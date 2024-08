Lễ 2/9 nghỉ 4 ngày: Giá vé máy bay "dễ thở", tình hình tour du lịch ra sao?

Theo thống kê của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda dựa trên dữ liệu tìm kiếm từ 16/7 đến 6/8, các điểm đến ngoài nước được ưa chuộng trong dịp 2/9 là Bangkok (Thái Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), Seoul (Hàn Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc).

Kết quả này tương thích với tình hình đặt tour qua các công ty lữ hành tại TPHCM. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số đơn vị, vì dịp hè đã là thời gian cao điểm du lịch, nên nhu cầu du lịch dịp lễ 2/9 không tăng nhiều.

Singapore là một trong những điểm du lịch được khách Việt quan tâm dịp lễ 2/9 (Ảnh: Ngọc Ngân).

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc Truyền thông công ty lữ hành TSTtourist - cho biết tại đơn vị, số chỗ trong các tour nội địa, nước ngoài dịp lễ 2/9 không quá lớn. Tính đến nay, khách đã đăng ký giữ khoảng 50% chỗ thuộc các tour đơn vị chuẩn bị.

"Số lượng nhóm khách gia đình có nhu cầu đi tour từ 30/8 tăng, các khách đi theo nhóm riêng hình thành ở nhiều tuyến kể cả trong và ngoài nước, tập trung vào các điểm như Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bhutan...

Các điểm đến trong nước được ưa chuộng có Quảng Ninh, liên tuyến Tây Bắc, "cung đường vàng" miền Trung Đà Nẵng - Hội An - Huế - Quảng Bình, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc", ông Mẫn cho hay.

Ông Mẫn cũng cho biết tại các đơn vị lữ hành, giá vé máy bay luôn tác động lớn đến giá tour. Dịp lễ 2/9 năm nay, các doanh nghiệp đã cân đối các dịch vụ và đưa giá tour trở về ngưỡng cân bằng, mức tăng so với cùng kỳ dưới 8%.

"Nhiều tour không tăng mà có xu hướng giảm do các đơn vị lữ hành đã điều chỉnh cách xây dựng sản phẩm. Từ đó, du khách dễ lựa chọn tour hơn. Ngoài ra, các đơn vị còn áp dụng nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt mua tour sớm", ông cho biết.

Còn theo ông Phạm Anh Vũ - đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt - thời gian nghỉ 4 ngày rất phù hợp với tour nội địa. Tuy nhiên, thông thường du khách có xu hướng đặt tour nội địa cận ngày.

"Hiện nay, nhiều du khách đã sớm đặt các tour đi bằng máy bay đến các điểm xa để có giá vé tốt nhất. Có thể kể đến các tuyến từ TPHCM đi Hà Nội, Hạ Long, các tour thưởng ngoạn mùa lúa chín trên ruộng bậc thang ở Đông Bắc, Tây Bắc, tour ngắm hoa tam giác mạch hay các tuyến từ Hà Nội đến các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long", ông Vũ thông tin.

Giá vé máy bay dịp lễ 2/9 được đánh giá "dễ thở" hơn so với trước (Ảnh: Hữu Khoa).

Ông Vũ cũng cho biết thêm, giá vé máy bay dịp lễ 2/9 vẫn cao so với ngày thường, nhưng "dễ thở" hơn so với mùa cao điểm du lịch hè. Vì vậy, giá tour trọn gói tại đơn vị dịp này tăng không đáng kể, chủ yếu do một số dịch vụ tính giá phục vụ lễ.

"Giá tour di chuyển bằng xe không tăng so với cùng kỳ, phù hợp với các điểm gần, dễ di chuyển, giúp du khách tiết kiệm thời gian và tăng cường trải nghiệm thư giãn. Chúng tôi vẫn đang duy trì các khuyến mãi, nhằm kích thích nhu cầu của du khách", đại diện đơn vị Du lịch Việt cho hay.

Ông Vũ cho biết lễ 2/9 năm nay, đơn vị cũng ghi nhận nhiều khách đăng ký tour nước ngoài thưởng ngoạn mùa lá đỏ tại Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Để tour không vượt quá thời gian nghỉ, du khách có thể lựa chọn các chuyến bay khởi hành vào ban đêm.