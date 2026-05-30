"Kỳ hoa dị thảo” sẽ hiện diện tại Vinhomes Sài Gòn Park

“Bảo tàng sống” về thực vật 5 châu phía Tây Bắc TPHCM

Nằm trong quần thể nổi tiếng Gardens by the Bay của Singapore, nhà kính Flower Dome đã gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế mái vòm khổng lồ, không cột, rộng hơn 1,2ha. Công trình ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, duy trì nhiệt độ mát mẻ quanh năm, trở thành môi trường lý tưởng để trưng bày các loài thực vật quý từ Địa Trung Hải, Nam Phi, Australia đến châu Mỹ…

Bước chân vào đây, du khách như lạc vào một thế giới khác: nơi hoa nở quanh năm, không khí trong lành và sự thư giãn giữa lòng đô thị hiện đại. Từ khi mở cửa năm 2012, nơi đây đã đón tới 100 triệu lượt khách từ khắp nơi trên thế giới.

Từng nhiều lần ghé thăm Flower Dome, anh Hoàng Thanh Bình (TPHCM) chia sẻ: “Mỗi lần bước vào nhà kính, tôi luôn ước ao Việt Nam có một công trình tầm cỡ như vậy. Giữa cái nóng hầm hập của TPHCM, một không gian ôn đới mát lạnh để vừa ngắm hoa vừa thư giãn chắc chắn sẽ là điểm hút khách”.

Mong ước của anh Bình sắp thành hiện thực với sự xuất hiện của tổ hợp vườn hoa nhà kính mái cánh bướm rộng 1,5ha tại Vinhomes Sài Gòn Park. Được thiết kế với quy mô vượt qua cả Flower Dome, nơi đây sẽ quy tụ hàng loạt “kỳ hoa dị thảo” từ khắp các châu lục.

Được thiết kế mô phỏng theo hình cánh bướm, vườn hoa nhà kính có diện tích 1,5ha (Ảnh: Vingroup).

Khác biệt hoàn toàn với những công viên thông thường, đây là nơi duy nhất tại thành phố phương Nam mang đến bầu không khí ôn đới mát lành quanh năm.

Và khi màn đêm buông xuống, không gian này lại “thay áo mới”, biến thành một nhà hát nghệ thuật sống động nhờ công nghệ trình chiếu ánh sáng Mapping 3D, mang lại trải nghiệm thị giác siêu thực mãn nhãn.

Quy mô lớn cùng hệ sinh thái độc bản ấy hứa hẹn sẽ biến vườn hoa nhà kính tại Vinhomes Sài Gòn Park thành điểm phải đến không chỉ của người Việt, mà còn đủ sức hấp dẫn du khách từ khắp năm châu.

Sở hữu “vườn địa đàng” khổng lồ kế bên nhà là đặc quyền giới hạn của cư dân Vinhomes Sài Gòn Park (Ảnh: VinWonders).

Còn với cư dân Vinhomes Sài Gòn Park, đây không chỉ là đặc quyền tận hưởng một “vườn địa đàng” ngay kế bên nhà, mà còn là cơ hội sống giữa một “lớp học thiên nhiên” khổng lồ cho con trẻ. Khu vườn khổng lồ ngập tràn “kỳ hoa dị thảo” từ khắp thế giới sẽ nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, kích thích trí tò mò, khả năng quan sát và tinh thần khám phá của trẻ nhỏ - những phẩm chất ngày càng trở nên quý giá giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Điểm đến thu hút dòng người

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của vườn hoa nhà kính 1,5ha nằm ở năng lực vận hành bất chấp thời tiết và mùa vụ. Được bao bọc bởi hệ thống mái kính, công trình kiến tạo một vùng vi khí hậu ôn đới, sẵn sàng phục vụ du khách bất kể nắng mưa.

Không gian bên trong nhà kính được liên tục làm mới với đa dạng chủ đề: mùa hè có thiết kế riêng dành cho trẻ em và gia đình, mùa Giáng sinh khoác lên mình lớp áo lung linh, còn dịp Tết lại rực rỡ sắc màu lễ hội đặc trưng…

Nhờ chiến lược này, vườn hoa nhà kính không phải là nơi đi một lần cho biết, mà trở thành không gian trải nghiệm thường xuyên, níu chân các gia đình cư dân và du khách quay lại nhiều lần.

Khi kết hợp cùng công viên giải trí VinWonders rộng 22,7ha, bộ đôi tiện ích quy mô lớn lần đầu xuất hiện tại Tây Bắc TPHCM sẽ tạo nên một “phễu đón khách” đa tầng, quy tụ lượng khách có mức chi tiêu cao và đảm bảo nguồn khách quanh năm cho các hoạt động kinh doanh.

Mỗi mùa, “bảo tàng sống” về thực vật 5 châu sẽ có một điểm hấp dẫn riêng, khiến du khách luôn thấy mới lạ (Ảnh: Vingroup).

Nhận định về tọa độ du lịch này, ông Trần Xuân Bách, một nhà đầu tư bất động sản lâu năm, phân tích: “Trong kinh doanh mặt bằng bán lẻ, lưu lượng khách là yếu tố quyết định giá trị tài sản. Nếu sở hữu mặt bằng trên trục đường chính dẫn vào vườn hoa nhà kính hay VinWonders thì coi như đã được đảm bảo một lượng khách hàng tiềm năng lớn”.

Với kinh nghiệm cá nhân, ông Bách cho rằng nếu muốn mua để kinh doanh, khai thác dòng tiền thì nên chọn những căn ở vị trí chiến lược như ngã ba, ngã tư.

“Với lợi thế 2-3 mặt tiền thoáng rộng cùng tầm nhìn toàn cảnh khoáng đạt, các căn đầu hồi này giúp tăng đáng kể khả năng tiếp cận khách vãng lai so với sản phẩm thông thường”, ông Bách phân tích.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm sở hữu mặt thoáng bên hông cũng được nhiều chủ hộ kinh doanh quan tâm nhờ mang đến không gian mở và khả năng đón sáng, đón gió tự nhiên. Những căn này phù hợp để phát triển quán cà phê ngoài trời, nhà hàng sân vườn hay thời trang cao cấp...

Vườn hoa nhà kính 1,5ha tại Vinhomes Sài Gòn Park không chỉ là một công trình nâng tầm chuẩn sống của khu vực, mà còn là điểm đến du lịch mới của TPHCM. Bất động sản xung quanh “vườn địa đàng” này sẽ có lợi thế về thương mại và tính thanh khoản.