về các homestay tại Lô Lô Chải (Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) để chuẩn bị cho chuyến đi cùng nhóm bạn trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Cô gái trẻ lần lượt gọi điện tới 3-4 cơ sở lưu trú, nhưng đều nhận được thông tin báo, quỹ phòng vào thời điểm nhóm khách muốn đặt đều đã kín chỗ.

Lô Lô Chải đang là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn (Ảnh: Ly Lê).

Tra cứu trên các nền tảng đặt phòng, nhóm khách nhận thấy những homestay tại Lô Lô Chải gần như không còn hiển thị phòng vào ngày từ 30/8 đến 3/9. Nếu muốn tới đây vào dịp này, họ phải tính tới phương án tìm cơ sở lưu trú tại khu vực lân cận như Đồng Văn, Mèo Vạc.

Trường hợp của Huyền không phải cá biệt. Trước kỳ nghỉ lễ khoảng 2 tuần, nhiều homestay tại Lô Lô Chải đã thông báo hết phòng, cho thấy sức hút của điểm đến này trong dịp Quốc khánh năm nay.

Khảo sát của phóng viên Dân trí tại một số cơ sở lưu trú ở Lô Lô Chải cho thấy lượng khách đặt phòng dịp 2/9 tăng mạnh.

Tại Cực Bắc Homestay, khi được hỏi về phòng trong khoảng thời gian từ ngày 30/8 đến 3/9, cơ sở lưu trú cho biết đã kín chỗ.

Tương tự, Lô Lô Eco Home cũng thông báo khách đã đặt kín phòng trong những ngày cao điểm của kỳ nghỉ.

Chủ homestay Hạnh Phúc cho biết, những ngày này, đơn vị nhận được nhiều cuộc gọi đặt phòng dịp 2/9 nhưng phải từ chối. Trong đó, phần lớn khách đặt là nhóm đoàn đi theo gia đình.

Một căn homestay có tầm nhìn về cột cờ Lũng Cú (Ảnh: Chanh’s homestay).

Lượng khách hỏi và đặt phòng tăng vọt nhưng chủ các cơ sở lưu trú khẳng định sẽ không đẩy giá tăng cao dịp này.

Theo ông Sình Gỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Chải, năm nay du khách có xu hướng đặt phòng sớm hơn. Thời điểm hiện tại, gần như các hộ kinh doanh lưu trú tại đây đều báo hết chỗ.

Hiện Lô Lô Chải có 68 hộ làm homestay, trong đó có 4 hộ mới. Tổng công suất lưu trú của các cơ sở này đạt hơn 1.200-1.300 chỗ.

Theo vị trưởng thôn, lượng khách năm nay đã chốt phòng từ khoảng một tháng trước kỳ nghỉ, khiến quỹ phòng nhanh chóng cạn.

Các homestay có mức giá từ 800.000 đồng/đêm (Ảnh: Ly Lê).

Mức giá lưu trú tại làng dao động từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng/phòng, tùy loại.

Với mức giá khoảng 800.000 đồng, du khách có thể thuê phòng một giường, khép kín nhưng không có điều hòa. Phòng khoảng 2 triệu đồng có 3-4 giường đơn, khép kín và được trang bị điều hòa.

Do nằm ở vùng núi cao, ban đêm tại Lô Lô Chải khá lạnh, du khách thường phải đắp chăn khi ngủ.

Ngoài lưu trú, các homestay còn cung cấp dịch vụ ăn uống. Du khách có thể đặt các bữa ăn ngay tại nơi ở trong suốt thời gian lưu trú.

Thời gian qua, địa phương đã tiến hành nhắc nhở, thông báo với các hộ kinh doanh cần công khai niêm yết giá phòng, mức giá ăn uống, không tự ý tăng giá vào thời điểm đông khách.

Ngoài ra, du khách được khuyến cáo nên liên hệ trực tiếp với các chủ homestay qua điện thoại công khai trên nhiều nền tảng, tránh trường hợp xảy ra hiện tượng người trung gian đứng ra ôm phòng rồi bán lại cho khách mức cao hơn.

Dịp này, du khách tới Lô Lô Chải sẽ được bố trí để các phương tiện như xe máy, ô tô ở bên ngoài làng và đi bộ vào trong. Đây là phương án làm giảm lượng phương tiện di chuyển tới khu vực trung tâm, giúp nâng cao trải nghiệm và tạo thêm không gian tham quan.

"Chính quyền địa phương liên tục kiểm tra, tư vấn các hộ kinh doanh công khai minh bạch mức giá, hạn chế trường hợp xấu ảnh hưởng tới du lịch", ông Gai thông tin.

Lô Lô Chải là ngôi làng nằm ở khu vực cực Bắc của Việt Nam, thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, gần Cột cờ Lũng Cú.

Nơi đây gây ấn tượng với những căn nhà trình tường, hàng rào đá và không gian sinh hoạt mang đậm bản sắc của đồng bào Lô Lô.

Du khách đến làng không chỉ để ngắm cảnh mà còn tìm kiếm trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực và đời sống của người dân địa phương.

Lô Lô Chải cũng được biết đến rộng rãi hơn sau khi được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công nhận là “Làng du lịch tốt nhất thế giới” (Best Tourism Villages).

Danh hiệu quốc tế trở thành một dấu mốc quan trọng đối với hoạt động du lịch của ngôi làng, góp phần đưa hình ảnh Lô Lô Chải đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.